В Черкесске пятеро котов устроили пожар в многоквартирном доме: новости 2 февраля

Один из котов, спасенных в Черкесске Источник: МЧС России











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 февраля.

Коты устроили пожар в многоквартирном доме в Черкесске

Домашние коты чуть не сожгли многоквартирный дом в Черкесске. Четвероногие опрокинули кулер с водой, которая залила удлинитель и стала причиной возгорания.

Спасатели МЧС России эвакуировали из дома двоих жильцов и пятерых домашних питомцев.

— В Черкесске на втором этаже многоэтажки загорелась квартира. Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящего помещения двух женщин и пять котов. Пожар на 36 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники МЧС России, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Вице-губернатор Приморья погиб на СВО

В августе 2024 года вице-губернатор Сергей Ефремов возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр» и отправился освобождать Курскую область. Однако сегодня стало известно о его гибели, о ней сообщил глава Приморья Олега Кожемяко.

— Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор, — рассказал Кожемяко в своем Telegram-канале.

Дома у Ефремова остались жена и четверо детей Источник: правительство Приморского края











Зеленский сказал, что хочет мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией об окончании конфликта. Это планируется сделать после встречи с Трампом.

— После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров, — сказал Зеленский в интервью Associated Press, передает РИА Новости.

Стороны конфликта всё чаще говорят о переговорах Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины отметил, что Киев держит связь с США, однако конкретики в обсуждениях переговоров пока мало. Зеленский заявил, что надеется на скорую встречу представителей Киева и США для разработки более детальных соглашений.

Тульский сурок предсказал раннюю весну

2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. В этот день нужно следить за сурком, который вылезает из норы. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же день пасмурный, то весна будет ранней.

В Тульском экзотариуме эту традицию переняли, но внесли некоторые изменения. Суркам ставят кормушку, и если они активно подходят к еде, то весна будет ранней. Если же они ведут себя лениво и сонно, то тепла ждать не стоит.