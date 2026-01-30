НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Имейте при себе запас топлива»: ярославцев предупредили о рекордных морозах

883
В утренние часы 31 января в Ярославской области ожидается морозная погода. Об этом предупредили в мэрии.

«Морозная погода -30 градусов ожидается по северу Ярославской области в ночные и утренние часы 31 января. Водители, планируя междугородние поездки в условиях низких температур, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — предупредили городские власти.

Телефон экстренных служб — 112.

Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле 31 января столбик термометра опустится до -21 градуса. В ночь на 1 февраля морозы достигнут -23 градусов. Также ожидается снегопад. Чуть потеплеет только со второй половины следующей недели: 5 февраля температура воздуха повысится до -11 градусов.

Погода по дням в Ярославле

  • В ночь на 31 января ожидается переменная облачность, температура -23…-25 °С. Днем будет ясная погода, -16…-18 °С;

  • 1 февраля в течение суток прогнозируется переменная облачность, сильный снег, сильный туман. Температура ночью -22…-24 °С, днем -15…-17 °С, сильные порывы ветра до 14 м/с;

  • 2 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью -10…-12 °С, днем -13…-15 °С;

  • 3 февраля прогнозируется переменная облачность, местами дымка. Температура ночью -21…-23 °С, днем -20…-22 °С;

  • 4 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и туман. Ночью -20…-22 °С, днем -13…-15 °С;

  • 5 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Температура ночью -10…-12 °С, днем -7…-9 °С.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мороз Погода
