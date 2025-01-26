Парень убил свою девушку, но не стал расставаться. Он месяц жил с трупом: главные события недели

Власти ещё работают над новыми мерам соцподдержки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Увеличение социальной поддержки

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, которые направлены на улучшение жизни россиян. Расскажем кратко, на какой уровень поддержки можно рассчитывать.

Семейную ипотеку под 6% распространять на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье. Критерии таких населенных пунктов должны разработать до 15 апреля.

К 1 декабря 2025 года должны проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Минтруд отчитался, что с 1 февраля выплату повысят на 9,5%

После индексации суммы будут выглядеть так:

на первого ребенка — 690 тысяч рублей;

на второго (если семья уже получала сертификат за первого) — 222 тысячи рублей доплаты;

на второго (если семья не получала сертификат за первого) — полная сумма за двоих сразу, 912 тысяч рублей.

Пособия по беременности и родам повысят для женщин, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ.

Дети до 12 лет будут летать дешевле. Путин поручил принять меры, чтобы авиакомпании предоставляли скидку не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ.

Также ожидается продление мер поддержки многодетным семьям, где есть ребенок-инвалид, до достижения младшим ребенком 23 лет.

В январе проиндексируют страховые пенсии по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Повышенная пенсия придёт в феврале, в неё же войдет доплата за января. Дополнительное увеличение выплат ждёт и военных пенсионеров.

Президент назвал в качестве приоритетов бюджета повышение социальной справедливости и поддержку малообеспеченных граждан. О всех мерах поддержки можно почитать в отдельном материале.

Новый сбой Рунета

Пользователи некоторых операторов связи вновь столкнулись с проблемами: у них плохо прогружались сайты и медленно работал интернет. Многие пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp. Это уже третий сбой за месяц.

Сбои наблюдались у пользователей МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, «Ростелекома», «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet. Некоторые столкнулись с проблемами с доступом в личный кабинет, выходы на сайт или работу приложений, а также на проблемы с работой телевидения.

Лос-Анджелес накрыли новые пожары

В округах Лос-Анджелес и Вентура вновь разгорелся лесной пожар. Огонь распространился на десятки квадратных километров. Десятки тысяч людей эвакуировали.

Черный дым разносит по округе Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Вывезти пришлось заключённых из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара. Детей из трех школ также отправили подальше от эпицентра в качестве меры предосторожности, отметили в дорожном патруле штата.

Ситуацию усугубила погода. Сильный ветер и сухая растительность поспособствовала распространению огня.

В Германии беженец из Афганистана напал на детсадовцев

Афганский беженец с ножом напал на группу детского сада в парке в центре баварского города Ашаффенбурга. Известно о двоих погибших, включая ребёнка.

Нападение произошло в центре города. Мужчина атаковал собравшихся в парке людей, включая группу детского сада. По данным Bild, жертвами стали 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Ещё два человека с тяжелыми ранениями находятся на лечении в больнице. Среди пострадавших тоже есть ребенок.

Предполагаемым нападавшим оказался 28-летний афганец, который, по информации издания, уже привлекал внимание из-за психических проблем. Как сообщает Spiegel, его зовут Энамуллах О. и проживает в центре для беженцев. Мотивы нападения выясняются.

Мужчина месяц жил с трупом своей девушки

В Санкт-Петербурге местный житель Евгений Андреев почти месяц прожил с трупом своей девушки Дарьи. Он признался, что расправился с ней в канун Нового года.

Как выглядит квартира, где произошло убийство Источник: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу / Telegram

Перед праздником между ними произошел конфликт. В итоге мужчина нанес девушке не менее трех ударов деревянной киянкой по голове, после чего задушил галстуком. Три недели он жил в этой квартире, а чтобы соседи не почувствовали запаха разложения, обвиняемый в убийстве открывал окна, пишет «Фонтанка.ру»

В ночь на 23 января он связался со своим другом-юристом, и тот убедил Андреева сдаться полиции. Ленинский районный суд заключил мужчину под стражу до 22 марта

Условия для переговоров

Все участники конфликта на Украине публично озвучили свои главные условия прекращения огня и рассказали, что им мешает.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам. Однако Украина запретила себе это делать. По мнению главы РФ, Запад должен заставить украинского президента Владимира Зеленского отменить запрет, так как иначе все договоренности будут нелегитимными. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения

Украина тоже заявляет о готовности пойти на переговоры с Россией, сообщил Владимир Зеленский. Но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление. При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сигналов о проведении контакта с новым главой США Дональдом Трампом пока не поступало.

Когда избавятся от мазута на пляжах Анапы

Пострадавшие от выбросов мазута анапские пляжи планируется полностью восстановить к высокому курортному сезону 2026 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Уборка пляжей идёт полным ходом Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram









