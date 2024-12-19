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Страна и мир Итоги с Путиным «Центр вселенной»: как журналисты привлекают внимание Путина к своим вопросам

«Центр вселенной»: как журналисты привлекают внимание Путина к своим вопросам

Смотрим, что написано на табличках присутствующих на прямой линии

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На фото — журналист из Китая. А на листке он по-русски написал название национальной китайской газеты

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«Умная Россия», «Жэньминь Жибао», «Центр вселенной». Нет, это не названия кинопремьер 2025 года, а надписи на табличках журналистов, которые они принесли с собой на прямую линию Владимира Путина. В этом материале собрали подборку из типичных и самых необычных табличек, которыми корреспонденты пытаются привлечь внимание президента.

Этому журналисту повезло задать свой вопрос президенту

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Среди российских журналистов многие пришли с табличками, на которых просто написаны названия городов и регионов. Например, «Вопрос из Уфы», «Крайний Север», «Рыбинск», «Владимир», «Мордовия» и другие.

На табличках пишут не только темы вопросов, но и названия СМИ

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Некоторые немного уточнили тематику своего вопроса, приписав к ней название региона, например, «Чечня демография», «Омск — молодежная столица 2025» и другие. Некоторые СМИ нанесли на таблички названия своих изданий.

Кто-то подошел более формально

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Среди самых нетипичных можно выделить, пожалуй, «Татары. Брикс. Штаб», «Центр вселенной», «Умная Россия», «Жэньминь Жибао» (название китайской народной газеты), «Мошенники атакуют Кузбасс».

Эта табличка оказалась у журналиста из небольшого города, который они в шутку называют именно так

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Всё о том, как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.

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