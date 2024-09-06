На Китай обрушился мощнейший шторм: ветром сносит даже автомобили. Новости 6 сентября

Тайфун «Яги» — самый мощнейший шторм в Азии в этом году Источник: globallookpress.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 сентября.

Скандал с Дуровым

Создатель Telegram Павел Дуров впервые высказался об аресте. Он сообщил, что действия французских властей стали для него неожиданностью, так как мессенджер имеет контакты с ЕС и Парижем по вопросам борьбы с терроризмом (Дуров даже помог Франции создать горячую линию для противодействия этому виду преступности).

Если страна недовольна интернет-сервисом, то она подает в суд на сам сервис, а не на его главу, считает Дуров.

Бизнесмен отказался от дипломатической помощи, которую ему предложили Россия и ОАЭ, сообщает газета Politico. При этом он согласился рассказывать о ситуации посольству ОАЭ.

Тем временем из Telegram пропала функция «Люди поблизости», а также загрузка медиафайлов в платформу Telegraph. Портал TechCrunch сообщает, что мессенджер может начать модерацию приватных чатов — со страницы ответов на часто задаваемые вопросы убрали информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию.

Атаки ВСУ

Украина трижды обстреляла город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждения получили 15 частных домов.

Также силы ПВО уничтожили две ракеты в небе над Курской областью, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. В Минобороны добавили, что ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ у Матвеевки и Ольговки, сорвали попытки атак у Борок, Комаровки и Марьевки.

Linkin Park возвращается

Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома. Артисты рассказали об этом во время прямого эфира на YouTube.

Вокалист и гитарист Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг, которая заменит умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона.

Музыканты сообщили, что новый альбом From Zero выйдет 15 ноября.

Шторм в Китае

Один из самых мощных за десятилетие шторм «Яги» обрушился на южнокитайскую провинцию Хайнань. Об этом сообщает Reuters.

Скорость ветра доходит до 234 километров в час Источник: URA.RU / T.me

Население эвакуируют Источник: URA.RU / T.me

Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, максимальная скорость ветра составляла 234 километра в час.

На фоне штормовых ветров и проливных дождей закрыли школы, предприятия, а также транспортное сообщение в Гонконге, Макао, Хайнане и Гуандуне. Более миллиона жителей эвакуировали — сохраняется риск оползней и наводнений.

Судьба севшего в поле самолета

Севший на пшеничное поле в Новосибирской области борт «Уральских авиалиний» начали разбирать. Детали судна, прошедшие специальное тестирование, будут использовать повторно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолет совершил аварийную посадку, когда иссяк запас топлива Источник: «Уральские авиалинии»











Посадка случилась 12 сентября 2023 года Источник: «Уральские авиалинии»









