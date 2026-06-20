Нет селфи — нет поездки. Тысячи самокатчиков попадут под блокировку, если не сделают это: как работают новые правила кикшерингов

Пользователей кикшеринга ждут проверки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несовершеннолетним стало сложнее арендовать самокаты. Некоторым пользователям кикшеринга теперь приходится проходить дополнительное подтверждение возраста. Сервис «Яндекс Go» с начала сезона ввел фотоверификацию: нужно загрузить селфи и фото паспорта. До ее прохождения доступ к аккаунту ограничен.

Пока такая проверка в сервисе назначается выборочно. Ее уже потребовали пройти у 143 тысяч пользователей по всей России. Из всех «подозрительных» фото и документы прислала только 31 тысяча.

«Из них 23 тысячи не смогли подтвердить, что им уже есть 18 лет, и потеряли доступ к сервису. Еще 8 тысяч прошли проверку и снова могут арендовать самокаты», — рассказали в пресс-службе «Яндекс Go».

Фотоверификацию могут назначить за нарушения правил сервиса, например неправильную парковку или проезд по пешеходному переходу без спешивания. Еще одним поводом для нее могут стать жалобы людей с фото или видео, на которых видно, что самокат передали несовершеннолетним.

Родители против правил

Пока фотоподтверждение работает только у одного сервиса. Вместе с тем пользователям всех сервисов кикшеринга с 2025 года требуется подтверждать аккаунт — через Mos ID в Москве и подобные системы в регионах. Без этого доступны только пять тестовых поездок. А «Юрент» в 2026-м ужесточил требование, и теперь верификация нужна с первой поездки.

«С помощью этих двух инструментов (Mos ID и МТС ID для регионов) мы уже не допустили к аренде порядка 122 тысяч несовершеннолетних пользователей. Мы также продолжим внедрять иные способы подтверждения возраста для пользователей нашего сервиса», — заявили MSK1.RU в пресс-службе «Юрент».

Подобное решение для подтверждения возраста и верификации пользователей использует и Whoosh.

«У нас работают Mos ID в Москве и банковские ID в регионах. Они не допускают нарушения возрастных ограничений, то есть подтверждают возраст для верификации пользователя. Но, к сожалению, ни селфи перед поездкой, ни верификация не мешают родителям передавать самокат ребенку. Поэтому параллельно с развитием технологий проверки надо продолжать обучающие программы среди родителей школьников и напоминать им об ответственности», — отметили MSK1.RU в пресс-службе Whoosh.

В действенность новой меры не верят и эксперты. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что ранее кикшеринги якобы научились выявлять езду вдвоем или втроем, но мера оказалась нерабочей.

«Всё это было в заявительном таком порядке, а по сути система неработающая. Они сами это признают. Поэтому объявить — это одно, а как это будет реально работать, надо еще посмотреть», — уверен автоэксперт.

Одной из главных проблем, почему несовершеннолетние до сих пор ездят на арендных самокатах, эксперты, как и представители самих сервисов, называют взрослых. Родители часто сами передают доступ своим детям.

«Конечно, эта мера в ряде случаев будет работать так же, как работает Mos ID. Мы тоже не думали, что Mos ID может быть бесполезен, когда родители, например, передают детям свои аккаунты», — считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Запретить нельзя оставить

В некоторых городах ситуация с самокатами весной 2026-го накалилась настолько, что власти решили полностью запретить кикшеринг. Но и этот способ навести порядок на дорогах и тротуарах, обезопасить пешеходов, эксперты называют неправильным.

«Я против. Вообще в принципе против запретов в разных направлениях, потому что запретов у нас хватает уже. Но есть одно но: всё-таки какой-то порядок надо навести. Как инструмент давления на кикшеринговые компании, чтобы они всё-таки не декларациями занимались, а наведением порядка, запрет тоже может работать», — считает Кадаков.

Любой запрет вообще в целом, особенно каких-то новых явлений и технологий, — это попытка расписаться в собственной беспомощности. Ксения Эрдман директор Ассоциации операторов микромобильности

Более того, запрет сервисов аренды, наоборот, может усугубить ситуацию — когда пользователи пересаживаются на свои самокаты без номеров, ограничений и контроля.

«Электросамокаты точно стали абсолютной базовой рутиной. И количество поездок на них в прошлом сезоне было порядка 250 миллионов. А частных самокатов сейчас покупают всё больше. И как раз как только мы запрещаем либо ограничиваем кикшеринг, мы получаем всплеск покупок частного транспорта», — отметила Эрдман.

Кикшеринговые компании при этом активно пытаются изменить ситуацию, в том числе вводя повышенные пользовательские штрафы в десятки тысяч рублей.

«Но пока это всё замкнуто внутри системы, потому что и плату за аренду, и штрафы за нарушение пользовательского договора получает кикшеринг. Сервис в любом случае в выигрыше остается. А когда он в любом случае в выигрыше, то понятно, что им сильно отпугивать клиентов, в общем-то, не с руки», — заключил Кадаков.

А что дальше?

Единственным правильным решением, по мнению директора Ассоциации операторов микромобильности, будет передать функцию надзора государству.

«Эту функцию сейчас несет бизнес по доброй воле — только потому, что он действительно печется о безопасности и не хочет видеть нарушителей среди своих пользователей. Я надеюсь, что всё-таки мы придем к ситуации, когда будет как с автомобилем: мы едем, превышаем — штраф, разметка — штраф, не пропустили пешехода — штраф», — добавила Эрдман.

Для решения же проблемы, уверены эксперты, нужно комплексно работать как с инфраструктурой, так и с пользователями сервисов.

«Это и строительство инфраструктуры, для того чтобы убирать самокаты с пешеходных зон и не допускать их на дорогу. Культура вождения и формат формирования этих норм поведения в семье. Но как бы мы ни пытались работать в этом направлении культуры, останется какая-то доля людей, которым по каким-то причинам будет интересно, весело, более дешево нарушать. И для них мы должны приготовить сопоставимо высокие штрафы, но не в рамках внутреннего сервиса», — заключила Эрдман.

А пока на помощь сервисам приходят обычные горожане. Так, в конце мая, как сообщал телеканал «Москва 24», москвичка отправила в поддержку кикшерингов фотографии более 100 нарушителей. Последних суммарно оштрафовали на сумму свыше 8 миллионов рублей. Не помогают даже попытки скрыть номер: вандалов, закрасивших его и поехавших вдвоем на одном самокате, тоже нашли и оштрафовали на 105 тысяч рублей.

Нужны ли самокаты в городах? Да, сегодня без них уже не обойтись Только в минимальном количестве и под строгим надзором Нет, их надо запретить — всем станет легче Мне вообще нет до них никакого дела