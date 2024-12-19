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Страна и мир Итоги с Путиным Почему растут цены и сколько мяса едят россияне: о чем говорил Путин в первый час своей конференции

Почему растут цены и сколько мяса едят россияне: о чем говорил Путин в первый час своей конференции

Президент проводит пресс-конференцию и прямую линию

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2 комментария

Самым волнующим вопросом к президенту оказался рост цен

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Президент России Владимир Путин начал подводить итоги 2024 года, отвечая на вопросы журналистов и жителей страны. Мероприятие началось с глобальных вопросов: как России удалось удержаться на плаву в довольно сложное время.

— Знаете, когда у нас все спокойно — нам скучно, застой, хочется движухи. Как только все свистит у виска, к сожалению, и пули свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой, — начал свое выступление президент.

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А с экономической точки зрения можно считать, что страна процветает, так как рост экономики в этом году составляет 3,9% против 3,6% годом ранее.

— Это означает, что за два года рост экономики составил около 8%. В США 5-6%, в Европе 1%, в Германии 0%, — привел он статистику. — Но это не показатель, на котором мы должны успокоиться. Если Еврозона заснула, то есть другие экономики. Мы должны набранный темп сохранить.

Есть и другие показатели, исходя из которых можно оценить состояние страны, например, безработица. Она находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Рост промышленности сейчас находится на уровне 4,4%, а перерабатывающей промышленности — на 8%. Но есть и негативный тренд — высокая инфляция. По данным президента, она сейчас составляет 9,3%, правда, и заработные платы выросли на 9%.

— В целом ситуация стабильная и надежная. Есть проблемы. Инфляция, такой разогрев экономики. Есть задача приземлить эти темпы, — заключил Владимир Путин.

Но тема роста цен оказалась слишком волнующей. Многие граждане стране уверены, что фактически продукты подорожали гораздо сильнее, чем говорится в официальной статистике.

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— Я говорю об усреднённых цифрах. Мы не можем на что-то другое опираться, кроме как на усредненный показатель, — подчеркнул Владимир Путин, указывая, что инфляция сейчас около 9%.

Цены на продукты поднялись по нескольким причинам. Во-первых, в стране постоянно растет производство продуктов питания, но вместе с тем увеличивается и потребление. Например, сливочное масло подорожало из-за нехватки молока, которое тем не менее с каждыми годом производят все больше и больше.

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— Продуктов не стало настолько больше, сколько выросло потребление. Нужно работать в этом смысле. Вторая причина — урожай, третья — удорожание производства, — привел другие причины глава государства.

Сдержать удорожание помог бы Центробанк, если бы начал реагировать на ситуацию чуть раньше. Такое экспертное мнение привел Владимир Путин. Но по его мнению, власти работают весьма эффективно.

— О будущем нужно думать о будущем. Даже во время ВОВ думали о будущем. Правительство формирует Нацпроекты. Не плохо было бы думать о развитии отдельных отраслей. Рост цен — вещь неприятная, плохая. Но исходя из макроэкономики — мы с этим справимся, — заключил Владимир Путин.

После этого ведущие перевели президента на другой важный вопрос — проведение СВО на Украине. Владимир Путин отметил, что движение идет по всей линии фронта каждый день. Он добавил, что бойцы возвращают территорию квадратными километрами каждый день. Но остается вопрос по ситуации с Курской областью.

— Ребята воюют. Военного смысла не было заходить туда и бросать туда силы. Мы точно совершенно их выбьет. Но вопрос о конкретной дате… Я представляю, есть планы. Но сказать — к такому числу, так не делается. Ребята же меня слышат. И они пойдут к этой дате, не считаясь с потерями. Точно выбьют и после этого можно будет оценить ущерб. Все будет восстановлено. Не может быть сомнений, — подчеркнул Владимир Путин.

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Не обошлось и без вопроса про «Орешник» — новую ракету средней дальности, которую использовали в ответ на удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow вглубь России.

— Да, были разработки, причем уже российского периода. На этой базе думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию. И в конце концов до меня разработка дошла. И я принял решение — производить его или нет. Это новое оружие. Средней и меньшей дальности, — объяснил Владимир Путин.

После этого президент предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западного ПВО.

— Представим, что наша система стоит на удалении 2 тысяч. Даже противоракеты в Польше до него не достанут. Чтобы долететь до такого расстояния, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение блоков, — подчеркнул президент. — Шансов никаких нет, чтобы сбить «Орешник». Пусть западные эксперты предложат нам и заказчиках провести высокотехнологическую дуэль. Пусть определят какой-то объект в Киеве. Сосредоточат все силы ПВО и пусть посмотрят, что будет. Мы к такого эксперименту готовы. Для нас будет интересно.

А вот почему ракету назвали именно так, Владимир Путин не знает, так что этот вопрос остался без ответа.

О чем дальше говорит президент и на какие вопросы отвечает, можно узнать из нашей текстовой или видео-трансляции.

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Комментарии
2
Гость
9 минут
Люди не могут даже новогодний стол себе накрыть и сделать хотя бы для нормальных стол накрыть это позор
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