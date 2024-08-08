YouTube полностью перестал работать в России: что происходит с платформой и как посмотреть видео?

YouTube перестал прогружать контент Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











YouTube перестал работать в мобильном приложении и с компьютера. Пользователи жалуются, что не имеют доступа к платформе в принципе.

— Ну всё, YouTube окончательно перестал открываться, — пишет один из пользователей на сайте «Детектор сбоев».

Приложение сервиса не открывается Источник: читатель Городских порталов











По данным «Детектора сбоев», резкий сбой начался в 11:00 (мск). 86% пользователей отмечают, что сервис и его платформы не работают вообще. Отмечаются проблемы на всей территории России: от Москвы до Владивостока.



Источник: «Детектор сбоев»























Впервые о том, что пользователи из России столкнутся с проблемами, заявили в «Ростелекоме».



— Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — поясняли ранее в «Ростелекоме». Проблема, по их словам, связана с оборудованием, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента». Пока американская компания не обновит свою инфраструктуру для российских пользователей, исправить ничего не получится.



Массово жаловаться на работу сервиса стали в конце июля. Тогда у пользователей видео стали плохо загружаться. Основные проблемы: качество видео сильно упало, а скорость загрузки снизилась. О том, что к началу августа проблема станет массовой, предупреждал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Основной объем контента YT, который смотрят российские пользователи (80%), хранится на серверах Google в РФ. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, однако Google перестал это делать. С учетом остроты ситуации Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Официально оплачивать их услуги он не может. Поэтому российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube, — пояснил парламентарий в своем Telegram-канале.



Власти при этом отрицали целенаправленную блокировку видео-платформы. Все сбои связывают с проблемами самого Google. Теперь они привели к невозможности посмотреть контент на площадке.

Источник: YouTube.com











Главный редактор издания Mobile Review и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что YouTube планирует в ближайшее время возобновить работу в России без каких-либо ограничений. Это должно произойти, по его данным, уже сегодня.

Те, у кого YouTube так и не заработает, могут воспользоваться лайфхаками, как обойти сбои:

Изменить настройки браузера. Воспользоваться Discord. Ускорить работу через Goodbye DPI.