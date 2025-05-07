«Номера по 20 тысяч, такси по косарику»: блогер из Ярославля застрял в московском аэропорту. Видео

Артём Ушков столкнулся с проблемами с перелетом Источник: Yaroslavl Art / Telegram











Блогер из Ярославля и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков не смог улететь в Стамбул из-за действующих ограничений на полеты в московских аэропортах.

Артём оказался в столичном аэропорту «Внуково» ночью 7 мая.

«Был запланирован рейс на сегодня на 3:45 „Москва-Стамбул“, потом „Стамбул-Барселона“ — стыковочный. Добрались из Ярославля во „Внуково“. Там огромное количество людей. Все сидят, спят. Потому что небо было закрыто. Никого не впускали и не выпускали», — рассказал Артём Ушков в беседе с 76.RU.

В аэропорту собралось много людей Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Артём рассказал о проблемах с перелетом Источник: Yaroslavl Art / Telegram

По словам Артёма, гостиницы рядом с аэропортом переполнены. Пришлось снимать дорогостоящий номер, чтобы переночевать, потому что альтернативы просто не было.

«Нашли ближайшую гостиницу по оверпрайсу, потому что рядом все было переполнено. Всю ночь никаких новостей не было, и сейчас написали, что попробуют поменять билет. Но, опять же, не факт, что его поменяют. Сейчас мы сидим в Москве и думаем, что делать вообще», — рассказал Артём Ушков.

Некоторые спали прямо в аэропорту Источник: Yaroslavl Art / Telegram

На табло сообщают о задержках и переносах рейсов Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Варианта два: ждать обмена билетов или покупать новые за свой счет.

«Даже если мы купим билеты, не факт, что сегодня сможем вылететь. Потому что никто ничего не предсказывает и не показывает. Авиакомпании отменяют свои рейсы, полностью переносят. Поэтому, нас тут много таких», — рассказал блогер.

Вечером 6 мая Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Атака повлияла на работу московских аэропортов: некоторые рейсы задерживали, а другие перенаправляли прямо в воздухе.