«Путин способен укрепить рубль?»: лучшие вопросы президенту, на которые он не ответил

Сегодня президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и россиян, которые задавали ему из зала и присылали всевозможными способами. В зале, где все проходило, был большой экран, на который транслировали вопросы, заданные президенту по СМС. Правда, получить ответ на них — не удалось. Их все оставили без внимания.
Среди вопросов президенту есть вполне серьезные и конкретные вещи. Но есть и шуточные вопросы, а также те, на которые невозможно найти ответ. Самые необычные из них собрали в нашей подборке.
Для всех, кого интересуют вопросы, получившие ответ Владимира Путина, мы вели онлайн-трансляцию. Там можно найти все высказывания президента.