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Страна и мир Тишина, уединение и покой. Где отдохнуть весной на Алтае и что посмотреть

Тишина, уединение и покой. Где отдохнуть весной на Алтае и что посмотреть

В это время регион привлекает не только низкими ценами, но и отсутствием множества туристов

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2 комментария
До официального открытия летнего сезона еще месяц, однако Алтаю есть что предложить туристам и в это время | Источник: Андрей АфонинДо официального открытия летнего сезона еще месяц, однако Алтаю есть что предложить туристам и в это время | Источник: Андрей Афонин

До официального открытия летнего сезона еще месяц, однако Алтаю есть что предложить туристам и в это время

Источник:

Андрей Афонин

Республика Алтай давно стала одним из популярнейших мест для отдыха в России. Номера в отелях приходится бронировать заранее в любое время года, и межсезонье — не исключение.

Отдых на Алтае весной выбирает всё больше людей, поэтому стоит поторопиться. О том, чем может порадовать туристов республика в это время года, нашим коллегам из NGS22.RU рассказал гид Андрей Афонин.

Для лыжников и сноубордистов

— Алтай прекрасен, когда ты там, поэтому ехать нужно всегда. Вопрос здесь в том, чего хочется. Межсезонье, например, отличается низкими ценами и отсутствием людей. При этом, поскольку снега было не так много, доступ есть практически ко всем локациям, — рассказал он.

Сейчас, как подчеркивает эксперт, идеальное время для отдыха на Алтае для тех, кто ищет тишину, уединение и покой. Уже теплеет, можно найти красивые места для фото, и, что немаловажно, поездка сейчас выйдет дешевле, чем, например, в мае, когда цены могут подняться на 20–40%.

— Если говорить о ранней весне, то в это время на Алтае продолжается горнолыжный сезон. Полноценно покататься можно на Манжероке и Телецком. Есть еще Семинский, но с точки зрения каталки трассы там не очень интересные. Снег есть, но сам склон крутой и короткий, это скучно. Чисто на два-три часа, и всё, — отметил гид.

Манжерок — курорт в Майминском районе на берегу реки Катуни, который расположен на 470-м километре Чуйского тракта. Для лыжников и сноубордистов разработан ряд ски-пассов стоимостью от 700 до 39 600 рублей. Помимо этого, на канатной дороге можно подняться на одну из вершин горы Малая Синюха. Стоимость билетов: 1100 рублей — взрослый и 750 рублей — для детей.

На территории есть шале и отели три и пять звезд: от 15 до 350 тысяч рублей за ночь.

Курорт «Телецкий» расположен в 5 км от села Артыбаш в Турочакском районе. Приобрести ски-пассы можно по цене от 1300 до 7000 рублей. Экскурсионный подъем стоит от 400 до 800 рублей. Кроме того, там можно арендовать снегоход или прокатиться на лошади.

Шале и отели: от 16 тысяч рублей за ночь.

Горнолыжный сезон в регионе продолжается, несмотря на то что зима позади | Источник: Андрей АфонинГорнолыжный сезон в регионе продолжается, несмотря на то что зима позади | Источник: Андрей Афонин

Горнолыжный сезон в регионе продолжается, несмотря на то что зима позади

Источник:

Андрей Афонин

При этом горнолыжный сезон на Алтае, как рассказывает эксперт, может продлиться до конца апреля, если регион не накроет аномальное потепление. В Манжероке за счет наста и пушек трассы будут работать, пока ночью будет держаться минусовая температура.

Снегоходы и водопады

Весной на Горном Алтае, как упоминает Андрей Афонин, можно прокатиться на снегоходах до Каракольских озер. Стоимость такой экскурсии начинается от 30 тысяч рублей на человека.

Каракольские озёра — группа горных водоемов в Чемальском районе и одна из самых труднодоступных достопримечательностей региона: асфальт проложен только до села Элекмонар, которое находится в 30 км от озер. Это расстояние можно проехать на авто или лошадях.

