НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 751мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Погиб известный танцор
Обзор «жесткого» дискаунтера
Коттедж для Александра Петрова
Убили капитана полиции
Куда пенсионеры ездят по утрам
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем заменить хлеб
Съемки фильма в Ярославле
Страна и мир обзор В Черкесске пятеро котов устроили пожар в многоквартирном доме: новости 2 февраля

В Черкесске пятеро котов устроили пожар в многоквартирном доме: новости 2 февраля

Что произошло за сутки

220
5 комментариев
Один из котов, спасенных в Черкесске | Источник: МЧС РоссииОдин из котов, спасенных в Черкесске | Источник: МЧС России

Один из котов, спасенных в Черкесске

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 февраля.

Коты устроили пожар в многоквартирном доме в Черкесске

Домашние коты чуть не сожгли многоквартирный дом в Черкесске. Четвероногие опрокинули кулер с водой, которая залила удлинитель и стала причиной возгорания.

Спасатели МЧС России эвакуировали из дома двоих жильцов и пятерых домашних питомцев.

— В Черкесске на втором этаже многоэтажки загорелась квартира. Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящего помещения двух женщин и пять котов. Пожар на 36 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники МЧС России, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: МЧС РоссииИсточник: МЧС России
Источник: МЧС РоссииИсточник: МЧС России
Источник: МЧС РоссииИсточник: МЧС России
+1
Источник: МЧС РоссииИсточник: МЧС России

Вице-губернатор Приморья погиб на СВО

В августе 2024 года вице-губернатор Сергей Ефремов возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр» и отправился освобождать Курскую область. Однако сегодня стало известно о его гибели, о ней сообщил глава Приморья Олега Кожемяко.

— Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор, — рассказал Кожемяко в своем Telegram-канале.

Дома у Ефремова остались жена и четверо детей | Источник: правительство Приморского краяДома у Ефремова остались жена и четверо детей | Источник: правительство Приморского края

Дома у Ефремова остались жена и четверо детей

Источник:

Зеленский сказал, что хочет мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией об окончании конфликта. Это планируется сделать после встречи с Трампом.

— После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров, — сказал Зеленский в интервью Associated Press, передает РИА Новости.

Стороны конфликта всё чаще говорят о переговорах | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramСтороны конфликта всё чаще говорят о переговорах | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Стороны конфликта всё чаще говорят о переговорах

Источник:

Президент Украины отметил, что Киев держит связь с США, однако конкретики в обсуждениях переговоров пока мало. Зеленский заявил, что надеется на скорую встречу представителей Киева и США для разработки более детальных соглашений.

Тульский сурок предсказал раннюю весну

2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. В этот день нужно следить за сурком, который вылезает из норы. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же день пасмурный, то весна будет ранней.

В Тульском экзотариуме эту традицию переняли, но внесли некоторые изменения. Суркам ставят кормушку, и если они активно подходят к еде, то весна будет ранней. Если же они ведут себя лениво и сонно, то тепла ждать не стоит.

В этом году суркам предложили хлеб, грецкие орехи, яблоки, перец, капусту, морковь и огурцы. Сурок Сергей активно принялся завтракать, а его подруга Наташа отнеслась к угощениям с настороженностью.

ПО ТЕМЕ
Пожар Коты Приморье СВО Черкесск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
в Масквабад приезжает делегация Талибана дон , смогли дожить и до этого
Гость
56 минут
в воскресенье обязательно смотрите по ТВ розыгрыши лотерей и Бесогон это поможет понять в какой стране мы живём, смотрите и наслаждайтесь
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление