«Это скороварка»: туристы рассказывают, что творится по дороге в Крым и что хуже — на поезде, автобусе или авто

Глядя на пляжи Судака, сразу понимаешь, почему на Крымском мосту пробки растягиваются на 10–15 километров Источник: «Таинственный Крым» / Telegram

Этим летом Крым переживает рекордный наплыв туристов, несмотря на закрытый аэропорт, примерно 7–8 миллионов жителей страны решили провести отпуск на полуострове. По оценке начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолия Борисенко, в среднем около семи тысяч транспортных средств заезжают через Крымский мост и около пяти тысяч заезжают через автомобильные пункты пропуска Джанкой и Армянск ежедневно. МSK1.RU выясняет, как же быстрее и безопаснее добраться до пляжа и вовремя вернуться домой — по Крымскому мосту, по новым территориям, автобусом или поездом?

Путь первый: на автомобиле по Крымскому мосту

Самым пробочным днем на Крымском мосту было и остается воскресенье Источник: «Таинственный Крым» / Telegram

«Лютые пробки только по воскресеньям»

— Это уже любимая шутка чата — спрашивать с четверга по субботу «Почему столько из Крыма, мы что-то не знаем?» А с воскресенья по вторник — «Почему столько в Крым, что-то случилось и все бегут на полуостров?», — говорит Олег Володин, администратор телеграм-канала «Крымский мост», главного источника информации и личного опыта для туристов, едущих на полуостров по мосту.

— Логика тут простая: туристы выезжают из Крыма на работу в конце недели, отпускники доезжают до Крыма в начале недели. И тут как повезет. «Лютые пробки», как правило, только по воскресеньям. Но даже понимая эти условия отпускной миграции, можно провести на мосту до 3–4 часов в ожидании досмотра.

«Сколько простоишь — непредсказуемо, одно время ночью и до 7 утра было свободно, но теперь и всю ночь едут. Правда, судя по последним дням, к вечеру пробка рассасывается и проезд свободный», — пишет в чате телеграм-канала «Крымский мост» Игорь из Москвы.

В 2022–м, в 2023-м и даже в прошлом году пробки у Крымского моста и на юг, и с юга достигали до 10 часов ожидания. В нынешнем сезоне туристов больше в 2–3 раза, но, к счастью, пока «рекорды» не побиты — максимальное время ожидания, зафиксированное этим летом, всего лишь 3 часа. Но от «лютой пробки» никто не застрахован. И причина, прежде всего, в обеспечении безопасности туристов.

Пока в пробке на Крымском мосту пассажиры на проводили больше четырех часов. Но и это испытание для сильных духом Источник: «Таинственный Крым» / Telegram

Безопасность — главная задача для всех сотрудников, обслуживающих и защищающих Крымский мост. Поэтому при угрозе воздушной атаки досмотровые пункты прекращают работу, а автомобилям положено как можно быстрее покинуть мост: тем, кто на пунктах досмотра и в очереди у досмотров, развернуться и уехать в конец очереди. Тем, кто уже прошел досмотр, продолжить быстро двигаться в свою сторону.

«Когда объявляют „Покиньте мост!“, вы либо движетесь к неприятностям, либо удаляетесь он них, — никто этого не знает. Поэтому выбираем максимально допустимую скорость и уповаем на удачу!» — советуют фаталисты из телеграм-чата «Крымский мост».

«Вот кто мне объяснит этот парадокс? Объявление воздушной тревоги, люди, едущие по мосту, спешат побыстрее проехать мост, и на тебе — штрафы за превышение скорости! Главное — создать максимальный дискомфорт гражданам», — возмущается участник телеграм-чата «Крымский мост» Алексей.

«Камеры все работали! В рупор говорили покинуть мост. Один мужчина написал, что ему сняли штрафы, нам нет. Хоть мы и фото приложили, когда была объявлена тревога», — недовольна туристка Светлана.

