В Кремле раскрыли детали подготовки к «Прямой линии» Путина: о чем спрашивают россияне и что будет с вопросами, на которые не ответят

Идет подготовка к «Итогам года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня в Гостином дворе в Москве президент России Владимир Путин проведет «Итоги года». На мероприятии он ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Больше всего россиян интересуют вопросы, связанные со спецоперацией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В целом по понятным причинам больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, россиян интересует ход СВО, обеспечение потребностей фронта, помощь героям и их семьям, работа с инвалидами и трудоустройство. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все вопросы не останутся без внимания, и благодаря им власти сделают выводы, в каких регионах наиболее сложная обстановка, передают «Известия».

Для обработки всех вопросов в этом году задействовали искусственный интеллект. За счет него обрабатывали обращения граждан к Владимиру Путину, это позволило быстро определить конкретные проблемы по темам и подтемам, по географии страны. В результате власти смогли понять, где в стране лучше всего обстоят дела, а в каких регионах что-то не так, отметил Дмитрий Песков.

В настоящее время число обращений на «Прямую линию» с Владимиром Путиным превысило два миллиона по состоянию на 9:00 (мск), данные передает Народный фронт.