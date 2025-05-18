НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 751мм 41%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Финал плей-офф
Запустят скоростные теплоходы
Продают «Лабаз»
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Переговоры в Турции
Платная хоккейная фан-зона
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Что с баром в центре
Страна и мир В Ватикане проходит инаугурация нового папы римского

В Ватикане проходит инаугурация нового папы римского

Толпы людей собрались на площади Святого Петра

111
1 комментарий
Папа римский сегодня вступает в должность | Источник: Franco Origlia / Getty ImagesПапа римский сегодня вступает в должность | Источник: Franco Origlia / Getty Images

Папа римский сегодня вступает в должность

Источник:

Franco Origlia / Getty Images

В Ватикане проходит церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Понтифик уже проехал на папамобиле по площади Святого Петра. Эта служба официально провозгласила его лидером 1,4 миллиарда католиков.

По этому случаю он также отслужит мессу в Сикстинской капелле в присутствии 250 тысяч человек. На мероприятие пригласили делегации и представителей 156 стран и международных организаций. Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе. Также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Марк Карни и британский принц Эдвард.

Лев XIV поприветствовал свою паству | Источник: David Ramos / Getty ImagesЛев XIV поприветствовал свою паству | Источник: David Ramos / Getty Images

Лев XIV поприветствовал свою паству

Источник:

David Ramos / Getty Images

На церемонии Лев XIV получит два подарка, символизирующих папство. Это золотое кольцо — печатка рыбака, названное в честь святого Петра, рыбака, который был первым папой римским, а также палий из овечьей шерсти, который символизирует роль папы как пастыря и который набрасывается ему на плечи перед началом мессы.

Его предшественник Франциск умер от инсульта в своей резиденции в Ватикане после Пасхи. Новым папой римским 8 мая избрали кардинала, префекта дикастерии по делам епископов 69-летнего Роберта Прево. Это первый в истории понтифик родом из США.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Папа Римский Месса Инаугурация Католики
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Это не правильная церковь. Она чужда христианству, русскому миру.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление