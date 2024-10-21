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Страна и мир проблема «Бесят — ни пройти, ни проехать»: что делать, если грузовики разгружаются ночами и на тротуарах — эффективная инструкция

«Бесят — ни пройти, ни проехать»: что делать, если грузовики разгружаются ночами и на тротуарах — эффективная инструкция

Автоэксперт рассказал, как действовать в конфликтных ситуациях

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1 комментарий

Редкий магазин, да и дом имеет широкую площадку для подъезда и стоянки

В городах становится всё больше магазинов и всё меньше места для парковки машин. Грузовикам приходится идти на самые разные хитрости, чтобы довезти товар: привозить ночью, заезжать на тротуары и газоны, а также останавливаться, просто блокируя полосу. Такая ситуация всё больше раздражает жителей. Наши коллеги из NGS.RU разбирались, что делать, если громкие маты грузчиков и рев двигателя мешают спать, а днем по тротуару просто не пройти.

«Спать ночью не давали»

С шумом по ночам чаще всего сталкиваются жители домов, где в самом строении есть небольшие магазинчики и супермаркеты или под них сделали отдельное небольшое здание.

— У нас по ночам фура приезжала к магазину и очень мешала. Водители обычно двигатель не выключают. А при разгрузке всякое бывает — много мата слышно в ночной тиши, — отметила читательница NGS.RU Александра.

Жители дома проблему решили, обратившись к старшей по дому. Она написала несколько жалоб руководству магазина, а также участковому, и товар стали привозить по выходным или днем. Только, как отмечает читательница, появился дефицит по целому ряду позиций. Но связано ли это именно с логистикой, девушка не знает.

«Пусть ищут другое место — не на тротуаре»

Если нет знака о запрете остановки, то стоять грузовик может

Грузовик на тротуаре — известная многим картина. Так, другая читательница NGS.RU Марина также регулярно видит большегрузный транспорт на своей улице.

— Очень бесят! Ни пройти ни проехать. Приходится прыгать по бордюрам или по грязи шлепать. Почему нельзя встать в другом месте! — возмущена она.

И иногда грузовики встают на другом месте. На дороге. Но и там тоже мешают, только уже другим водителям. В начале октября в Новосибирске на фото попало, как вереница грузовиков перекрыла часть дороги у ТРЦ «Галерея» во время разгрузки товара.

Грузовики мешают не только пешеходам

Читатель NGS.RU утверждает, что такая картина происходит каждое утро. В итоге на дороге образуется пробка, а водителям приходится рисковать — выезжать на встречку, чтобы объехать вереницу.

Что делать, если мешает разгрузка товаров

Правила дорожного движения разрешают грузовикам двигаться по тротуару, подъезжать к месту разгрузки, даже если это было не предусмотрено изначально проектом. Но, как всегда, есть свои но.

— Всё это они могут делать при условии, что не мешают другим участникам движения. В случае с ночной разгрузкой нарушается закон о тишине. Факт нужно зафиксировать, вызывать полицию, написать заявление, — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Еще один вариант — обратиться к владельцу магазина или управляющему. Лучше всего составлять все претензии письменно. На этом этапе конфликт также может разрешиться.

— Магазинам тоже не особо выгодно в ночную смену людей выводить. Это же доплаты. Могут и изменить график, — отметил эксперт.

Если переговоры не помогли, то мировой судья может поставить точку в споре, и тишина вновь вернется ночью во двор.

Что делать, если грузовик перегородил дорогу или проезд

С грузовиками, которые занимают полосу на дороге или перегораживают тротуар, намного сложнее. В этом случае нужно обратить внимание на знаки: если есть запрет на остановку, то тогда вызывать полицию.

— Но даже если экипаж приедет, что маловероятно, им нужно будет увезти машину на штрафстоянку. А я не помню, чтобы у нас в городе были подобные эвакуаторы. В любом случае штраф точно выпишут, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

А если знака о запрете остановки нет, тогда нарушения не будет, даже если вся крайняя полоса будет занята грузовиками и другими машинами.

— На многих магистралях таким образом водители просто забирают крайние полосы под парковку, — объяснил Вячеслав Ашурков.

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Если вас достал курящий сосед, то можно воспользоваться вот этой инструкцией.

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Грузовики Разгрузка Тротуар Дорога Ночная разгрузка Права Юрист
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Комментарии
2
Гость
1 час
То есть когда сами чуть ли не в магазин на своей машине заезжают их это не бесит. а еще надо один магазин на район, что бы только туда ходить и он никому не мешал
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