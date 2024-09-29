«Даже самый замызганный чувак там — красавец!»: студентка рассказала, как в одиночку отправилась на другой конец света

О поездке в Южную Корею волгоградка мечтала с 13 лет Источник: Таисия Марченко











20-летняя студентка из из Волгограда хотела отправиться в одиночное путешествие с раннего детства. Недавно мечта сбылась — Таисия Марченко побывала в Южной Корее. Не помешали ни полное отсутствие знакомых в Сеуле, ни кардинальные различия в языках, ни даже обрушившиеся во время поездки фекальные бомбардировки. О подготовке к путешествию, отношении корейцев к русским и местных культурных обычаях студентка рассказала V1.RU.

«Эта мечта обязана была сбыться»

Мечта о поездке в Южную Корею родилась у Таисии Марченко в подростковом возрасте.

— Мне было всего 13 лет, когда я захотела поехать в Южную Корею, — рассказывает она. — Тогда я увидела фильм с корейскими актерами, уже не помню какой, и поняла, что хочу попасть в эту страну. Захотела послушать, как звучит язык в оригинале. Он показался мне настолько красивым, что я даже записалась на курсы по корейскому языку.

Больше семи лет Таисия занималась изучением корейского языка, всё глубже проникаясь азиатской культурой. И только летом этого года желание наконец осуществилось.

— На мой день рождения мама предложила выбрать любой подарок. Я поняла, что спустя семь лет мечта наконец сбудется, я смогу поехать в Корею и увидеть ее своими глазами, — рассказывает Таисия. — Я сама занялась оформлением документов, обменом денег и продумыванием маршрута. Первая проблема, с которой столкнулась, появилась здесь. В Корею для граждан России не нужна виза, но обязательно разрешение на въезд. Стоит оно недорого, 700 рублей в переводе на нашу валюту. Вот только оплатить российской картой его не удастся. Так же, как и иностранной, находясь в России. К счастью, у меня есть друг из Германии, который помог.

Покончив с главным препятствием, Таисия взялась за аренду жилья в Сеуле. В качестве временного дома выбрала апарт-отель в центре города. 15 ночей обошлись в 64 тысячи рублей.

— Искала отель, чтобы был не шибко дорог. Было важно наличие поблизости автобуса, метро и достопримечательностей. И чтобы это были апартаменты, — рассказывает Таисия. — Я хотела готовить дома, а не питаться в кафе. За 64 тысячи рублей нашла вариант в шаговой доступности от главных дворцов Сеула, магазинов и метро.

Студентка признается, что ехать одной на другой конец света было очень страшно.

— Я ехала туда совершенно одна. В страну, где нет знакомых, в совершенно незнакомую среду, — признается Таисия. — В общем, в полную неизвестность. Близкие тоже на это отреагировали двояко. Спрашивали, как же я полечу на другой конец Земли совсем одна? Но я сказала, что не хочу ехать с друзьями. Мне ближе сольное путешествие, ведь я не хочу кооперироваться в группе. Начнется подстраивание друг под друга, а мне проще договориться с самой собой. Куда хочу, туда и пойду. Что захочу съесть, то и съем.

Волгоград — Москва — Шанхай — Сеул

Учитывая, что долгая дорога Таисии началась из Волгограда, то и в Корею она добиралась с несколькими пересадками. На поезде доехала до Москвы, а уже оттуда — на самолете в Шанхай. В итоге перелет из Шереметьево до Сеула занял 15 часов.

— Спустя 12 часов мы приземлились в Шанхае. Следующий рейс задержали, и я успела прогуляться по аэропорту. Заметила странную особенность в китайских туалетах. У них вместо унитазов простая дырка в полу. Это из-за того, что китайцы брезгливые и считают, что, касаясь ободка, можно что-то подцепить. Досмотр у них тоже довольно дотошный. Изымают всю жидкость. Нужно доставать из рюкзака всю технику. Людей всех осматривают с ног до головы, всё ощупывают и лезут чуть ли не в самые сокровенные глубины организма.

Перелет занял около 15 часов Источник: Таисия Марченко











В шанхайском аэропорту Таисия познакомилась с землячкой. Оказалось, новая знакомая тоже летит в Сеул и тоже в гордом одиночестве.

