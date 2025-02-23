«Не стоит путать их приветливость с дружбой». Россиянка — о жизни в Китае, где преподает русский язык

Кристина рассказала об особенностях работы и быта в Китае Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Кристина Максюта работала преподавателем русского языка в Институте филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций Южного федерального университета. Несколько месяцев назад в ее жизни началась новая глава: предложили как преподавателю поехать в Китай на год. Кристина рассказала 161.RU о местных традициях и буднях.

Далее — от первого лица.

«Сложно было решиться уехать»

Когда я поступала в университет, хотела стать учителем в школе, так как была воодушевлена школьным преподавателем. В университете встретила научного руководителя, который погрузил меня в мир науки.

Со второго курса бакалавриата твердо решила остаться в университете, так как здесь есть развитие, простор для мысли, общение со студентами, которые увлечены тем же, что и ты, возможность общения с научным сообществом из разных университетов, участие в образовательных проектах. В ЮФУ я преподавала русский язык студентам, которые приехали учиться в нашу страну из Китая.

Университет сотрудничает с вузами-партнерами по всему миру. Мне предложили поехать в Пуянский профессионально-технический институт для преподавания русского языка на один год. Конечно, сложно было решиться: семья, друзья, домашние животные, которых сложно оставить. Я решила, что такую возможность не стоит упускать.

Источник: Кристина Максюта











Трудностей с переездом не было — документы оформила в течение месяца. Живу на территории университета в домах для преподавателей. Аренда трехкомнатной квартиры на 120 квадратных метров стоит около 25 тысяч рублей.

Я кое-что знала о Китае от студентов и из рассказов блогеров. Была готова к тому, что не будут работать привычные социальные сети, некоторые программы и сайты. Я представляла себе Китай технологически развитой страной с древними традициями.

Я живу в небольшом, по мнению китайцев, городе Пуяне. Население — 3,7 миллиона человек. Городу около 40 лет, он начал развиваться благодаря нефтедобывающим заводам. В Пуяне около 40 заводов, в некоторые дни лучше надевать маску, потому что воздух грязный. Много парков, около 20, в которых я очень люблю гулять.

«В России у студентов больше самостоятельности»

— Рабочий день с 07:30. У китайских студентов очень рано начинаются занятия, в 07:30 они уже должны сидеть в кабинете, в 07:50 приходит учитель. По классам ходят дежурные и отмечают присутствующих, отсутствовать можно только по болезни.

С 12:00 до 15:00 — перерыв на обед и сон. Занятия продолжаются с 15:00 до 18:00, потом перерыв на ужин. После ужина студенты возвращаются в университет, чтобы выполнить домашнее задание.

Учебный день заканчивается в 21:10. Они завидуют нашим студентам, когда я говорю, что у них есть свободные вечера.

Русский язык сложный, сильно отличается от китайского. Со студентами общаюсь с помощью переводчика, потому что русский на слух они воспринимают еще плохо. Им сложно разбираться с окончаниями существительных, они забывают, что слова должны изменяться. Кристина Максюта преподаватель

Меня удивили китайские школы. Система похожа на американскую. Здесь есть начальная, средняя и высшая школы. То есть это разные здания: например, с 5-го по 9-й класс учатся вместе, а 10–11-е классы — в другом корпусе. У нас же все учатся вместе по месту жительства.

Удивило еще, что зимой дети занимаются на стадионе. Столовой нет, на обед должны идти домой, а потом возвращаться. Отопления в школе и институте практически нет, поэтому все занимаются в верхней одежде.

Источник: Кристина Максюта

В России у студентов больше свободы и самостоятельности, в Китае много контроля. Мои студенты, к сожалению, сами не могут найти информацию в учебнике, если им не указать страницу. Для меня это было удивительно.

Интересна система проведения экзаменов. Все они сдаются в письменной форме — в виде тестов. В день у студентов их несколько. На один отводится 50 минут. За экзамен можно получить 70 баллов, поэтому оценка по дисциплине в основном зависит от результата экзамена.



Мне кажется, что устная форма аттестации лучше, так как преподаватель может оценить знания студента в полной мере. В Китае многочисленные группы, поэтому такая форма неудобна. Сложно проводить занятия, держать внимание аудитории, уделить каждому время, проверить домашнее задание. У меня каждая группа состоит из 40 студентов. В ЮФУ группы намного меньше, обычно до 20 человек.

