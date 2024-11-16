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Страна и мир обзор Мужчина с ножом захватил заложников в ресторане под Парижем. Новости 16 ноября

Мужчина с ножом захватил заложников в ресторане под Парижем. Новости 16 ноября

Что произошло за сутки

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Мужчина удерживал заложников около двух часов

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 ноября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 34 беспилотника над пятью регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны. Более 20 БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями. В Калужской области произошел взрыв дрона. По данным губернатора, повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. Жертв и серьезных разрушений нет.

Обрушение на шахте

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение горной массы. Как сообщили в прокуратуре, причиной стал подземный толчок с энергетическим классом 5,4.

В момент обрушения под землей было 183 человека. Под завал попал 25-летний крепильщик. Поисковую операцию приходилось приостанавливать из-за повторного сейсмособытия, в результате которого никто из спасателей не пострадал. К сожалению, сотрудник шахты был найден мертвым.

Умерла Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. О ее кончине сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

У Светличной были серьезные проблемы со здоровьем. С 2017 года артистка наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Она страдала от болезни Альцгеймера. А летом 2024 года у нее нашли опухоль головного мозга. По данным «MK.RU», причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание со Светланой Светличной пройдет в Белом зале Дома кино 20 ноября в 11:00. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Нападение в Париже

В парижском пригороде Исси-ле-Мулино сын владельца ресторана взял в заложники четырех человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Пострадавшие — сотрудники заведения, в момент захвата в ресторане не было посетителей.

Место оцепили силовики, также туда прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI. С захватчиком велись переговоры — он заявил, что может совершить самоубийство. По предварительным данным, мужчина был вооружен ножом.

По данным France Info, у нападавшего есть проблемы с наркотиками. Его удалось задержать, всех заложников освободили.

Тайсон проиграл бой блогеру

В США состоялся один из самых ожидаемых поединков этого года — бой между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Он продлился все восемь поединков и завершился победой Пола.

58-летний Майк Тайсон завершил карьеру еще в 2005 году. За выход на ринг он получит крупный гонорар — 20 миллионов долларов, а 27-летний блогер — 40 миллионов.

На счету у Железного Майка 50 побед и семь поражений (если считать и профессиональные, и выставочные бои). У Джейка — десять побед и одно поражение.

Интервью с Хасбиком

Журналист Такер Карлсон выложил видео-анонс интервью с дагестанским блогером Хасбиком (настоящее имя — Хасбулла Магомедов).

В выложенном фрагменте блогер говорит, что ему нравится боксер Майк Тайсон, а также рассказывает, что был в США в прошлом году. По его словам, в Америке живут достойные люди, и он скучает по ним.

Хасбик — амбассадор промоушена смешанных единоборств UFC

Ситуация в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие покинут здание правительства. Оппозиция отвергла предложение президента и отказалась покинуть здания.

Беспорядки начались еще 12 ноября. Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом. Часть оппозиционеров заявляет, что принятие соглашения приведет к разорению местного бизнеса. Другие вовсе утверждают, что проект даст новые гарантии российским инвесторам и приведет к увеличению доли русского населения.

Оппозиция выпустила обращение, где объяснила, что не выступает против России, а за интересы граждан и против политики президента Аслана Бжании, который, по их мнению, «пытался узурпировать ради личной выгоды» природные ресурсы и богатства Абхазии.

Подробнее о бунте мы рассказывали в этом материале. Чем регулярные штурмы администрации опасны для туристов, читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Спецоперация на Украине Обрушение на шахте Сейсмическая активность Светлана Светличная Умерла актриса Париж Нападение Захват Майк Тайсон Бой Джейк Пол Хасбик Такер Карлсон Абхазия
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Комментарии
14
Инженер1
1 час
"Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие покинут здание правительства." Врёт, как все президенты.
Гость
1 час
в банках консервов в маскве и питере известнейших торговых сетей нашли червей, вот такое импортозамещение
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