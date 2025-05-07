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«Номера по 20 тысяч, такси по косарику»: блогер из Ярославля застрял в московском аэропорту. Видео

Он показал, что там творится из-за ограничений на полеты

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16 комментариев
Артём Ушков столкнулся с проблемами с перелетом | Источник: Yaroslavl Art / TelegramАртём Ушков столкнулся с проблемами с перелетом | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Артём Ушков столкнулся с проблемами с перелетом

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

Блогер из Ярославля и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков не смог улететь в Стамбул из-за действующих ограничений на полеты в московских аэропортах.

Артём оказался в столичном аэропорту «Внуково» ночью 7 мая.

«Был запланирован рейс на сегодня на 3:45 „Москва-Стамбул“, потом „Стамбул-Барселона“ — стыковочный. Добрались из Ярославля во „Внуково“. Там огромное количество людей. Все сидят, спят. Потому что небо было закрыто. Никого не впускали и не выпускали», — рассказал Артём Ушков в беседе с 76.RU.

В аэропорту собралось много людей | Источник: Yaroslavl Art / TelegramВ аэропорту собралось много людей | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

В аэропорту собралось много людей

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

Артём рассказал о проблемах с перелетом

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

По словам Артёма, гостиницы рядом с аэропортом переполнены. Пришлось снимать дорогостоящий номер, чтобы переночевать, потому что альтернативы просто не было.

«Нашли ближайшую гостиницу по оверпрайсу, потому что рядом все было переполнено. Всю ночь никаких новостей не было, и сейчас написали, что попробуют поменять билет. Но, опять же, не факт, что его поменяют. Сейчас мы сидим в Москве и думаем, что делать вообще», — рассказал Артём Ушков.

Некоторые спали прямо в аэропорту | Источник: Yaroslavl Art / TelegramНекоторые спали прямо в аэропорту | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Некоторые спали прямо в аэропорту

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

На табло сообщают о задержках и переносах рейсов | Источник: Yaroslavl Art / TelegramНа табло сообщают о задержках и переносах рейсов | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

На табло сообщают о задержках и переносах рейсов

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

Варианта два: ждать обмена билетов или покупать новые за свой счет.

«Даже если мы купим билеты, не факт, что сегодня сможем вылететь. Потому что никто ничего не предсказывает и не показывает. Авиакомпании отменяют свои рейсы, полностью переносят. Поэтому, нас тут много таких», — рассказал блогер.

Вечером 6 мая Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Атака повлияла на работу московских аэропортов: некоторые рейсы задерживали, а другие перенаправляли прямо в воздухе.

Наши коллеги из MSK1.RU показали, что творится во «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском».

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Аэропорт Внуково Москва Блогер
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Комментарии
16
206289193
2 часа
это не много народу. много было в конце 2010 года, когда никто не улетал из-за ледяного дождя. пола во всех помещениях аэропорта было не видно из-за людей.
Гость
2 часа
стало быть Украина закрыла небо над россией
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