Источник: Кристина Максюта











Источник: Кристина Максюта











Студенты в выходные обычно спят до обеда, остальную часть дня смотрят сериалы или играют в компьютерные игры. Еще любят ездить в торговый центр, там есть кинотеатр и рестораны.

В парках в основном вижу пожилых людей или семьи с детьми, китайская молодежь не любит активный отдых.

«Не стоит путать их приветливость с дружбой»

В первые дни всё было интересно и непривычно, ни одной знакомой надписи. Чувствуешь беспомощность, потому что ничего не можешь сказать. Первый месяц паспорт находился в миграционной службе, а без него нельзя оформить сим-карту, поэтому у меня ее не было.

Без интернета в Китае ничего не купишь — оплата проходит по QR-коду в специальном приложении, наличными здесь практически не пользуются. Первый месяц я не могла самостоятельно ничего купить, приходилось просить студентов раздать интернет.

Источник: Кристина Максюта











Я привезла с собой не так много вещей, думала, что сразу куплю их на месте, так как цены ниже. Столкнулась со знаменитым китайским маркетплейсом «Таобао». Естественно, приложение на китайском языке, что уже вызывает сложность, в нём невозможно зарегистрироваться без китайского номера телефона. Посылки идут прямо с завода, обычно это занимает дня 3–4. На территории университета есть три пункта выдачи, увы, я не могу выбрать тот, который ближе к моему дому, поэтому «сбор» может занять час.

Посылку забираешь сам, в приложении указывают номер полки и уникальный код. Если хочешь отказаться, то необходимо оформлять возврат, деньги вернут после того, как продавец получит посылку. Я поняла, как я люблю наш Ozon, который доставляет быстро, можно заказать вещь без оплаты, померить и отказаться от нее сразу в пункте выдачи, где сотрудник поможет всё оформить.

Один раз у меня произошла неприятная ситуация: кто-то забрал мою посылку (думаю, случайно), я так и не смогла ее найти. В пунктах нет сотрудников, и сложно решать подобные проблемы.

Источник: Кристина Максюта











Отдельная тема — еда в Китае. Сами китайцы путешествуют по разным провинциям, чтобы попробовать разную еду. Везде свои особенности. Я живу в центральной части, здесь смешаны северная и южная кухни. Основное блюдо здесь лапша. Я не могу есть острую пищу, поэтому выбор невелик. На обед обычно беру в столовой суп-конструктор малатан: сам выбираешь ингредиенты, которые потом варят в бульоне.

Китайцы приветливые, всегда помогут, но не стоит путать приветливость с дружбой. Мне как-то сказали, что китаец никогда не станет тебе другом, ты для него всегда будешь чужим.

Они очень ценят комфорт, замечаю инфантилизм. Удивляло, когда студенты приходили на занятия в пижаме и тапочках, не представляю, чтобы в России такое себе позволили. У нас в 18 лет уже взрослый человек, китайцы сохраняют детскость на долгие годы, многие зависят от родителей.

Раздражает привычка плевать и курить везде, даже в лифте. Случай из ресторана, который удивил: сидит компания мужчин, выпивают, курят, за соседним столиком — мать с детьми. Никого не смущает, что дым распространяется по всей комнате, что им дышат дети. Кристина Максюта преподаватель

Я боюсь переходить дорогу, так как здесь много мототранспорта, который не подчиняется правилам. Пешеход на дороге — не главный человек, как в России, здесь он должен пропускать автомобили, пару раз на меня чуть не наехали.

Китайцы — семейные люди, часто играют с детьми отцы. На праздники семья обязательно должна собираться вместе за большим столом. Китайским детям разрешено делать всё, что захотят, взрослые их балуют.

Источник: Кристина Максюта











Источник: Кристина Максюта











На китайский Новый год вся семья собирается вместе за столом, смотрит концерт по телевизору и обязательно запускает фейерверк. Я слушала фейерверки практически сутки, даже не могла спать из-за них ночью. Удивительно, что соседи договариваются запускать фейерверк вместе, чтобы он был более масштабным и продолжительным.

Китайская подруга пригласила меня посмотреть фейерверк, и он был самым красивым в моей жизни, длился 12 минут. Город украсили: много гирлянд, китайских красных фонарей, в парках устроили световое шоу.