Но, по мнению большинства туристов, выбравших для отдыха Крым, оплата штрафа за превышение скорости — минимальная цена за собственную безопасность. С ними охотно спорят те, кто предпочел более спокойный, по их мнению, Краснодарский край.

«Где неспокойно? Вы бредите? Крым сейчас — самое спокойное место на всей территории России», — утверждают их оппоненты.

«Гостей на полуострове полно. Москвичи уже не боятся, потому что в столице сообщения о сбитых беспилотниках появляются чаще, чем, например, в Севастополе», — врывается в дискуссию житель столицы Иван.

И тем не менее за два первых месяца лета Крымский мост останавливали по тревоге практически каждую неделю. Поэтому к таким форс-мажорам нужно быть психологически готовым.

Еще одна необходимая мера безопасности — досмотр всех автомобилей перед проездом Крымского моста. В нынешнем сезоне число сотрудников заметно увеличилось — со стороны Тамани запустили новый терминал на 60 точек ручного досмотра. Столько же со стороны Керчи. На подъезде к мосту сотрудники распределяют автомобили на два потока — к ручному пункту проверки и к инспекционно-досмотровому комплексу портального типа, в народе — «сканеру».

Разница в ожидании ручного досмотра и в сканере отличается примерно в два раза в пользу ручного. Типичный ответ администраторов телеграм-чата на вопрос, сколько стоять в пробке: «3 часа на ручной, 6 — на сканер. Дети льгот не дают — это обычная пробка».

«Очереди на сканер могут быть до 7 часов — не вставайте на него, если можете (пусть долго и в несколько заходов) вынести указанный багаж на ручной досмотр», — дают советы в телеграм-чате «Крымский мост».

Туристы, медленно выносящие вещи на ленту досмотра, — еще один раздражитель для окружающих путешественников. Они могут задержать процедуру, а значит увеличить время ожидания досмотра для остальных только потому, что не уложили вещи в сумки заранее или носят из багажника по одному предмету.

«Чем меньше вещей оставите в машине, тем быстрее досмотр. Что нести на ленту, скажет проверяющий. Иногда всё. Иногда только больше сумки. Но даже если всё, это действительно проще и быстрее, чем стоять на сканер», — считает участник чата «Крымский мост» Евгений из Санкт-Петербурга.

«И вообще, что доставать — не доставать, нести или около машины оставить, всё скажет проверяющий. Надо слушать его! И делать пошустрей», — советует Лена из Воронежа.

«Проверяющие бывают разные. У нас как-то даже в бензобак заглядывала проверяющая))) и всё-всё на ленту заставила нести. Поэтому мы сразу готовимся на супердосмотр)))», — пишет в чате Оксана из Уфы.

«И по возможности планируйте проезд моста на период — с 22:00 до 05:00. И с ребенком в дороге ночью проще, он спит, и мост проедете без очередей», — советует Алена из Подмосковья.

«Мы тоже из МО ехали, тоже с маленьким ребенком, тоже машина битком. Всё доставали из багажника и на въезд (6 июля), и на выезд. Но всё прошло быстро и комфортно. Что-то разрешили не нести на сканер», — поддерживает участница телеграм-чата «Крымский мост» Lana.

Еще одна проблема Крымского моста, увеличивающая время в пробке, — наглые водители, пытающиеся проехать по пустой правой полосе, оставленной для спецтранспорта и автобусов, а перед пунктом досмотра вклинивающиеся в общий поток.

«Приехали к мосту в 08:53. Встряли минут на 40. Было некритично, но шли машины по правой, решил уточнить, куда они спешат. Одна прошла на службу на мост, вторая — военные (они попросили — мы пропустили), третья — это обычный черт, который спешит к супругу (ну или обосрался, он был не пропущен). Итог: ночь проходить норм.

П. С. Ялта — город счастья!!!» — публикует свой отчет Степан из Москвы.

«Стоим в очереди обратно из Крыма! „Обочничники“ — твари!!! Неуважение водителей друг к другу просто пипец! Не впускайте „обочничников“ в ряд!» — призывают туристы.