— Вплоть до посадки в самолет мы общались. Еще были две девочки из Ижевска, которые летели в Пусан. Когда я села на рейс в Сеул, то не могла поверить в происходящее — лечу в Корею! — восклицает Таисия. — Будто бы находилась в забвении или в симуляторе. Когда увидела в иллюминатор посадочную полосу, готова была визжать от радости. Я видела надписи на корейском языке, казалось, это сон. Такой восторг, я была счастлива как никогда!

В Сеуле много растительности, даже на домах Источник: Таисия Марченко











Приземлилась Таисия не в Сеуле, а в соседнем городе. По прибытии она в первую очередь приобрела местную симку и обменяла 200 долларов на местные воны — валюту Южной Кореи.

— Из аэропорта до Сеула добиралась на автобусе. Билет стоил в рублях где-то полторы тысячи. Уже на месте сняла наличку в банке и отправилась в отель. В первый день планировала сходить в ближайший храм. Но из-за задержки рейса заселилась только вечером, — вспоминает Таисия. — Путь был очень долгий, в самолете ни разу за 15 часов не спала. Я легла немного отдохнуть и в итоге проснулась в два часа ночи по местному времени.

Сам город довольно небольшой Источник: Таисия Марченко











«Хозяин угостил мороженым, а парень в кафе дал шоколадку»

По словам Таисии, первый день в Сеуле ушел на адаптацию: изучение ближайших улиц, магазинов и транспорта.

— Уже на второй день я пошла в храм и музей современного искусства. С владельцем отеля, кстати, очень повезло. Я была единственным русскоязычным гостем. И для меня он специально выучил фразу: «Вам нужно убрать номер?» И после прогулок всегда говорил мне по-русски: «Здравствуйте». Мне было очень приятно, — вспоминает Таисия. — Изначально я боялась, что ко мне будет предвзятое отношение. Всё-таки Корея сотрудничает с США. Однако очень хорошо приняли. Все вокруг были добры, отзывчивы и рады помочь. Хозяин угостил мороженым.

Общаться с носителями корейского Таисии было несложно Источник: Таисия Марченко











Годы, потраченные на изучение корейского языка, сильно упростили пребывание Таисии в Корее. Услышав родную речь, местные с трудом сдерживали эмоции и проявляли к Таисии повышенный интерес.

— Изначально я ожидала, что коммуницировать будет сложно. Да, язык я учу уже семь лет, но практики с носителем не было. Я была погружена в язык. Первое время, конечно, стеснялась, что случайно вместо приветствия пошлю кого-то. На самом деле по-корейски было легче говорить, чем по-английски. Как только люди слышали родную речь, они успокаивались.

Во многом менталитеты корейцев и русских показались похожими Источник: Таисия Марченко











По словам Таисии, общение с корейцами оставило у нее только положительные эмоции. А русское происхождение приятно удивляло местных жителей.

— Люди мне очень понравились. Все искренние и добрые. Но важно так же относиться и к ним. Если кореец увидит, что ты относишься к нему с теплотой, то он тебя чуть ли не в семью готов принять, — восторгается девушка. — Я как-то вечером сидела в кафе и смотрела на воду. Свободных мест не было, и ко мне подсел кореец. Он спросил, откуда я. Это, кстати, им несвойственно. Корейские парни стеснительны и редко первыми знакомятся. Разговор начал на английском. Как только я ответила на корейском, его лицо словно засияло. На нем появилась такая улыбка. Мы пообщались, он предложил мне шоколадку. К сожалению, я даже не взяла у него ни номера телефона, ни другого контакта. Было бы круто дружить с корейцем, это хорошая практика языка. Еще запомнился дедушка-кореец. Я разговаривала с мамой по телефону, естественно, по-русски. Он подошел и спросил, из России ли я? Начал расспрашивать о нашей стране, о природе. Тоже было приятно.

«Уступать пожилым не принято»

Больших различий в менталитете между русскими и корейцами студентка не заметила. По мнению Таисии, он даже схож. Особенно в плане гостеприимства.

— У нас похожая культура гостеприимства и многие готовы помочь в случае необходимости, — считает Таисия. — Но есть и отличия. В Корее не принято, например, уступать пожилым людям место в общественном транспорте. Это объясняется тем, что в автобусах есть специальные места для пенсионеров. Но я уступала, и пожилые люди были благодарны. Для сравнения: когда я уступила место дедушке в Германии, тот оскорбился и демонстративно не сел. Там это считается унижением.

