Путин отвечал на вопросы россиян и журналистов больше 4,5 часа: главные заявления — кратко

Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подвел итоги года. Мероприятие объединило в себе два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось порядка 4,5 часа, но даже за это время ответить на все вопросы не удалось, ведь их было более 2,3 миллиона. Но большинство россиян интересовали одни и те же вопросы. Что на них ответил Владимир Путин — в нашем материале.
Об СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще до начала прямой линии сказал, что тема СВО стала самой волнующей. Об этом было больше всего вопросов, как от жителей страны, так и от журналистов. Главное, о чем говорил Владимир Путин — переговоры с Украиной.
— Государственное устройство таково, что целый ряд органов формируется президентом. Если первое лицо не легитимно, то все это теряет легитимность. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными — с Радой и главой Рады. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что российские власти готовы пойти на компромисс, ведь «политика и есть искусство компромисса».
Не обошел стороной президент и ситуацию в Курской области. Туда 6 августа прорвались ВСУ и продвинулись вглубь на 40 километров, захватив 28 населенных пунктов. Спустя четыре месяца боев, все ждут, когда они закончатся.
— Ребята воюют. Военного смысла не было заходить туда и бросать туда силы. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате… Я представляю, есть планы. Но сказать — к такому числу, так не делается, — сказал Владимир Путин. — Ребята же меня слышат. И они пойдут к этой дате, не считаясь с потерями. Точно выбьют, и после этого можно будет оценить ущерб. Всё будет восстановлено. Не может быть сомнений.
Разговор зашел и о новой российской ракете «Орешнике». Ей ударили в ноябре по военному объекту на Украине после атак американскими ATACMS и британскими Storm Shadow вглубь России. Демонстрируя силу российской разработки, Владимир Путин предложил предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западной ПВО.
«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.
— Представим, что наша система стоит на удалении 2 тысяч. Даже противоракеты в Польше до него не достанут. Чтобы долететь до такого расстояния, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение блоков, — подчеркнул президент. — Шансов никаких нет, чтобы сбить «Орешник». Пусть западные эксперты предложат нам и заказчикам провести высокотехнологическую дуэль. Пусть определят какой-то объект в Киеве, сосредоточат все силы ПВО и пусть посмотрят, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Для нас будет интересно.
Порассуждать президенту пришлось и о прошлом. У него поинтересовались, что бы он сделал, если бы из настоящего переместился на три года назад — принял бы решение начать СВО или нет.
— Гипотетический вопрос. Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что происходит сейчас, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал, что такое решение, которое я принял, надо было принимать раньше. Второе, знай об этом, нужно было начать готовиться к этому раньше, — отметил Владимир Путин.
О конфликтах
На «Итогах года» присутствовали и иностранные журналисты, поэтому не обошлось без обсуждений ситуации на международной арене. Американский журналист поинтересовался у Владимира Путина, когда состоится контакт с избранным президентом США. Корреспондент предположил, что это произойдет в случае ослабления главы России.
— Это вам бы хотелось, чтобы мы ослабли, — парировал Владимир Путин. — Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Страна становится по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим. О темпах развития экономики я уже сказал, мы укрепляем свою боевую способность, мы наращиваем оборонную промышленность, делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках.
Общение с американским журналистом продолжилось вопросом про Сирию. В декабре боевики устроили госпереворот в этой стране, из-за которого действующий президент Башар Асад бежал в Россию. В стране при этом были миротворческие силы России.
— Мы же пришли в Сирию 10 лет для того, чтобы там не был создан террористический анклав, как, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли, — уверен президент. — И даже те группировки, которые воевали с режимом Асада, они же претерпели внутренние изменения. […] Европейские страны и США хотят наладить с ними отношения. […] Значит они изменились. А это значит, что в известной степени цель достигнута.
Президент долго рассуждал про ситуацию в Сирии, но заключил: «Все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, на мой взгляд, Израиль». Действия этой страны он осуждает.
— Я не знаю, какие цели окончательные преследует Израиль в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это делали практически на всех уровнях — начиная и с общественного, и в Совете Безопасности ООН, — выразил свое мнение Владимир Путин. То же самое относится и к действиям Израиля в отношении Ливана.
