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Страна и мир Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?

Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?

Публикуем эмоциональный взгляд изнутри Турции

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3 комментария

Семьи Екатерины и Алексея приличные и вполне могли бы воспитать ребенка

14 октября Турцию потрясла новость о россиянке, которая родила в аэропорту Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она прошла регистрацию на рейс и хотела улететь из страны. Новорожденного спасла уборщица, а новоиспеченную мать и бабушку тут же задержала полиция. О том, почему произошедшее за рамками понимания, высказалась наша коллега, которая долгое время жила в Турции.

Об этой ситуации хочу высказаться неравнодушно, очень страстно и эмоционально. За долгие годы в журналистике, кажется, что уже выработался иммунитет и невосприимчивость к трагедиям — уже не так трогают сердце. Однако есть еще новости, которые потрясают и долго отзываются эхом в сердце. Одна из них — о том, как россиянка родила в туалете Антальи и попыталась избавиться от него там же.

Чувства смешанные — брезгливость, шок, ужас и недоумение. Как и у многих. Новость о попытке убить новорожденного вызвала бурные обсуждения в пабликах русскоязычных, живущих в Турции. Многие девушки, особенно имеющие детей, как и я, задавались вопросом: как чисто технически возможно родить в туалете? Это ж не пяти минут дело, да и обычно довольно болезненное — редкая женщина может пройти через это без стонов. И как вообще возможно не знать о беременности до последнего момента — родоразрешения? Всё же девушка уже совершеннолетняя, да и не в средневековье мы живем, про то, как и откуда берутся дети, знают многие школьники. Да даже если и так: неужели ее мать, педагог, не смогла заметить, что с дочерью творится что-то не то?

Жители Турции, что женщины, что мужчины, тоже шокированы — как мать могла покуситься на жизнь своего младенца вот таким образом! Даже мой знакомый адвокат — турок, которого я попросила прокомментировать, какое наказание грозит россиянке, очень долго эмоционировал. И это человек, который уже больше двух десятков лет занимается уголовными делами и повидал / услышал за время своей карьеры немало всего ужасающего.

Сперва он переспросил меня — это правда? Брутальный и привыкший ко всему мужчина просто не поверил сперва в реальность происходящего и решил, что это ужасная газетная утка. Затем, когда я сообщила, что случившееся в аэропорту Антальи — реальность, долго повторял про ужасающее и крайне тяжелое преступление. И наказание за него, по законам Турции, очень суровое — как правило, пожизненное заключение. Причем для обеих его соучастниц — и самой роженицы, и ее матери. Срок, говорят, могут скостить — но не сильно и при условии, что молодая горе-мать была в невменяемом состоянии. В отличие от России, условным сроком россиянкам не отделаться, и судить их будут именно по турецкому законодательству, по месту совершения преступления.

О том, что может произойти, если о статье и попытке детоубийства узнают их сокамерницы, думать тоже страшно. Ведь в Турции, в силу менталитета, крайне трепетное отношение к детям, а особенно новорожденным. В этой стране малыши — это те самые цветы и радость жизни, величайшее счастье, награда Всевышнего, величайшая любовь и полное в попу целование. Как их можно не любить?

Однажды, разговаривая с соседками-турчанками, я упомянула правило гипермаркета «Метро» — покупателей с детьми до 10 лет туда не пускали. Дамы разохались и были неподдельно удивлены — им тоже в голову не залазило, как такое может быть вообще. Шок и невообразимое. А тут родить и попытаться избавиться от ребенка в унитазе — для жителей Турции это высшая форма зашквара.

В России эта новость вызвала столь сильную бурю эмоций не у многих. То ли мы привыкли к тому, что похожие преступления, увы, не редкость и сроки за них не такие большие, то ли действительно в обществе так сильно поменялось отношение к детям.

А какое наказание вы сочли бы справедливым?

Достаточно будет условного срока
Наказание должно быть, конечно, но не пожизненный срок
Пусть дают пожизненный срок
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Турция Анталья Аэропорт Новорожденный Туалет Покушение на убийство ребенка
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Комментарии
3
Гость &
1 час
На фото она? Или мама ее?
Гость
1 час
давно известно что если ты простой русский человек то тебя распнут образцово показательно, особенно в россии и будешь сидеть за себя и за того "брата"
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