Глюкозу под наркотиками задержали в Шереметьево — ей пришлось заплатить штраф

Певицу Глюк'оZу (Наталью Ионову-Чистякову) недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники заметили, что она была пьяна. Позднее оказалось, что в это время она находилась под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.
— Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, — сообщили в Судах общей юрисдикции Москвы.
Глюк'оZа отказалась проходить медицинское освидетельствование.
Теперь артистка заплатит штраф — пять тысяч рублей. Суд учел, что у 38-летней Глюк'оZы есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети. Наталья не пришла на заседание суда и пока не дала никаких комментариев.
Это не первый раз, когда певицу заподозрили в употреблении наркотиков. В конце июля Глюк'оZа сорвала свое выступление на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь. Зрители остались недовольны, как и организаторы праздника. Горожане просили Глюкозу «больше не возвращаться», а ивент-агентство подало иск на певицу — из-за невыполнений обязанностей по контракту.
Наталья решила объясниться перед зрителями. По ее словам, тогда она проживала тяжелый месяц из-за смерти бабушки и нападок со стороны бывшего продюсера. Из-за этого она начала принимать снотворное и антидепрессанты, из-за которых ее поведение так сменилось. В рехаб (реабилитационный центр для зависимых) она ложиться отказалась.