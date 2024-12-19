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«Путин способен укрепить рубль?»: лучшие вопросы президенту, на которые он не ответил

Но россияне смогли задать их президенту во время итоговой пресс-конференции

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Не все россияне смогли получить ответы на свои вопросы

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Сегодня президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и россиян, которые задавали ему из зала и присылали всевозможными способами. В зале, где все проходило, был большой экран, на который транслировали вопросы, заданные президенту по СМС. Правда, получить ответ на них — не удалось. Их все оставили без внимания.

Среди вопросов президенту есть вполне серьезные и конкретные вещи. Но есть и шуточные вопросы, а также те, на которые невозможно найти ответ. Самые необычные из них собрали в нашей подборке.

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Для всех, кого интересуют вопросы, получившие ответ Владимира Путина, мы вели онлайн-трансляцию. Там можно найти все высказывания президента.

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