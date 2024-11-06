Парня, спасавшего людей при обрушении дома в Магнитогорске и раненного на СВО, объявили в розыск

Алан Абдуллаев бросился спасать людей из-под завалов обрушившегося дома на Карла Маркса в Магнитогорске еще до приезда МЧС Источник: Илья Бархатов











Жителя Магнитогорска Алана Абдуллаева россияне знают давно. Он одним из первых пришел на помощь пострадавшим при обрушении десятиэтажки в конце декабря 2018 года. Тогда показал себя смелым и неравнодушным. А теперь его объявили в федеральный розыск. Алан прилетел в отпуск из зоны СВО, но в челябинском аэропорту его встретили сотрудники полиции. Как выяснилось, в Узбекистане на него завели уголовное дело за участие в спецоперации, при этом еще несколько лет назад он отказался от гражданства той страны и стал гражданином России. А теперь в этой же самой России он не может выйти на улицу, каждый раз попадает в полицию. Алан поделился с нашими коллегами из 74.RU своей странной ситуацией.

Когда в Магнитогорске обрушилась многоэтажка, Алану было 23. Уроженец Узбекистана жил в соседнем доме. Услышав грохот, парень выскочил на улицу, а когда понял, что произошло, одним из первых бросился спасать людей.

Это отрывок из фильма «Взрывная тишина», снятого к годовщине трагедии, его полную версию вы можете посмотреть в материале 74.RU Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Спустя год после трагедии мы говорили с Аланом, он тогда признался, что мечтает получить российское гражданство, отслужить в армии и поступить на работу в ОМОН. Отчасти мечта его сбылась — в 2020 году Алан стал гражданином РФ, после этого отслужил в армии, а в 2022 году отправился добровольцем на спецоперацию.

— В сентябре 2022-го я был ранен и почти год восстанавливался. В январе 2024-го заново подписал контракт, — рассказал он.

Алан приходит на помощь не только людям Источник: Алан Абдуллаев

В октябре Алан прилетел домой в отпуск. Магнитогорск он уже давно считает своим домом, здесь живет отец, только мама осталась в Узбекистане. Но в аэропорту Челябинска его ждал неприятный сюрприз.

— Я прилетел, и тут представители МВД забрали меня с самолета, говорят: «Ты в розыске». Я вообще не понимаю, что происходит. Они объяснили, что я нахожусь в розыске в Узбекистане. До этого я ездил, родителей навещал, никаких проблем не было, — говорит он. — Я в 2019 году, как положено, написал отказ от гражданства Узбекистана.

По словам Алана, в аэропорту у него проверили документы и отправили в региональное управление ФСБ. Выяснилось, что в розыск подали на родине, там в отношении его возбудили уголовное дело по части 1 статьи 154 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств), то есть из-за того, что он заключил контракт с Минобороны России. УВД Сурхандарьинской области попросило российских силовиков о содействии в задержании бойца до решения вопроса о его экстрадиции.

Задерживать Алана и уж тем более отправлять в Узбекистан не стали — не нашли оснований, только проверили документы и отпустили, но на этом история не закончилась.

— Мне надо было права поменять, я пошел в ГАИ — меня опять забрали в Ленинский отдел полиции, я же везде в розыске. Я не могу сейчас даже на улицу выйти, хотя я официально нахожусь в отпуске. Если выхожу, у меня документы спрашивают и сразу забирают в отделение, а потом выясняют, почему подали в розыск, — говорит он.

За участие в СВО на стороне России Алану вручили медаль «За храбрость» Источник: Алан Абдуллаев

А 29 октября Алан от матери узнал, что суд в Узбекистане принял решение о его аресте.

— У меня все документы оформлены официально, я отказался от гражданства, даже выходил на президента, у меня все справки с собой. А они говорят: «Он не должен был воевать, и всё!» По закону, если я служил в России, у меня прежнее гражданство аннулируется, а они говорят, что нет приказа президента, — возмущен Алан. — Теперь, если я приеду к маме, меня на 15 лет посадят. Я никогда не совершал преступлений, у меня в России не было никаких нарушений, а суд принял решение меня арестовать.

Проблема в том, что Алан несколько раз писал заявления об отказе в консульство Узбекистана, ему даже приходило подтверждение из МВД Республики о том, что заявление принято, но с оговоркой, что утрата гражданства наступает после издания соответствующего указа президента Республики, а этого указа Алан так и не дождался. Что делать теперь, он не понимает.

— Мне обещали в течение недели снять с розыска. Но сегодня уже 5 ноября, 20 дней прошло. Скоро возвращаться в часть, а как лететь, когда я в розыске? — задается он вопросом.

Корреспондент 74.RU направил запрос в управление внутренних дел Сурхандарьинской области Узбекистана с просьбой прокомментировать уголовное преследование Алана, мы опубликуем ответ, как только он поступит в редакцию 74.RU.

Также мы попросили прокомментировать ситуацию представителей ГУ МВД и ФСБ по Челябинской области, но там пояснили, что это не в их компетенции. Подобными вопросами обычно занимается Генеральная прокуратура России, именно туда уже переслали обращение Алана, но успеют ли его рассмотреть до даты возвращения на службу, пока непонятно.