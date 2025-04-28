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Страна и мир интервью «Говорю — и мурашки по коже»: туристка рассказала, что нужно знать до поездки на Бали

«Говорю — и мурашки по коже»: туристка рассказала, что нужно знать до поездки на Бали

Ирина выбрала для путешествия лазурные пляжи и завораживающие водопады

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«Говорю — и мурашки по коже»: туристка рассказала, что нужно знать до поездки на Бали | Источник: Ирина Колина«Говорю — и мурашки по коже»: туристка рассказала, что нужно знать до поездки на Бали | Источник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Бали, казалось бы, уже изучен вдоль и поперек. Однако всегда интересно посмотреть на индонезийский остров свежим взглядом. Ирина Колина из Апатитов и ее муж провели там отпуск. О том, что посмотреть, где дешевле поужинать и другими полезными подсказками туристка поделилась с редакцией 51.RU и заодно с теми, кто планирует отдых у океана.

«Храмы буквально у каждого дома»

Добраться до солнечного острова непросто. Полет Москва — Денпасар проходил в два этапа: сначала московско-шанхайское направление, затем дальнейшая девятичасовая остановка в Китае. Ирине пришлось выдержать еще один рейс: Шанхай — Денпасар. Общее время в пути составило почти сутки. Билеты на двоих обошлись примерно в 148 тысяч рублей, плюс 30 тысяч за платную дорогу из Москвы.

Прилет состоялся поздно вечером, поэтому знакомство с балийским ландшафтом прошло в темноте. Первое яркое впечатление возникло утром.

<p>Ирина Колина</p><p>Ирина Колина</p>

Кругом живописные пейзажи и храмы буквально у каждого дома. Люди здесь искренне религиозны и строго соблюдают традиции, делая ежедневные подношения богам.

Ирина Колина

Туристка

Климат весьма специфичен: хотя температура остается высокой круглый год, ее разница между районами существенна. Лучше захватить теплые вещи, поскольку ближе к северу острова заметно холоднее.

Для россиян проблема с банковской картой на Бали является стандартной ситуацией: российские карточки там попросту не принимают. Чтобы избежать неприятностей, лучше подготовиться заранее: оформить международную карточку, привязанную к зарубежному банку, или приехать с наличными. Россияне оформляют карты через Узбекистан или Таджикистан.

«Когда говорю об этом, чувствую — мурашки по коже»

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Ирина назвала три вещи, которые запомнились больше всего.

Первое — это пляжи Нуса-Дуа и Меласти, которые поразили цветом воды и теплым океаном.

— Океан там просто нереального цвета и с маленькой-премаленькой волной, — смеется Ирина. — Там можно плавать спокойно, и детям понравится.

Второй пункт — водопад Сикумпул, где Ирина ощутила полную гамму чувств.

— Стоишь перед ним и думаешь: я тут как щепка, просто мельчайший кусочек в сравнении с этой силой природы. Прямо перехватывает дыхание и сердце замирает.

Но самым сильным впечатлением стало купание с дельфинами в открытом море.

— Даже сейчас, когда говорю об этом, чувствую — мурашки по коже. Такого не видела нигде и никогда. Лучшее воспоминание. На всю жизнь.

Особенности балийской кухни

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Одним из блюд, что понравились Ирине, стало традиционное местное лакомство наси-горенг — жареный рис с добавлением мяса или морепродуктов и хрустящих чипсов из риса.

Стоимость еды варьируется в зависимости от уровня заведения: в уютных семейных кафе, которые еще называются варунги (по типу наших столовых), еда значительно дешевле, чем в престижных ресторанах европейского формата.

Отдельно Ирина отметила доброжелательность местных жителей.

— Здесь все улыбаются, радуются каждому дню и помогают туристам в любых ситуациях. Очень приятно видеть такую открытость и приветливость.

Аптечка обязательна

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Ирина настаивает: забудьте по приезде про медицину, собирайте аптечку еще дома! Местные аптеки разорят ваши кошельки быстрее, чем солнце обожжет кожу. Новый климат, новые продукты и свежесть фруктов вполне способны устроить вашему желудку веселую вечеринку. Воду нужно пить только бутилированную, а напитки брать безо льда, зачастую воду замораживают из-под крана.

Что положить в аптечку:

  • активированный уголь или энтеросгель для предотвращения пищевых расстройств;

  • сорбенты для борьбы с акклиматизацией и возможными пищевыми интоксикациями;

  • лекарства против аллергии и воспаления кожи;

  • антисептики и средства для обработки ран.

Медстраховка также обязательна, особенно если планируете активный отдых. Медицинские услуги на Бали стоят дороже, чем обед в ресторане с видом на океан. Один простой прием у врача обойдется в несколько десятков тысяч рублей, а серьезная травма и вовсе заметно ударит по бюджету.

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

<p>Ирина Колина</p><p>Ирина Колина</p>

Наши знакомые делали МРТ, и оно вышло сто двадцать тысяч рублей. Страховка — это первое, что нужно оформить, причем с покрытием езды на мотоцикле.

Ирина Колина

«Два-три дня уйдут на восстановление самочувствия»

Главная трудность для многих туристов — перестройка внутренних часов. Временная разница между Москвой и Бали — плюс пять часов, из-за этого появляются проблемы со сном.

— Чем дольше находишься на острове, тем легче переживаешь период адаптации. Два-три дня уйдут на восстановление нормального самочувствия, — рассказывает наша героиня.

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Источник: Ирина КолинаИсточник: Ирина Колина
Источник:

Ирина Колина

Также вам на Бали, как нигде, пригодятся международные права категории А. Без наличия такого документа арендовать транспортное средство не удастся. Движение здесь насыщенное и непредсказуемое, а пешеходных троп для туристов и вовсе нет.

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Александра Балаба
Корреспондент
Бали Индонезия Путешествие Отпуск Океан Остров
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