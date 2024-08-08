Вернемся к видеокассетам? Грозит ли полная блокировка YouTube в России: отвечают эксперты

Разбираемся, как работает замедление, может ли случиться перегрузка в сетях и что будет с YouTube дальше Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В России начали замедлять работу американского сервиса YouTube — одного из самых популярных видеохостингов в мире. Блогеры и другие авторы роликов продолжали пользоваться им, несмотря на отключение монетизации от рекламы. Что будет с YouTube дальше и могут ли его заблокировать насовсем? Эти вопросы E1.RU задал нескольким экспертам.

Как замедляют YouTube?

Виталий Листраткин, один из основателей телекоммуникационной группы «Интерра», рассказал E1.RU, что провайдеры никак не влияют на замедление того или другого сервиса. Ограничения сверху направляют Министерство связи России и Роскомнадзор с помощью специальных устройств — ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

— Это устройство — предмет удаленной фильтрации, туда каждую ночь закачиваются правила поведения от Минсвязи. И этот приборчик уже фильтрует весь трафик, который проходит сквозь ядро любого оператора связи, в соответствии с заданной схемой фильтрации, — объяснил Виталий Листраткин. — Говорить, что оператор блокирует или зажимает канал, не совсем корректно.

Провайдер не может узнать, какие ограничения власти отправили в ТСПУ, и никак не может повлиять на них.

Проще говоря, YouTube будет замедляться независимо от вашего провайдера Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Почему хостинг всё еще работает с телефона, а на компьютере тормозит?

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а позже — до 70%. Он писал, что замедление не коснется мобильной версии сервиса, однако у некоторых пользователей она уже плохо загружается на телефонах.



Вот что думает об этом директор хостинга NetAngels Антон Халиков:

— Если прочитать между строк, что говорил Хинштейн пару недель назад, отбросив историю про то, что это якобы оборудование Google (а именно — Google Global Cache) не справляется, замедление должно было начаться с десктопной версии YouTube.

Мобильный YouTube работает на отдельном домене, и его, вероятно, пока трогают в меньшей степени, хотя, по-моему, и здесь уже всё печально. Антон Халиков, директор хостинга NetAngels

А Артем Черанев, директор компании «Инсис», уверен, что со временем мобильную версию YouTube тоже замедлят — это неизбежно.



Будет ли перегруз сетей, если все пойдут смотреть YouTube в обход «замедления»?

По одной из версий, если в России полностью отключат доступ к YouTube и пользователи будут смотреть видео в обход блокировок, скорость интернета упадет в несколько раз из-за увеличения нагрузки на сеть. Возможен ли такой исход событий?

— Как бы это ни звучало, мне видится, что вся история про «перегрузку» — не более чем лапша на уши, созданная для того, чтобы скрыть реальную причину замедления, — считает Антон Халиков.

Одна из причин замедления, по словам депутата Хинштейна, — блокировка российских СМИ, блогеров и общественных деятелей со стороны Google Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Могут ли его окончательно заблокировать?

Здесь мнения у экспертов расходятся. Директор хостинга NetAngels полагает, что YouTube могут замедлить до скорости 128 килобит в секунду, как это было перед полной блокировкой Twitter.

— Аналогия напрашивается сама собой. Пока будут блокировать через ТСПУ, потом, возможно, внесут в списки блокировки, как с остальными соцсетями. О том, что YouTube будет рано или поздно заблокирован, увы, говорят уже второй год. Просто тут работают разные уровни запрета. То, что запрещено официально, блокируется через списки запрещенных сайтов, а что пока «в процессе» — через ТСПУ, — объяснил Антон Халиков.

У директора компании «Инсис» Артема Черанева другое представление о будущем платформы.

— Государству невыгодно блокировать YouTube, потому что там очень много прогосударственного контента, — подчеркнул он. — Государству важно продвигать свою политику, в том числе контент, связанный с геополитикой, с СВО. Это нормально для любого государства, не только для России.

На данный момент с горем пополам работает только мобильная версия видеохостинга Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Куда все побегут с YouTube?

В этом вопросе эксперты пришли к одному: качественной альтернативы американскому видеохостингу в России пока нет.

— Предлагаемый Rutube такой альтернативой, конечно, не является. Я предположу, что большинство будет осваивать обход блокировок. Слишком много уникального контента на YouTube, который ничем не заменить, — уверен Антон Халиков.

Артем Черанев отметил один нюанс: дело в том, что на российских платформах не развита монетизация, которая нужна авторам контента. Она есть, но пользоваться ею на данный момент неудобно, поскольку создателям видео приходится выпрашивать деньги у зрителей.

— До тех пор пока у нас на наших площадках не наладят монетизацию, будет такое, знаете, барахло, — считает директор «Инсис». — Многое зависит от того, как именно государство организует монетизацию на наших площадках. У нас есть платежная система «Мир». И пока блогеры сидят и клянчат донаты, всё будет грустно.

Когда ребятам дадут вдохнуть — не выдохнуть, а вдохнуть, — всё станет гораздо проще. Артем Черанев, директор компании «Инсис»

Эксперты уверены, что Boosty, VK Video или Rutube заменить американский видеосервис не смогут Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Он уверен, что существующие сервисы, например Boosty или VK Video, на данный момент недостаточно хорошо подготовлены к тому, чтобы стать полной заменой YouTube:

— Одно дело, когда ты сидишь, условно ничего не делаешь, кроме того, что что-то говоришь в камеру. Другое дело — когда ты заставляешь подписчиков куда-то тянуться, на другие сервисы. На YouTube это сделано очень хорошо. Там всё очень просто: ты либо платишь за подписку, либо ты не платишь, но трансляция прерывается на рекламу. Вот и всё.

Или видеохостинг снова оживет?

Эльдар Муртазин, руководитель Mobile Research Group, написал в своем телеграм-канале, что, по данным его источников, замедление YouTube скоро закончится. Сервис будет работать как раньше.



— Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята. Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации, — заявил аналитик.

Напомним, что американский видеохостинг перестал работать практически во всех браузерах в России еще 3 августа. Первые крупные сбои начались 1 августа, но на скорость загрузки видео пользователи жаловались еще в начале июля. У некоторых полностью отсутствует возможность смотреть видео — даже если включить качество 144р.