«Почему явных нарушителей реально не разворачивают?! Люди чувствуют безнаказанность и едут пачками по правой, а после вклиниваются».

«А потом ожидание 3 и более часа!» — выражает общее возмущение Кристина из Казани. — Всем хорошей дороги, тем, кто вклинивается, подъезжая поближе к мосту, — лучезарной диареи в пробке!»

Ну а тем, кто ведет себя достойно и по правилам, остается ждать, пока им дадут зеленый свет, и приспосабливаться к ожиданию. В этом году синих общественных туалетов стало значительно больше — они стоят через каждые 100–200 метров. А волонтеры раздают воду тем, у кого она закончилась.

На Крымском мосту волонтеры раздают туристам воду, а многие просят пивка Источник: телеграм-канал Олега Каторгина

«Уважаемые туристы, волонтеры на жаре раздают воду, хватит спрашивать ребят: „А можно пивка?“ — журит туристов администратор телеграм-чата „Крымский мост“ и желает быстрого пути.

А в августе отдыхающих ждет новое испытание — «школьные» пробки.

Что проверяют на досмотре: права, документы на автомобиль, паспорт, хотя сейчас можно вместо паспорта показать «Госуслуги». Не проверяют: военную обязанность;

долги;

доверенности на детей;

документы на ГБО;

тонировку;

ОСАГО;

доверенность на машину;

детские кресла и бустеры;

документы на животных. Любой жидкости, кроме топлива, можно повести 100 литров.

Путь второй: на автомобиле по новым территориям

«Ехала через Мариуполь и плакала!»

Реставрация Свято-Покровского собора в Мариуполе как символ возрождения разрушенного города Источник: «Крымский мост» / Telegram

Если в прошлом году только 10 процентов туристов добирались в Крым по новым территориям — сухопутному маршруту от Таганрога до полуострова, то в этом году их стало значительно больше. Примерно треть от общего числа автомобилей. Но вопрос: как лучше ехать по мосту или по новым территориям? — один из самых актуальных в туристических чатах. Большинство страшится оказаться без связи и интернета на незнакомой земле, боится близости линии боевого соприкосновения, блокпостов, недружелюбности местных жителей, комендантского часа и множества других обстоятельств. Поэтому с интересом читают отчеты тех, кто решился. Вывод после прочитанных комментариев сформулировал в телеграм-чате «Сухопутный путь в Крым» турист из Воронежа: «Безопасности вам никто не гарантирует ни по мосту, ни по новым территориям. В нашем любимом Воронеже крайние две ночи — не мед… Ну и выбирать только вам. Хорошего отдыха!»

В отличие от путешествия через Краснодарский край, поездка по местам, где еще недавно шли бои, это всегда сильные эмоции. Не все к ним готовы.

«Мы ехали сюда через Мариуполь. Я ПЛАКАЛА. Больше не поедем так!» — вспоминает путешествие в телеграм-чате «Сухопутный путь в Крым» Наталья из Москвы.

Но не все с ней согласны.

«По основной дороге уже красиво. Город как город. Вот в 23-м ехали, вот там эмоции были!»

«Поделюсь нашей историей… Выехали из Старого Оскола. Заранее бронировали жилье в Мелитополе через „суточно.ру“. Конечно, много было опасений, страхов. Еще и в этом чате некоторые подогрели наши переживания, что якобы и колеса прокалывают у машины, что нельзя на ночь спокойно оставить. И с квартирами кидают. Но квартира оказалась отличная, бесконтактное заселение, свежий ремонт, машина стояла прямо под окнами и с ней всё хорошо. Переночевали и на Чонгаре были 07:45. Там всё прошло как по маслу. Ну а дальше поехали в Алушту», — делится хроникой путешествия Алена.

Многих пугает комендантский час — что делать, если не успеешь до его наступления найти пристанище? Этот вопрос задают так часто, что администратор телеграм-канала «Сухопутный путь в Крым» уже нервно реагирует на него: «Ребята… Ребятоньки… Ребятушечки… Комендантский час отсутствует для транзитного движения ТОЛЬКО НА УЧАСТКЕ Таганрог — Чонгар через Мариуполь по прямой основной дороге сухопутного пути. Запомните это! В остальных случаях (если ехать будете через ЛДНР) комендантский час будет. Комендантский час в ДНР с понедельника по пятницу, в выходные его нет. Комендантский час в ЛНР каждый день!»