Решить палестинско-израильский конфликт, по мнению Владимира Путина, можно, только «убрав причину ее возникновения». В этом должно было помочь решение Совбеза ООН об образовании двух государства — Израиля и Палестины.
— Израиль создан, Палестина фактически до сих пор не создана — в этом вся проблема. Больше того, со стороны Израиля продолжается так называемая незаконная поселенческая деятельность, — заключил по этому вопросу президент.
Об экономике
Безусловно, россиян гораздо сильнее интересовала ситуация внутри страны, а не за ее пределами. В частности, речь шла об экономической сфере. Многие жители переживали, что экономика в России страдает в текущих условиях.
— Знаете, когда у нас всё спокойно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только всё свистит у виска, к сожалению, и пули свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас. Всё измеряется экономикой, — начал свое выступление президент. — С экономикой в России в целом всё нормально и устойчиво, развивается несмотря ни на что.
В доказательство своих слов Владимир Путин привел несколько цифр. Рост экономики в этом году составляет 3,9% против 3,6%, безработица достигла рекордного минимума — 2,3%. Промышленность тоже активно развивается, на 4,4%, а перерабатывающая и вовсе на 8%. Но не все так позитивно. Главным вызовом является высокая инфляция. По данным президента, она сейчас составляет 9,3%, правда, и заработные платы выросли на 9%.
— В целом ситуация стабильная и надежная. Есть проблемы. Инфляция, такой разогрев экономики. Есть задача приземлить эти темпы, — заключил Владимир Путин.
Но тема роста цен оказалась слишком волнующей. Многие граждане страны уверены, что фактически продукты подорожали гораздо сильнее. В ответ президент лишь развел руками, и сказал, что опираться в любом случае можно только на официальную статистику, в ней — усредненные цифры. Главной причиной, из-за чего растут цены, является увеличение потребления. Оно превышает темпы развития производства продуктов питания.
— Продуктов не стало настолько больше, на сколько выросло потребление. Нужно работать в этом смысле. Вторая причина — урожай, третья — удорожание производства, — привел другие причины глава государства.
Многие эксперты склоняются, что не допустить этого мог Центробанк. Для этого регулятор должен был раньше среагировать на ситуацию в стране. Сейчас же ЦБ приходится поднимать ключевую ставку до рекордных значений. На данный момент показатель зафиксирован на уровне в 21%, но завтра, 20 декабря, пройдет очередное заседание совета директоров Банка России. На нем рассмотрят изменение ключевой ставки.
— Набиуллина не говорит мне о том, какая будет ставка. Она наверное этого сама пока не знает, потому что Центробанк обсуждает это на совете директоров на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение, — отметил Владимир Путин и заверил, что решение станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.
О демографии и мерах поддержки
Не обошел стороной президент и другую острую проблему в России — демографии. Президент России назвал его ключевым для страны, ведь коэффициент рождаемости сейчас — 1,41%. Чтобы обеспечивать воспроизводство, этот показатель должен поднять до 2,1%. Негативный тренд наметился из-за нехватки женщин детородного возраста. Их число снизилось на 30%.
— Девочки нужны, девушки. Целая программа создана, — объяснил президент. — Во-первых, единое пособие для семей с детьми. От беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Во-вторых, уникальное наше изобретение — материнский капитал. Мы сохраняем ипотеку под 6%. Развиваем систему, связанную с детством и материнством. Это очень важные вещи. Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов РФ. Потому что это вызов для России. Народонаселение это то, что составляет страну. Мы делаем немало, но очевидно недостаточно.
Отдельно остановились на вопросе семейной ипотеки. К президенту обратилась молодая семья, которая уже длительное время не может купить квартиру. Они рассказали президенту о проблемах в этой отрасли: завышенные требования банков для получения льготного кредита и нехватка средств, которые Минфин выделяет кредитным организациям.
— Это безобразие. Потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано (и я это обещание проверю, насколько оно исполняется), что никаких лимитов не будет, — ответил президент. — Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Эта разница-то в банках оседает, между прочим, для них это доход, и немаленький. Поэтому если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк. Я проверю.