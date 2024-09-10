«Позорная ситуация. За державу обидно»: как семья из Луганска застряла в Турции, ночует на заправке и не может попасть домой

Месяц назад Сергей с дочкой Настей поехал в отпуск, а теперь не может вернуться домой Источник: Сергей Насонов

Житель Луганска Сергей Насонов поехал в отпуск в начале августа. С собой он взял 8-летнюю дочку Настю. Путешествовать семья решила на автомобиле. Сергей проехал Луганск, Ростов, оттуда через Грузию — в Турцию. А вот обратно вернуться не может. Прошел уже месяц, а Сергей и Настя продолжают находиться в Турции, скитаются по дешевым отелям, ночуют на заправках и ждут, что хоть кто-то поможет им вернуться домой.

Ведущий корреспондент 161.RU Сабина Бондарь поговорила с Сергеем и рассказывает, как так вышло, что семья Насоновых смогла попасть в другую страну, а вернуться уже не может.

Источник: 161.RU

«Мы находимся в крайне тяжелом положении»

39-летний предприниматель Сергей Насонов вместе со своей 8-летней дочерью Настей поехал в отпуск в Турцию. Семья выехала на машине из Луганска, где живет, 2 августа. Сначала заехали в Ростов, пробыли там пару дней, потом отправились в Грузию. А 8 августа Сергей с дочкой уже был в Турции.

Как рассказывает наш собеседник, в Стамбул они поехали по нескольким причинам. Во-первых, в этом городе у Сергея есть знакомые, с которыми он много лет работает, планировал увидеться. Во-вторых, у Сергея есть еще двое детей и супруга, в Турции он прикупил всем вещей к осени. Выбор здесь больше и цены сильно ниже, объясняет наш собеседник.

Две отпускные недели прошли, семья засобиралась обратно. Сергей с дочкой поехал всё на той же машине по той же дороге обратно в Россию. Турция его выпустила, а вот Грузия отказалась пропускать через свою территорию. Паспорт у Сергея российский, живет в Луганске, как считает Насонов, всё дело именно в этом. Грузинские пограничники отказали в проезде и выдали бумагу, в которой была указана причина — отсутствие документов.

— Вернувшись на турецкую территорию, стал собирать информацию о возможных вариантах вернуться домой, в том числе по воде, — рассказал Насонов.

Он сразу же обратился в российское посольство в Грузии, оттуда его перенаправили в консульство Трабзон. Мол, территория принадлежит этому городу. На обращение Сергея ответил некий Андрей.

— Я всё пояснил и спросил могу ли я проехать через Армению и Азербайджан, на что услышал ответ что, около месяца назад был такой инцидент — и люди вроде бы как уехали, но точно утверждать он не может, — делится наш собеседник.

После этой беседы Сергей еще верил на быстрое решение вопроса. Четыре дня он вместе с дочкой ночевал в машине на заправке возле границы с Грузией. Но в посольстве проблему так и не помогли решить. Сергей с Настей вернулись в Турцию. Сейчас они в городе Самсун.

— Мы надеемся, что о нас услышат и помогут. Сейчас все средства на исходе и мы находимся в крайне тяжелом положении, — говорит Сергей.

Сергей в соцсетях рассказывает об истории, в которую попал, и просит помощи Источник: Сергей Насонов

«Сказал, что это их не касается»

Один из вариантов семьи добраться домой — на пароме. Но и тут в посольстве Сергею ничем помочь не смогли, даже информацией. Он стал обзванивать порты, чтобы узнать, а можно ли переправить авто в Россию.

В Турции вариант нашелся: автомобиль грузят в контейнер и отправляют по воде в Россию. Правда, машина должна быть полностью пустая и, само собой, без пассажиров. Цена вопроса — 2500 долларов. В рублях по нынешнему курсу это больше 200 тысяч.

— У нас больше 100 килограмм покупок, так как поездка была организована и с целью одеть семью. У меня трое детей, супруга и мама на обеспечении, вещи покупались на всех членов моей семьи, а значи, эти вещи нужно отправить перевозчиком. Пустую машину контейнером, а мне с дочерью лететь на самолете, так как пассажиров паром тоже не берет, — рассказал Сергей.

Такой вариант оказался слишком затратным и сложным. Наш собеседник попытался еще раз связаться с консульством — а вдруг? Насонов думал, что снова поговорит с уже знакомым Андреем, объяснит, в какую ситуацию попал за последние пару дней. Но на том конце трубку взял другой сотрудник консульства.

— Тон человека в разговоре был пренебрежительный, но я всё же изложил свою проблему. У меня спросили, а почему я звоню именно им, ведь моей жизни ничего не угрожает, — рассказал Сергей. — Услышав мой ответ, собеседник сказал, что это их не касается, мол, грузите автомобиль в контейнер и летите на самолете. На просьбу дать информацию о проезде через сухопутные пути получил ответ, что «всё закрыто», меня не пустят и «больше сказать нечего». Потом он просто положил трубку.

Насонов с дочерью выехал в Самсун и попытался договориться сам, чтобы их взяли на паром с машиной как пассажиров. По пути он заехал в консульство Трабзон, чтобы лично пообщаться с представителем. Там их всё же встретил тот самый Андрей. Он сказал, что с Сергеем поговорит консул по имени Рустам.

