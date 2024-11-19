«Народ ликует, но очень осторожно»: в Абхазии еще один президент ушел в отставку. Что дальше?

Абхазия пытается остаться в правовом поле, но не всегда получается Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











С утра у комплекса правительственных зданий Абхазии ни души. Сегодня ночью после долгих переговоров, которые шли более 9 часов между властями и представителями оппозиции, президент Аслан Бжания написал заявление об отставке для «сохранения мира и стабильности в стране».

«Самое главное сейчас — оставаться в правовом поле», — заявил вице-президент РА Бадра Гунба — он назначен исполняющим обязанности главы государства. Эту новость ночью ждали несколько тысяч человек на площади перед администрацией президента. И они восприняли ее как победу. Комплекс правительственных зданий под контролем оппозиции находился с 15 ноября, оппозиция протестовала против ратификации соглашения с Россией, в рамках которого иностранцам разрешат строить апарт-отели. Новость об отставке Бжании протестующие встретили лезгинкой и народными песнями.

Оппозиция празднует победу Источник: Республика / T.me

Представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение, по которому сразу после отставки Бжании граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся. В случае невыполнения этого пункта Аслан Бжания отзывает заявление об отставке. Сегодня парламент рассмотрит его отставку. И. о. президента Бадра Гунба в соответствии с поданным заявлением должен освободить от должности премьер-министра Александра Анкваба и назначить на эту должность Валерия Бганбу. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность нового президента Абхазии. В принципе, процедура захвата власти и действий после нее в Абхазии хорошо отработана, за 10 лет сценарий повторялся три раза. Президентские выборы и так должны были пройти в 2025 году. Но не дождались. Абхазы попели, поплясали, празднуя победу, а что дальше?

Узнали у политиков и журналистов, повлияет ли очередная революция на отношения с Россией. И как будет дальше жить крошечная страна, не вылезающая из политических и экономических кризисов.

За 31 год после войны в Абхазии так и не навели порядок Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Кризисы не дают выбраться из нищеты

Депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает позором, когда за несколько месяцев до очередных президентских выборов предпринимается попытка государственного переворота под предлогом ратификации соглашения между Абхазией и Россией.

— Это соглашение можно пробовать на зуб или искать в нем водяные знаки — в нем нет ничего, что не диктовалось бы желанием помочь Абхазии привлечь инвестиции. Чтобы хотя бы создать рабочие места для той молодежи, которая вынуждена искать работу в соседней России. Если за исторически короткий период на глазах одного поколения третий раз толпа свергает власть — можно ли считать такое государство состоявшимся? — написал Затулин в своем телеграм-канале. По мнению депутата, Абхазия отстает не только от России, но и от Грузии. А политические кризисы вредят имиджу республики, не дают выбраться из нищеты и в полной мере использовать все возможности этой прекрасной страны.

Затулин уверен, что многие деятели абхазской оппозиции имеют российское гражданство, но забывают об этом, когда речь заходит о том, чтобы дать иностранцам равные права в Абхазии, аргументируя тем, что это якобы нанесет всем живущим в республике ущерб.

— На самом деле, все эти годы после прихода президента РФ Владимира Путина вначале были открыты шлюзы для получения российского гражданства, которое в те времена далеко не просто было получить. Большинство жителей Абхазии стали гражданам РФ. В нужный момент Россия противопоставила себя всему западному миру, поддержав Южную Осетию и Абхазию и признав их. Все эти годы оказывала поддержку финансовую, материальную и иную, — приводит слова Затулина ТАСС.

Кризисы не дают использовать все возможности этой прекрасной страны Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Интрига на выборах

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский считает, что, несмотря на то, что оппозиция празднует победу, она эту партию фактически проиграла.

— Цели, которых они добивались, по факту не достигнуты. Оппозиционеры требовали ухода Бжании без выдвижения на следующих выборах, отставку правительства с назначением на этот пост представителя оппозиции и отставку силовых министров. По факту президент подписал прошение об отставке, которое рассмотрит парламент, но нигде не сказано, что Бжания не будет выдвигаться на новый срок. Председателем кабмина будет Валерий Бганба. Он уже занимал этот пост при Хаджимбе, а после его ухода в 2020 году выполнял обязанности президента до выборов. Все силовики остаются на своих постах, кроме руководителя Государственной службы охраны, — говорит Кирилл Базилевский.

