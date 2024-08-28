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Страна и мир Приемы транса и НЛП. Как мошенники зомбируют своих жертв и почему чаще ими становятся образованные люди

Приемы транса и НЛП. Как мошенники зомбируют своих жертв и почему чаще ими становятся образованные люди

Кто учит аферистов психологическим приемам — разбираемся с экспертами

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2 комментария
Жертвами мошенников часто становятся образованные люди, они обладают повышенной эмпатией, уделяют внимание собеседнику, входят в положение человека

«Что вы творите! Немедленно перезвоните» — писал мне гневные сообщения некий «сотрудник ФСБ», якобы прикомандированный к редакции. Полчаса по телефону он разводил меня. Мог бы разводить и дольше — но уж больно мне интересно было услышать все его уловки и ухищрения.

Итак, в чём схема. Якобы мои персональные данные утекли то ли из бухгалтерии, то ли из банка. И теперь эти данные мошенники якобы использовали, чтобы совершить денежный перевод с моего счета на Украину. Зато доблестные сотрудники Росфинмониторинга вовремя увидели подозрительную транзакцию и заблокировали ее. Ну а мне вроде как грозит уголовное дело о госизмене.

«Но мы сейчас выработаем алгоритм действий. Через две минуты я присвою вам персонального инспектора Росфинмониторинга», — после этой фразы я положил трубку.

«Сотрудник» поставил телефон на автодозвон, у меня раздалось в трубке звонков 15, не меньше. Даже заблокировать абонента не успевал. Потом «сотрудник» сорвался и написал несколько гневных сообщений, в итоге обозвав меня «уродом». После чего сам же удалил переписки вместе с чатом.

Понял, что его раскусили, а полчаса времени пропали даром. У мошенника, как у проститутки, — не бывает «просто поговорить», каждая минута рабочего времени стоит денег. И я полчаса времени у мошенника украл. А ведь он мог бы потратить их на развод какой-нибудь пенсионерки или звезды. Как, например, произошло с Ларисой Долиной или педагогом на Урале. К каждому потенциальному «клиенту» грамотный мошенник подбирает свой индивидуальный ключ.

А кто вообще учит мошенников социальной инженерии? Этот вопрос MSK1.RU задал профессиональным психологам.

— Я думаю, что обучают их недобросовестные психологи, которые понимают, как ведет себя мозг в состоянии стресса, и которые прочитали банальные статьи или книги по основным принципам наведения транса, — размышляет врач-психотерапевт Сергей Максимкин. — Но мошенники — это люди, не имеющие достаточного психологического образования. Они не знают ничего кроме грубого запугивания. Поэтому шаг вправо-влево для них — это остановка. Попросите прислать повестку или спросите, в какое отделение полиции подойти — и вы обезоружите их. Или вызовите ругань в свой адрес. Это сразу даст вам понять, что перед вами — мошенник.

— Злоумышленники используют приемы НЛП — направление, изучающее подстройку и управление собеседником через речь. Оно активно используется в благих целях — в продвижении продуктов, маркетинге, продажах, просто психологической помощи людям. Но в руках мошенников эта наука превращается в оружие, — говорит психолог Елизавета Левина.

— И как мошенники эту науку осваивают?

— А освоить НЛП может каждый. Это даже не так долго. Только обычный человек редко даже заинтересуется такими методами, а для мошенников это — работа, и они осваивают навык в совершенстве.

Основная схема подобных манипуляций строится по плану: напугай, покажи, что ты друг, предложи решение, оставайся рядом до конца. То есть мошенник сначала сообщает негативную информацию (например, что родственник попал в ДТП или что хакеры завладели банковской информацией). Когда человек пугается, то становится слабее, беспомощнее, начинает неосознанно искать защиту и опору. Эмоции берут верх над разумом, и человек чувствует себя ребенком, попавшим в беду.

— Именно поэтому на развод может клюнуть любой — неважно, насколько ты доверчивый или насколько у тебя богатый жизненный опыт?

— Да, конечно! В роли родителя, спасителя, защитника тут же предлагает себя сам мошенник. Более редкий способ — вместо страха вызвать эмоцию радости (например, «вы выиграли…»). Но результат тот же: чувства берут верх над разумом, и далее всё развивается по схожему сценарию (я ваш друг, я помогу вам получить свой приз/выигрыш).

Важная задача мошенников в разговоре — целиком удерживать внимание жертвы. Они не дают прервать контакт, «соскочить с крючка», продолжая говорить без остановки (не вешайте трубку, сейчас я расскажу, на какую кнопку нажать, помогу со всеми техническими вопросами). В итоге рациональное восприятие выключается (просто нет времени задуматься) и человек слепо выполняет диктуемые ей или ему действия.

— По вашему опыту, а какие именно люди всё же чаще становятся жертвами мошенников?

— Как ни странно, но чаще жертвами мошенников становятся образованные люди. И это не парадокс. Они обладают повышенной эмпатией, уделяют внимание собеседнику, входят в положение человека.

Ведь часто мошенники давят на жалость, например, рассказывая, что их уволят, если они не справятся с задачей помощи клиенту, а у них маленькие дети или что-то еще, вызывающее умиление и жалость. Еще человеку воспитанному сложнее повесить трубку и прервать разговор. Жертва старается быть вежливой, даже если подозревает мошенников (а вдруг ошибаюсь, нахамлю хорошему человеку), а это значит, что у мошенников больше шансов удержать контакт и успеть убедить в своей правоте.

Люди попроще нахамят, повесят трубку и не станут жертвой мошенников. Так что лучшее средство от мошенников — научиться говорит жесткое «нет».

А вам или вашим знакомым звонили мошенники?

Да, и мне, и родным, какая-то атака, но сразу обрываю разговор
Знакомых так обманули сильно
Нет, никогда

Напомним,

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш 10 Яндекс Станций Мини среди подписчиков.

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Комментарии
2
Инженер1
28 августа 2024, 09:18
Присмотритесь к политикам - делают тоже самое.
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