По словам Сергея, спустя полтора часа, когда он всё же дождался своей очереди, Рустам ему сказал: сухопутные пути закрыты, нет проезда даже через Иран. А чтобы вывезти семью через Азербайджан, чего просил Сергей, «уйдут годы».

— Я продолжал просить его о помощи. Попросил договориться с паромом, чтобы они забрали нас как пассажиров, так как в портах не говорят на русском языке, а я не владею турецким. Но снова услышал ответ, чтобы я отправлялся в бюро переводчиков за помощью и решал свои проблемы самостоятельно, — продолжает рассказывать Сергей. — Мне прямо сказали, что консульство не будет заниматься нашим вопросом. Мы с дочерью Настей снова сели и поехали сами договориться в Самсун.

Источник: Сергей Насонов

В паромном управлении Самсуна в помощи тоже отказали: перевозить пассажиров в машине не положено. Перевозчик получит штраф, а Сергея с дочкой вернут обратно в Турцию.

«Пошла пятая попытка, но мы снова не ушли»

Но даже паромом покинуть страну у Насоновых не получается. Сергей рассказывает, что порт Новороссийска полностью закрыт, из-за этого поменялись навигационная маршруты. Также закрыт порт для приема судов в Сочи. Вариант один: порт в Туапсе, откуда суда направляются в Новороссийск и Сочи. Только вот очередь здесь огромная. Приоритет в отправке отдается судам, на борту которых скоропортящийся груз, например фрукты.

— Как бы у нас с нашими не особо ужасными проблемами отодвигают на задний план. Паром переносят уже в пятый раз. Мы должны были уйти в пятницу, потом должны были уйти в субботу, потом в понедельник. Снова не ушли в среду и не ушли в четверг. Пошла пятая попытка, но мы снова не ушли. Люди, которые нам помогают, говорят, что ничего не могут с этой очередью поделать, — говорит наш собеседник.

Сергей Насонов с дочкой Настей в первые дни отпуска Источник: Сергей Насонов











Сергей ждет паром и надеется, что всё же удастся поехать вместе с дочкой в машине. У него есть вера, что российская сторона примет своих граждан и не станет отсылать обратно в Турцию. И тут есть нюанс: по словам Сергея, турецкая сторона готова помочь и посадить на корабль его вместе с дочкой. А вот что будет в родной стране — уже непонятно.

— Нашей жизни ничего не угрожает, слава богу, здоровы, но каждый день здесь — это борьба с обстоятельствами, а напряжение растет. Возможно есть люди, которые смогут решить этот вопрос, и у нас появится разрешение на перемещение на корабле. Я готов к любым собеседованиям с любыми органами и структурами, чтобы решить этот вопрос, но, к сожалению, нас не слушают, — в отчаянии говорит Сергей.

«Такая ловушка может легко сломать человека»

А пока Сергей и его дочь Настя в Турции. После завершения отпуска, ночевок на заправке на границе с Грузией и возвращения в Самсун Насоновы сняли дешевый отель. Как говорит Сергей, условий для жизни там не было никаких.

— Первую неделю в городе Самсун жили, прямо так сказать, в отвратительных условиях. Номер от бомжатника отличало немногое. Там были ужасные условия, и с ребенком находиться — ну прямо совсем моральный дух падал, — говорит Сергей.

Источник: Сергей Насонов

Он решил вывезти дочку оттуда и снять другой отель. Он оказался в два раза дороже, но условия были чуть лучше. Здесь, говорит Сергей, хотя бы есть нормальный душ и туалет.

Сейчас семья пытается выживать на те деньги, которые отправляют родные и близкие. Правда, и с этим есть сложности. Сначала деньги идут из Луганска в Ростов или Петербург, а уже оттуда друзья пересылают их Сергею. Но в Турции российские карты не работают, забрать деньги можно только на местной почте и только в будние дни.

— В Трабзоне, когда у нас закончились деньги, мы добрались до отделения этой почты и не смогли получить перевод, потому что система не работала, был какой-то сбой. Нам пришлось ночевать на стоянке для дальнобойщиков, в машине, в ожидании следующего дня, чтоб получить наши деньги, — поделился Сергей.

Кроме этого, на обмене семья тоже теряет деньги — не важно, снимает в долларах или лирах. В некоторых отделениях почты даже возникли проблемы с валютой: несколько дней Сергей не мог получить свой перевод в долларах. Ему говорили, что долларов просто нет.

У Сергея и Насти 7 сентября оставалось всего 2600 лир. И почти все эти деньги семья отдаст за гостиницу.

— Грубо говоря, 120 лир — наш остаток после оплаты отеля. Этого хватит на 2 булки хлеба и пару бутылок воды. Есть 2500 долларов как неприкасаемый запас — на паром, боюсь их трогать. Меня эта ловушка загнала в долги, а если так и дальше пойдет, то придется закладывать имущество, — говорит наш собеседник.

Всё это время Настя спокойно переживает ситуацию с отцом. Она с ним повсюду и, как говорит сам Сергей, старается не унывать. Единственное, что расстраивает ребенка, — она пропускает любимые тренировки по фигурному катанию.

У Насти много медалей за победы в фигурном катании Источник: Сергей Насонов