Впрочем, если вспомнить обстоятельства выборов 2019 года, то тогда Александр Анкваб (сейчас премьер-министр Абхазии) сыграл в свою игру, поддержав кандидата, набравшего 205 голосов и едва не вышедшего во второй тур, — напомнил Базилевский. Его премьерство тоже было результатом торга с командой Бжании и, как поговаривали, между президентом и премьером за эти годы не раз пробегала черная кошка.

— Так что пока главным пострадавшим выглядит Анкваб, не факт, что один из патриархов абхазской политики навсегда покинул ее олимп. Можно только предполагать, почему оппозиционеры смягчили свои требования. Возможно, дело тут в позиции Москвы. Теперь остается дождаться соблюдения формальностей и гадать, кто будет соперничать на выборах, которые, скорее всего, пройдут в конце января 2025 года, — считает Базилевский.

Абхазским политикам некогда работать, они делят власть Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Нужно переосмыслить институт президентства

Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг отметил, что в этот раз классический сценарий отработан как по нотам: недовольные массы граждан бескровно захватывают президентский дворец, после чего потерявший чувство реальности президент уходит в принудительно-добровольную отставку. Вот видите! Уже классика! Это уже третий подряд президент, которому вот таким радикальным образом граждане страны выражают вотум недоверия, напомнил Инал. В мае 2014-го революционеры во главе с Раулем Хаджимбой снесли с президентского кресла Александра Анкваба. В январе 2020 года очередной лидер революционных масс Аслан Бжания убрал с должности президента уже самого Хаджимбу, после чего с комфортом уселся в освободившееся кресло. И вот теперь в ноябре 2024-го новая революция «съела» Бжанию.

— Народ ликует, но очень осторожно. Не знаю, кто будет следующим главой Абхазии, — у нынешней революции несколько лидеров, но точно уверен, что, если не переосмыслить сам институт президентства, этот День сурка доберется и до него. Тут даже к гадалке не ходи. Именно в безграничных полномочиях президента кроется вся проблема, хронически лихорадящая уже два десятилетия страну, — считает журналист. Эти полномочия передавались конкретному человеку — всенародно любимому первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе в 1994 году, когда страна только что вышла из кровопролитной войны с полностью разрушенной экономикой и цель была одна — во что бы то ни стало выжить. Поэтому все решения отдали президенту, которому безоговорочно доверяли.

— Двадцать лет общество говорит о реформах. При каждом президенте в начале его пятилетнего срока создавались конституционные комиссии, целью которых было перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной властью. Но затем эти президенты, приходившие к власти в облике реформаторов, консервировали всё как есть. Власть пьянит, богатит, развращает и в конце концов доводит до самодурства, — отметил Инал. Он уверен, необходимо перераспределить полномочия президента так, чтобы он ни при каких условиях не чувствовал себя безответственным царьком. Первоочередная задача нового президента — найти новый алгоритм взаимоотношений с Москвой. Ее формула чрезвычайно проста: сохранить дружбу с Россией, не ущемляя при этом свой суверенитет, подчеркнул Хашиг. При этом он уверен, что до тех пор, пока бюджет республики наполовину датируется Россией, достичь заданного баланса не получится. А это значит, что и над следующим президентом будет висеть дамоклов меч досрочного отрешения от власти.

Пока одни делят власть, другие выживают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале пишет, что внутриполитический кризис в Абхазии, на первый взгляд, выглядит разрешенным. Он отметил: важно то, что власти и оппозиция достигли договоренностей за столом переговоров.

— Фактор малочисленного народа, пережившего в прошлом тяжелые конфликты, снова сработал, как защитный механизм. Внутренние проблемы надо останавливать у «красных линий», иначе не нужны никакие враги, — пишет Сергей Маркедонов. Де-факто в Абхазии стартовала президентская избирательная кампания, и снова под влиянием улицы. С одной стороны, это показатель мощи и потенциала абхазской «прямой демократии», а с другой — при доведении этой системы до абсурда имеется риск «африканизации» республики, уверен эксперт. При этом политолог уверен, что ни одна системная проблема Абхазии очередным кризисом не решена, вопрос об инвестициях и постконфликтном развитии республики остается открытым.

— Крайне важно осознать, что Абхазия — не Южная Осетия, не Чечня и не российский Северный Кавказ. Лечение ее «болезней» нужно вести не по внешним рецептам, а по собственно абхазским. Нужны тонкие настройки, а не кнут, важно разъяснение, а не простота, которая, как гласит народная мудрость, хуже воровства. Не помогут упреки, необходимы доказательства полезности российского присутствия, тем паче, что они есть, — заключил политолог.