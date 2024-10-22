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Страна и мир Глюкозу под наркотиками задержали в Шереметьево — ей пришлось заплатить штраф

Глюкозу под наркотиками задержали в Шереметьево — ей пришлось заплатить штраф

На судебное заседание она не пришла

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5 комментариев

Певица заплатит штраф — пять тысяч рублей

Певицу Глюк'оZу (Наталью Ионову-Чистякову) недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники заметили, что она была пьяна. Позднее оказалось, что в это время она находилась под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

— Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, — сообщили в Судах общей юрисдикции Москвы.

Глюк'оZа отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Теперь артистка заплатит штраф — пять тысяч рублей. Суд учел, что у 38-летней Глюк'оZы есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети. Наталья не пришла на заседание суда и пока не дала никаких комментариев.

Это не первый раз, когда певицу заподозрили в употреблении наркотиков. В конце июля Глюк'оZа сорвала свое выступление на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь. Зрители остались недовольны, как и организаторы праздника. Горожане просили Глюкозу «больше не возвращаться», а ивент-агентство подало иск на певицу — из-за невыполнений обязанностей по контракту.

Наталья решила объясниться перед зрителями. По ее словам, тогда она проживала тяжелый месяц из-за смерти бабушки и нападок со стороны бывшего продюсера. Из-за этого она начала принимать снотворное и антидепрессанты, из-за которых ее поведение так сменилось. В рехаб (реабилитационный центр для зависимых) она ложиться отказалась.

ПО ТЕМЕ
Глюкоза Певица Наталья Ионова Штраф Административная ответственность
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Комментарии
5
с++
39 минут
а как спалили? опять теребонькала?
Гость
33 минуты
Как не пришла. Проверяйте, что пишите. За адвокатом пряталась. Внимательнее надо быть.
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