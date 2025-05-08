«Тут просто полный капец»: ярославская семья с ребенком застряла в питерском аэропорту

Ярославцы не могут доехать до дома из-за ограничений на полеты Источник: Даниса Ефимова











Ярославская семья с полуторагодовалым ребенком застряла в Петербурге из-за ограничений на полеты в столице. Даниса с мужем и сыном 6 мая возвращались из Турции в Москву, когда их самолет перенаправили на посадку в Санкт-Петербург.

«В 21:05 мы вылетали и должны были прибыть в столицу в 01:50. Но спустя шесть часов полета самолет посадили в Санкт-Петербурге. Нас не выпускали из самолета с 03:00 до 10:00. Итого провели в самолете 13 часов», — рассказала ярославна.

И вот тут просто полный капец, как на автомобильной парковке, только самолеты стоят, и, соответственно, все рейсы нестабильны. Даниса Ефимова жительница Ярославля

Даниса с мужем 7 мая решили купить авиабилеты из Петербурга до Иваново. Но и этот рейс постоянно переносили.

«В полночь отменили и предложили другой рейс — в 07:00 утра 8 мая. Мы отказались, сделали возврат и сами оплатили отель в Санкт-Петербурге. Также купили билет на поезд, сегодня в семь вечера поедем в Ярославль», — поделилась Даниса.

«Перспектива улететь казалась туманной»

В похожей ситуации оказалась другая жительница Ярославля — Александра. Девушка вечером 6 мая собиралась вылететь из Санкт-Петербурга в Ярославль к родителям.

«Должна была улететь 6 мая в 17:40 на самолете Rusline в Ярославль. Рейс начали переносить каждый час на час вперед с 17:00 и до 00:00. Сидела у выхода на посадку, надеялась улететь хотя бы в 00:00, но в 23:20 появилась информация, что рейс перенесен на 09:00 7 мая. К счастью, я живу в Питере (на майские собиралась к родителям) — мне разрешили выйти из аэропорта и поехать домой переночевать, но никто мне не смог ясно ответить, впустят ли меня обратно в „чистую зону“», — поделилась читательница 76.RU Александра.

Утром оказалось, что рейс снова перенесли уже на вечер.

«Перспектива улететь казалась мне очень туманной, ведь я читала телеграм-каналы два дня. Это меня и добило купить билет на поезд и доехать на нем. Пока непонятно, вернут ли деньги за билет, но претензия и обращение в авиакомпанию написаны», — добавила ярославна.