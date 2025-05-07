«Маленькую Москву» в Азии хотят прикрыть. Уже не везде за рубежом рады обилию россиян

«Тихая гавань» перестает быть тихой Источник: Надежда Касьянова / E1.RU











Не все страны довольны тем, что стали «тихими гаванями» для российских релокантов. В частности, Таиланд, на рынке недвижимости которого россияне — одни из лидеров по покупкам недвижимости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) свидетельствует: треть недвижимости в Таиланде покупают именно россияне.

Наиболее популярными городами для покупки жилья являются Бангкок, Паттайя, Пхукет и Самуи. Жилье покупают не только для себя: российские инвесторы зарабатывают на сдаче жилья в аренду. И этим тайские власти недовольны, поскольку растет конкурентное давление на местный бизнес.

— Пхукет становится «маленькой Москвой», — шутит в интервью Los Angeles Times Бун Йонсакул, вице-президент Ассоциации недвижимости Пхукета.

Тайский премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават уже объявила о возможном сокращении срока безвизового пребывания для иностранных граждан (включая россиян) с 60 до 30 дней. Как пишет Bangkok Post, это связано с желанием властей минимизировать риски, связанные с незаконной деятельностью, которую могут вести приезжие, используя безвизовый въезд.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун отметила, что сроки безвизового пребывания будут пересматриваться отдельно для каждой страны. Так что, возможно, россиян исключат из «черного списка». Причем большой объем российских инвестиций может сыграть как за, так и против. Из-за гигантского спроса, подогретого россиянами, цены на жилье выросли почти вдвое, а на землю — в полтора раза, пишет Los Angeles Times.

А в прошлом году тайские власти начали проверку более 100 иностранных компаний, заподозренных в ведении незаконной деятельности через подставных лиц. Под расследование попали фирмы, работающие в сферах туризма, недвижимости, логистики и гостиничного бизнеса. Среди основателей таких предприятий были и граждане России. Местные жалуются: россияне обходят законы, призванные защищать местных работников, например запрещающие негражданам Таиланда быть гидами или владельцами контрольного пакета акций в частных компаниях.

— Юго-восток Азии на данный момент привлекает наших соотечественников по причине относительно недорогой жизни. До этого сильно привлекала Турция, но цены, привязанные к курсу доллара, скакнули в бесконечность, — говорит MSK1.RU карьерный консультант Ия Ким. — Желающие задержаться в странах Юго-Восточной Азии ищут альтернативы. Например, языковые школы дают визы на год, а так называемый «ВНЖ цифровых кочевников» — от 5 лет и более. Но ни один тип визы не означает, что вы становитесь налоговым резидентом. Все страны Юго-Восточной Азии демократичны к иностранцам, но, конечно, только к тем, которые стремятся легализоваться. Нарушителей ждет депортация, внесение в черный список.

Пока Таиланд раздумывает по поводу того, что делать с «маленькой Москвой», она уже сформировалась на другом конце земного шара — в Дубае. И здесь по поводу ограничений для российских релокантов даже не заморачиваются. Русскоговорящую диаспору в городе оценивают уже в 250–300 тысяч.

Правда, в отличие от Таиланда, в Эмиратах намного более жесткие требования для желающих зарабатывать здесь. Как говорит MSK1.RU руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра, в Эмиратах работать и вести бизнес по туристической визе нельзя.

— Однако это требование не распространяется на тех, кто просто прилетает зимовать в Эмираты и продолжает вести дела в России удаленно, — говорит Танцюра. — То есть можно работать из ОАЭ без оформления каких-либо разрешений, но только если доходы от деятельности поступают на счет за пределами ОАЭ и эти доходы не связаны с продажей услуг или товаров на территории ОАЭ.

Можно, например, оформить фриланс-лицензию и фриланс-визу. Ее можно получить по достаточно широкому спектру специальностей, однако, например, врачам, косметологам и людям подобных специальностей такой тип визы недоступен, — объясняет Танцюра. — Фриланс-лицензию в основном оформляют люди творческих профессий, специалисты по маркетингу, консультанты или репетиторы.