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Страна и мир Российская видеоплатформа выпустила приложение для iPad

Российская видеоплатформа выпустила приложение для iPad

Оно появилось в App Store

149
3 комментария
Смотреть контент можно будет без авторизации

Владельцы iPad смогут установить на свои устройства приложение VK Видео. Оно стало доступно для скачивания в App Store. Пользователи гаджета получат адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра.

Также приложение позволяет создавать персонализированные плейлисты, обладает функцией отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками. Пользователи могут регулировать качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Просмотр любого контента из библиотеки VK Видео доступен без авторизации.

— Для удобства пользователей в приложении собраны 9 разделов. Раздел «Для вас» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Раздел «Детям» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. В разделе «Трансляции» можно найти как прямые эфиры популярных телеканалов, так и стримы киберспорта, концертов, спортивных соревнований, — рассказали разработчики программы.

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Комментарии
3
Гость
16 августа 2024, 12:58
Это почему это российские компании для врагов что-то выпускают?
Гость
16 августа 2024, 13:10
Спасибо, не надо . Смотрели тут кино на одной из таких платформ, одна реклама, просто бесит , 5 минут и 3 рекламы и не пропустить , сиди смотри 2 минуты , потом 2 минуты кино и опять реклама , поставил на паузу , включаю и сразу опять 2 ролика рекламы , вырубил и удалил нафиг
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