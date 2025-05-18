В Ватикане проходит инаугурация нового папы римского

Папа римский сегодня вступает в должность Источник: Franco Origlia / Getty Images











В Ватикане проходит церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Понтифик уже проехал на папамобиле по площади Святого Петра. Эта служба официально провозгласила его лидером 1,4 миллиарда католиков.

По этому случаю он также отслужит мессу в Сикстинской капелле в присутствии 250 тысяч человек. На мероприятие пригласили делегации и представителей 156 стран и международных организаций. Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе. Также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Марк Карни и британский принц Эдвард.

Лев XIV поприветствовал свою паству Источник: David Ramos / Getty Images











На церемонии Лев XIV получит два подарка, символизирующих папство. Это золотое кольцо — печатка рыбака, названное в честь святого Петра, рыбака, который был первым папой римским, а также палий из овечьей шерсти, который символизирует роль папы как пастыря и который набрасывается ему на плечи перед началом мессы.