Храмы — одна из изюминок города Источник: Таисия Марченко











О личной безопасности девушка не переживала. Сохранять спокойствие в Сеуле помогали особенности местного воспитания и многочисленные наряды полиции.

— В Корее никто не боится за свою безопасность. У них не принято брать чужое. Даже когда я возвращалась домой в час ночи, проблем не возникало. Никто не приставал и не пытался начать общаться, — удивляется Таисия. — Безопасность чувствуется даже в спальных районах, когда все работяги возвращаются домой и идут по барам. Но на всякий случай в таких местах всегда дежурит полиция.

Гулять одной по ночному городу было нестрашно Источник: Таисия Марченко











За две недели пребывания в Сеуле Таисия успела осмотреть почти все основные достопримечательности и погулять практически во всех музеях. Всего на поездку, учитывая перелет и жилье, ушло около 200 тысяч рублей. Благо цены в Корее оказались не слишком высокими.

— Транспорт в Корее доступный. Проезд стоит всего 120 рублей. По проездной карте вообще 70, — рассказывает Таисия. — Стоимость доступная, и доехать можно куда угодно. Сеул — небольшой город. Там всё в пешей доступности. Я жила рядом с двумя дворцами и буддистским храмом. Было много разных музеев в округе. Глаза просто разбегаются. И почти все эти достопримечательности — бесплатные. Или цены совсем символические.

«Всё великолепно, только мусорные урны — редкость»

Цены оказались не слишком высокими Источник: Таисия Марченко











Помимо дворцов и музеев, впечатлил Таисию и сам образ города: его озеленение и педантичное отношение местных властей к мелким деталям архитектуры — привычное явление для Сеула.

— Рядом с каждым необычным растением в городе стоит табличка. В некоторые здания можно зайти и посмотреть их внутреннюю отделку. Внутри часто бывают чайные комнаты. Национальная архитектура в Корее выглядит как декорации к фильму. Настолько всё красиво. Причем во многих комплексах расписана каждая балка. Везде символика династии или цветы с драконами. Пристальное внимание к мелочам. Еще я заметила на набережных огромное количество мест для отдыха. Лавочки, необычные качели для взрослых и детей. Есть круглосуточные магазины, в которых можно что-то себе приготовить. Вот только мусорные урны в Сеуле — редкость.

Таисия была под впечатлением от местной архитектуры Источник: Таисия Марченко











Таисия восхитилась не только местной архитектурой, но и внешним видом корейцев.

— Я налюбовалась людьми. Все такие красивые, как куклы, — умиляется Таисия. — Даже самый, по мнению местных, замызганный, прыщавый и вонючий чувак выглядит красавцем. Все очень модные, видно, что ухаживают за собой. Даже парни пытаются замазывать какие-то несовершенства на лице. Пшикаются парфюмом, всегда одеты как с иголочки.

Возвращаться грустно

Двух недель для первой туристической поездки в Сеул Таисии оказалось более чем достаточно. Однако возвращаться домой всё равно совсем не хотелось.

— Было грустно от того, что я понимала — в следующий раз в Корею прилечу совсем не скоро. Но посмотреть успела всё. Обошла все районы, жаль, в Пусан не съездила. Не получилось из-за местных праздников, — говорит она.

Таисия планирует эмигрировать в Корею Источник: Таисия Марченко











По словам Таисии, поездка в Сеул стала самой важной и эмоциональной за всю ее жизнь. Не испортили впечатление даже фекальные атаки, что устраивала в это время Северная Корея. За те две недели, что Таисия была в Сеуле, из соседней страны прилетали воздушные шары, сбрасывавшие емкости с фекалиями.

— За две недели они прилетали трижды. По телефону даже мне приходило уведомление о том, что они зашли на территорию страны, — говорит Таисия.

Такие «дожди» студентку не смущают, и она мечтает увидеть и Северную Корею. Для контраста.

— Но вопрос, пустят ли меня теперь туда, так как в моем загранпаспорте есть наклейка из Южной Кореи? — рассуждает Таисия. — Но я так понимаю, что в Северной Корее ситуация изменилась и уже нет такого жесткого железного занавеса, как пять лет назад. И за иностранцами не стоит назойливый гид, который водит по одним и тем же местам.

Таисия планирует вернуться в Южную Корею. Только уже в статусе не туриста, а релоканта.