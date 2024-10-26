В Коркино сотни людей простились с убитой таксисткой. Приехал даже губернатор: новости 26 октября

До панихиды семью навестил глава региона Источник: Алексей Текслер/ t.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 октября.

Побег из колонии

Шестеро заключенных сбежали из мужской исправительной колонии в Липецкой области. Они сделали подкоп, сообщили в УФСИН по региону.

Сбежавшие — уроженцы Средней Азии. Двое из них были осуждены за сбыт наркотиков, трое — за изнасилование и еще один — за сексуальную связь с несовершеннолетним. Их поисками занялись полиция, МВД, Росгвардия и ФСБ. Также в регион направили сотрудников центрального аппарата ФСИН.

Двоих преступников задержали в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Еще двоих — в Липецкой, а оставшиеся направились в Подмосковье. Один из сбежавших оказал сопротивление при задержании. Как сообщили в МВД, к нему применили табельное оружие. На свободе остается один из шести преступников, поиск продолжается.

— На границу, домой собрались, — рассказали сбежавшие на допросе.

Кадры допроса заключенных Источник: Ирина Волк / T.me

В Липецке возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Позднее четыре БПЛА перехватили над Орловской и Брянской областями, еще один дрон ударил по многоквартирному дому в Белгородской области.

Житель села Теребрено Краснояружского района попал в больницу Белгорода после того, как поднял с земли взрывоопасный предмет. Боеприпас взорвался прямо у него в руках, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал жилой дом Источник: Настоящий Гладков / T.me











В Курской области возбудили уголовное дело о теракте после атаки беспилотника по машине мирного жителя, сообщили в СК.

Прощание с убитой таксисткой

В Коркино простились с убитой таксисткой Еленой Сарафановой. Церемонию посетили коллеги, одноклассники, соседи и даже те, кто не был лично знаком с погибшей. Кроме того, на панихиде заметили губернатора Алексея Текслера — после событий в Коркино он прервал отпуск.

Прощание прошло в ритуальном зале в центре города Источник: Михаил Шилкин











А затем был рядом с родными убитой во время церемонии Источник: Михаил Шилкин











Мало кто остался равнодушен к этой трагедии, для большинства она стала личной Источник: Михаил Шилкин











Напомним, 24 октября в городе Коркино под Челябинском вспыхнули массовые волнения. Жители вышли на улицу после убийства таксистки. Когда в качестве подозреваемого был задержан 16-летний глухонемой цыган, около 150 человек начали громить цыганский квартал.

25 октября на встречу с жителями прибыли руководители силовых ведомств Челябинской области и чиновники. После громких обвинений со стороны горожан от службы был отстранен начальник местной полиции. Расследование дела об убийстве и покушении на жизни двух человек передали в центральный аппарат СК России.

Дисквалификация футбольных судей

Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал двоих польских судей, которых в августе этого года задержали в пьяном видео в Люблине. Они несли в руках дорожный знак, сообщает BBC.

Бартоша Франковского и Томаша Мусяла отстранили до июня 2025 года. Как отметили в УЕФА, они нарушили «основные правила достойного поведения» и дискредитировали спорт.

Крушение вертолета

В Кировской области рухнул вертолет Ми-2. Жесткая посадка, как сообщили в МЧС, произошла в лесу у деревни Белеенки. На борту находились четыре человека, трое из них мертвы. Поиски последнего члена экипажа продолжаются.

Как заявил губернатор региона Александр Соколов, внутри находились пилот, врач и два фельдшера. Вертолет принадлежит авиакомпании «Вятка-Авиа», он выполнял перелет по заданию Центра медицинских катастроф, сообщили Городским порталам в экстренных службах.

Крошик в тяжелом состоянии

Худеющего кота Крошика из Перми экстренного госпитализировали. Как пишут наши коллеги из 59.RU, пушистик лежит в кислородной камере, потому что начал задыхаться. Из-за лишнего веса у кота страдают все внутренние органы.

Крошику тяжело дышать Источник: Кот Крошик станет счастливым и здоровым! / vk.com

Результаты УЗИ оказались неутешительными: у котика страдают печень, почки, желчный и мочевой пузыри. У врачей есть подозрение на новообразование, сейчас состояние Крошика стабильно тяжелое.