Сейчас, по его словам, также можно добраться до Чулышманской долины — дороги открыты, ведь из-за отсутствия снега вода их не залила.

Чулышманская долина — популярное туристическое место в Улаганском районе, где есть два живописных водопада: Куркуре и Учар. Добраться туда можно двумя путями: по Телецкому озеру от села Артыбаш до южного берега, а потом проехать по ущелью на машине или свернуть с Чуйского тракта на Улаганский тракт, доехать до села Балыктуюль, а потом свернуть на перевал Кату-Ярык.

Прошедшая зима оказалась не слишком снежной, поэтому талая вода не залила дороги | Источник: Андрей АфонинПрошедшая зима оказалась не слишком снежной, поэтому талая вода не залила дороги | Источник: Андрей Афонин

Прошедшая зима оказалась не слишком снежной, поэтому талая вода не залила дороги

Источник:

Андрей Афонин

ГЭС и ледоход

— Можно по Чуйскому тракту проехать, конечно, сейчас уже снег подтаивает, потому всё не так красиво и белоснежно, но тем не менее. Всё еще актуальны Чемал, Ороктой и ГЭС. Там можно побывать, — отметил эксперт.

Чемал — курорт на берегу реки Катуни в Чемальском районе, где расположены такие достопримечательности, как Палеопарк, гора Верблюд, остров Патмос, Чемальская ГЭС, Ороктойский мост и другие.

Базы отдыха: от 900 рублей за ночь.

Чемальская ГЭС — первая гидроэлектростанция, которую построили на Алтае. Сейчас она уже не работает, однако остается излюбленным местом туристов, поскольку там можно полюбоваться на Катунь и сделать живописные фото.

Ороктойский мост — еще одно место, где получаются потрясающие снимки. С путепровода можно наблюдать цепочку Тельдекпенских порогов на фоне окрестных гор.

Из необычного гид также выделяет ледоход на Катуни, который обычно приходится на конец марта и начало апреля.

— Ледоход на Катуни чем хорош: скорость большая, вода начинает подниматься, льдины откалываются и друг на друга находят. Движение льда по реке на большой скорости выглядит очень круто. Льдина на льдину нападает. Это зрелищно, — добавил гид.

Цветение маральника

Андрей Афонин отмечает, что зима в этом году оказалась очень теплой, это может отразиться на времени, когда начнет цвести маральник.

Маральник традиционно начинает цвести в апреле&nbsp;— мае | Источник: Андрей АфонинМаральник традиционно начинает цвести в апреле&nbsp;— мае | Источник: Андрей Афонин

Маральник традиционно начинает цвести в апреле — мае

Источник:

Андрей Афонин

Маральник — полувечнозеленый кустарник семейства вересковых, который цветет лилово-розовыми цветками. На Алтае цветение маральника связывают с открытием летнего туристического сезона.

— Обычно все туры продают на майские праздники, однако местные говорят о том, что, скорее всего, маральник зацветет раньше. Если планируете поехать туда, то будьте внимательны, надо уже ближе к апрелю мониторить обстановку, — объяснил он.

Классические варианты, по словам гида, где можно полюбоваться розовыми цветками рододендрона Ледебура, а официально маральник называется именно так, это местность за Чемалом в сторону Ороктойского моста, где он цветет на склонах, и Чуйский тракт до села Чибит.

Андрей Афонин также предупредил туристов, что конец весны на Горном Алтае — это время, когда вовсю уже свирепствуют клещи. Он посоветовал путешественникам выбирать одежду с воротником и длинными рукавами, брать с собой репелленты, а также обязательно застраховаться или вакцинироваться.

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Ирина ГосподаренкоИрина Господаренко
Ирина Господаренко
корреспондент
Республика Алтай Отдых Весна Туризм Путешествие
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Комментарии
2
Гость
5 часов
Пока это мечта
Гость
1 час
Даже доехать туда денег нет
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