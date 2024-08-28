Отдаст ключи от Telegram? Таролог рассказала, что ждет Павла Дурова

Таролог рассказала о будущем Павла Дурова Источник: Павел Дуров / Vk.com











Уже несколько дней не стихают разговоры об аресте создателя Telegram Павла Дурова. Его задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции вечером 24 августа. По данным французского телеканала TF1, основная претензия местных властей к мессенджеру и его создателю — зашифрованные сообщения.

По мнению французских следователей, за много лет существования Telegram стал площадкой № 1 для организации наркотрафика, преступлений против детей, мошенничества и других преступлений.

Пока одни видят в задержании политический ход, другие упорно верят в то, что это пиар-акция. А что по этому вопросу скажут карты Таро? Отдаст ли Павел Дуров ключи от Telegram и что его ждет в ближайшем будущем? Рассказывает таролог из Ярославля Елена Петрова.

Что говорят карты Источник: Городские порталы

Что ждет Павла Дурова?

Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию с арестом создателя популярной соцсети, таролог утверждает, что карты говорят исключительно о хорошем будущем для Дурова.

— Выпала Десятка Кубков — одна из самых благоприятных карт в колоде Таро, которое говорит об изобилии и эмоциональном удовлетворении, — объяснила Елена Петрова. — Единственное — эта карта не дает удовлетворение материальное. Поэтому можно сказать, что эмоционально он будет доволен, получит всё, что он хочет. В принципе он знает, что хочет, к чему идет, куда. У человека нет каких-то страхов, и он достаточно уверен в себе и полностью благополучен психологически.

У человека нет каких-то страхов, и он достаточно уверен в себе и полностью благополучен психологически. Елена Петрова Таролог

Также таролог отмечает, что Дуров попал в сложную ситуацию, в том числе из-за своего капризного характера. Он не готов идти на уступки и гнет свою линию до конца. Это и сильная, и одновременно слабая сторона Павла.

— Что касается истории с арестом, снова выпадает эмоциональная карта — Королева Кубков. Она символизирует капризный характер человека, который делает так, как ему хочется. Никого не слушает и, действительно, играет в свою игру, которую не все могут понять, потому что большая часть современного мира живет материальными интересами. А Павел Дуров живет интересами другими, внутренними. Для него важна свобода в его личной деятельности, — добавила эксперт.

Всё, что произошло, произошло из-за его личного каприза. Елена Петрова Таролог

История повторяется?

До создания Telegram Дуров прославился другим проектом — «ВКонтакте». Он тоже стал популярен среди россиян и не только. Однако на пике популярности Дуров решил продать свою долю акций. Это произошло в декабре 2013 года. Ждать ли подобного исхода в случае с Telegram, ответила таролог Елена Петрова:

— Семерка Пентаклей — карта неудовлетворенности. Она символизирует состояние, когда человек получает не совсем тот результат, который он хочет. Карта говорит, что, задумывая оба проекта («ВКонтакте» и Telegram. — Прим. ред.), Павел хотел что-то немножко другое, но всё равно получалось то, что должно было. Поэтому он просто оставил один проект и начал другой, чтобы воплотить в Telegram то, что у него не получилось воплотить во «ВКонтакте». Как раз Семерка Пентаклей — карта разочарований. Оно наступает в двух случаях: либо человек вкладывает недостаточно усилий, либо у него завышенные притязания.

Карты говорят, что Павел уверен в себе Источник: Кирилл Поверинов











По словам тарололга, высока вероятность, что на уступки правоохранительным органам Франции Дуров не пойдет.

— Выпал Король Мечей — очень показательная карта. Она отображает архетип холодного, умного и безэмоционального мужчины, который стоит на своем. Что касается конкретно ситуации с Павлом Дуровым, скорее всего, он будет придерживаться своей линии поведения, либо они будут искать альтернативы, — пояснила таролог.

А что касается эмоционального состояния Павла, то, судя по прогнозу карт Таро, всё прекрасно. Создатель Telegram уверен в себе и своих силах.

— Императрица старший Аркан — говорит о благополучии, спокойствии, уверенности и небольшой лени. Можно сказать, что он просто ждет, когда ситуация разрешится. Просто спокойно наблюдает. Немножко вальяжная карта, символизирующая плодородие и полное благополучие. Поэтому можно сказать, что Павел уверен в своем положении, — отметила эксперт.