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Страна и мир обзор 150 косаток вынесло на сушу в Австралии. Выживших решили усыпить: новости 19 февраля

150 косаток вынесло на сушу в Австралии. Выживших решили усыпить: новости 19 февраля

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2 комментария
На берегу было очень много косаток | Источник: Jocelyn Flint / APНа берегу было очень много косаток | Источник: Jocelyn Flint / AP

На берегу было очень много косаток

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 февраля.

В Австралии 150 косаток вынесло на сушу

На побережье Тасмании (Австралия) обнаружили более 150 малых косаток, которых вынесло на сушу. Животных случайно нашел местный житель, который отправился на рыбалку.

— Это первый подобный случай в штате за последние 50 лет. Неизвестно, почему животные выбросились на берег, — пишет ABC.

90 косаток выжили. Двух постарались вернуть в воду, но из-за сильных волн они не смогли уйти на глубину, прибой выносил их обратно на берег. Из-за отсутствия необходимого оборудования выживших решили усыпить.

В России проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. На эту индексацию в 2025 году предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей в федеральном бюджете.

Папа Римский серьезно болен

У 88-летнего Папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает портал Vatican News.

— Лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святого Отца по-прежнему представляют сложную картину, — говорится в заявлении.

Лечение осложняет полимикробная инфекция. Пресс-служба Святого престола отмечает, что Франциск остается в хорошем расположении духа.

Туристы пропали на Кавказе после схода лавин

В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии лавины накрыли туристов. Поискам мешают погодные условия.

— В окрестностях балки Орленок трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут, — написали в официальном Telegram-канале МЧС России.

В Северной Осетии тоже сошла лавина. Пропали двое мужчин 25 и 36 лет в ущелье Танадон. У туристов с собой не было бипперов и раций. Они также не регистрировались в МЧС России.

В Госдуме приняли закон об ограничении заключения под стражу для матерей и тяжелобольных

В Госдуме 19 февраля в третьем, и последнем, чтении приняли законопроект, ограничивающий заключение под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Это касается случаев, если они являются подозреваемыми и обвиняемыми в преступлениях ненасильственного характера.

— Принятие законопроекта будет способствовать исключению случаев содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не представляющих большой общественной опасности, — говорится в пояснительной записке.

В случае тяжких и особо тяжких преступлений данная мера может не работать, отмечается в документе. В редких случаях освобождать из-под стражи будут при преступлении средней тяжести насильственного характера.

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Комментарии
2
Гость
1 час
у нас в день на тот свет по плану отправляются больше
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