Быстрее ли путь к крымским пляжам по сухопутному маршруту — вопрос до сих пор спорный, участники интернет-дискуссий к однозначному выводу не пришли. А вот то, что стоять в пробках придется меньше, факт.

Этот участок дороги от крымского Джанкоя до трассы «Таврида» признан туристами самым ужасным на всем протяжении пути по новым территориям Источник: «Сухопутный путь в Крым» / Telegram

«Ехали от Таганрога до Джанкоя ровно 5,5 часа по новым территориям. КПП прошли за 14 минут. На новых территориях дорога двухполоска, хорошая, сейчас расширяют, заправки есть, указатели есть, блок-посты проезжали быстро, интернет не ловит, навигатор работал, но и без него по указателям всё предельно просто, там одна дорога по прямой. Я ездила несколько лет через мост, но меня постоянно свербел тот же вопрос. Поэтому пока я не проехала по новым территориям сама, я не успокоилась. Но так и не могу однозначно сказать, как лучше», — вот мнение Ирины из Санкт-Петербурга.

«Проехали через Джанкой, Мариуполь. Очень много блокпостов, остановили в трех. Не задерживали нигде. Без пробок», — рассказывает Alex из Екатеринбурга.

Действительно, несмотря на большое число блокпостов, поверка идет не так долго, как на Крымском мосту. Но возможны нюансы.

«Проходили вчера через Чаплынку, в первый раз столкнулась с тем, что досмотровые проявили недюжинный интерес к аптечке … А именно к диклофенаку в свечах. Целый консилиум созвали, пытались припомнить, входит ли он в список запрещенных лекарств… Мы тоже с интересом ждали исхода… Валялся там еще со времен моих родов, просроченный. В общем, отпустили, сказали выбросить», — рассказывает в телеграм-чате «Сухопутный путь в Крым» Даша.

В телеграм-канале «Сухопутный путь в Крым» регулярно обновляются данные об обстановке на пропускных пунктах через новые территории Источник: «Сухопутный пут в Крым» / Telegram

«Я тот чукча, который не писатель, а усердный читатель последние пару недель. Ну и мой отчет, ехать по новым территориям или нет. Из Самары до Чонгара проехали без проблем. Документы на блокпосту проверили единственный раз, на самом первом, земляк-самарец, как выяснилось. Честно сказать, боялась, выяснилось зря. Ехать не только быстро и безопасно, но и очень красиво на рассвете», — считает Екатерина.

Помимо безопасности, туристы с сомнением относятся к качеству дорог, переживая, что не выдержит или жена, которую укачивает, или подвеска машины.

«Дорога по новым территориям очень хорошая, НО теряешь много времени на ремонты в районе Таганрога, блокпосты и после Джанкоя», — пишет Александр в телеграм-чате «Сухопутный путь в Крым».

Дорога от крымского Джанкоя до трассы «Таврида» не оставляет равнодушными никого из путешественников.

«Дорога через Армянск, кстати, по сравнению с Джанкойской — масло просто, новая и пустая, домчали до Сак как птички», — делится впечатлением Дарья из Москвы.

«Хочется сказать спасибо чату за информацию и отзывчивость, вчера, пока ехали из Москвы, всё изучила, и сегодня поехали по новым территориям. Дорога отличная, можно ехать без навигатора, просто по указателям, мы даже Мариуполь проехали по наитию. Ехали с двумя детьми… Забыла написать — без очереди шли несколько авто военных, за ними пристроилась парочка машин из очереди — их развернули и, я так поняла, отправили в конец очереди», — довольна путешествием София.

Но есть и те, кто больше не повторит этот маршрут.

