«Это была потребность в свободе»: 17-летний айтишник два года живет в поездах

Источник: Городские порталы

Подросток из Германии Лассе Столли, вдохновленный фильмами о путешествиях, решил променять квартиру на вагоны поездов. Сразу после окончания школы он купил безлимитный проездной и 8 августа 2022 года отправился в путь. Каждый вечер он садится в ночной поезд, а утром выходит в новом городе.



— Это была потребность в свободе, — говорит парень.



Родители Лассе сначала волновались за него, да и жизнь в нескончаемой дороге оказалась сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Парень не высыпался, с собой у него был лишь рюкзак на 30 литров с минимумом необходимых вещей, да и ни о каком уединении в поезде и речи быть не может. Но жажда открытий оказалась сильнее, и за пару месяцев Лассе адаптировался.



— Я могу поехать в Альпы, могу поехать на Балтийское море или в мой любимый Берлин, — говорит Лассе.



Со временем он обменял свой проездной на более комфортный первый класс. Он обошелся ему в 5888 евро, что, по словам Лассе, гораздо дешевле, чем снимать квартиру в крупном городе Германии.

