19-летняя блогер из США умерла от неизлечимой формы рака мозга

Анна Грейс Фелан из Флориды вела обычную жизнь, строила планы, мечтала. Осенью 2024 года девушка почувствовала себя плохо: левый глаз стал плохо видеть, онемела часть лица и ноги, Анне стало сложно держать баланс. На МРТ у Анны выявили обширное поражение мозга, результат биопсии звучал как приговор — глиобластома, неизлечимая в данный момент форма рака.
Анна признавалась, что это была самая шокирующая новость в ее жизни. Девушке понадобилось время, чтобы осознать и свыкнуться с мыслью, что болезнь неизлечима. Анна стала записывать и выкладывать в «ТикТок» короткие видео, в которых рассказывала о своем самочувствии, делилась переживаниями и мыслями, что же станет с ее семьей и друзьями. Ее откровения тронули множество сердец. Почти полмиллиона человек поддерживали Анну сообщениями, присылали ей подарки, желали выздоровления и вместе с ней надеялись на чудо. Но его не случилось.
Пару недель назад Анна записала видео, ставшее последним в ее блоге. В ролике девушка благодарила своих подписчиков, рассказывала, что из-за опухоли ей сложно дышать, но с такой поддержкой она и не собирается сдаваться. 23 мая 2025 года Анны не стало.