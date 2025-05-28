19-летняя блогер из США умерла от неизлечимой формы рака мозга

Анна Грейс Фелан из Флориды вела обычную жизнь, строила планы, мечтала. Осенью 2024 года девушка почувствовала себя плохо: левый глаз стал плохо видеть, онемела часть лица и ноги, Анне стало сложно держать баланс. На МРТ у Анны выявили обширное поражение мозга, результат биопсии звучал как приговор — глиобластома, неизлечимая в данный момент форма рака.

Анна признавалась, что это была самая шокирующая новость в ее жизни. Девушке понадобилось время, чтобы осознать и свыкнуться с мыслью, что болезнь неизлечима. Анна стала записывать и выкладывать в «ТикТок» короткие видео, в которых рассказывала о своем самочувствии, делилась переживаниями и мыслями, что же станет с ее семьей и друзьями. Ее откровения тронули множество сердец. Почти полмиллиона человек поддерживали Анну сообщениями, присылали ей подарки, желали выздоровления и вместе с ней надеялись на чудо. Но его не случилось.