«Ну так себе удовольствие этот сухопутный коридор. Подавляющая часть дороги всего две полосы, куча населенных пунктов, полно военных машин, которые не так быстро едут, в итоге в дорогу едешь газ-тормоз, газ-тормоз. Плюс местные не включают габариты и свет фар, поэтому встречку не всегда видишь издалека… Работники досмотрового комплекса грубоватые по сравнению с Крымским мостом. Дорога после КПП в сторону Симферополя — полный треш, ехать быстрее 60 опасно. Учитывая всё это, времени уходит больше, чем через мост, даже если на мосту придется 3–5 часов постоять», — выносит приговор Илья.

Какие документы (оригиналы) нужны на проверочных пунктах: паспорт;

СТС на авто;

на оружие РОХа;

на детей — свидетельства о рождении. Ни доверенность, ни прописка, ни воинский учет, ни справки на ваших собачек-кошечек не нужны.

В 2025 году камеры фотофиксации нарушений ПДД не будут работать на сухопутном коридоре в Крым, пока не урегулированы правовые аспекты их установки. Зато в 2025 году автомобильная страховка действует на сухопутном коридоре.

Путь третий: на поезде

«Это не вагон, а скороварка»

Из-за неработающих кондиционеров пассажиры вынуждены путешествовать при температуре выше 30 градусов. Часто такая поездка заканчивается проблемами для здоровья Источник: «Крымский паровоз» / Telegram

Билет на поезд в нынешнем сезоне — роскошь: и стоят недешево, и еще попробуй их купить.

«Лист ожидания работает, НО скинули СМС в 3 утра, а оплата в течение двух часов, вот мы всё благополучно и проспали», — пишет в телеграм-канале «Крымский паровоз» Ирина из Вологды.

Как правило, путь по железной дороге выбирают родители с детьми, пенсионеры и те, кто не хочет напрягаться в долгой дороге за рулем. На поезде другое дело — лежишь, а тебя везут. И никакого стояния в пробке на жаре. Но в нынешнем сезоне многие пересмотрят свои установки. Две многочасовые задержки пришлось пережить пассажирам почти 170 поездов, к счастью, никто не пострадал. Сначала 19 июля из-за атаки БПЛА на станции Лихая Ростовской области произошел обрыв электропроводов, что нарушило движение 132 поездов. Не успели они войти в график после задержки, как случилась новая напасть.

Ручной вентилятор теперь обязательный гаджет для пассажиров, отправляющихся на юг Источник: «Крымский паровоз» / Telegram

«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов», — сообщили в РЖД. Пассажиры переволновались, расстроились из-за задержек и пришли к выводу, что безопасность пути в Крым, к сожалению, поездка на поезде не гарантирует.

Но не опасности в дороге разрывают телеграм-чаты. Жара из-за неисправных кондиционеров и отсутствия электричества доводит людей до нервных срывов и сердечных приступов. В прошлом году пассажиры много писали о «поездах-скороварках», в вагонах которых температура была выше 30 градусов. Сотни жалоб вынудили перевозчика в Крым «Гранд-Сервис экспресс» прекратить продажу билетов в такие вагоны. А некоторым пассажирам удалось отсудить компенсации за неисправность оборудования. Но нынешним летом всё повторилось. И недавно мы писали, в каком аду ехала наш журналист из Адлера.

«Выехали 97-м поездом „Москва — Симферополь“, 16-й вагон. При посадке нас уведомили, что арендованный вагон находится в неисправном состоянии, нет электричества, вентиляции, кондиционера тем более. Мы не можем зарядить телефоны, вентиляторы. Почему отправляется в рейс вагон в неисправном состоянии? От невозможной духоты мы находимся в предобморочном состоянии», — кричат пассажиры в телеграм-чате «Крымский паровоз».

Вот еще жуткая история из этого же интернет-чата.

«Ехали из Симферополя в Адлер, купе — душегубка, на улице жара 40, кондиционер работает только при движении и слабо очень. Мужчине из нашего купе стало плохо, мы его подхватили, уложили, прибежали все проводники, давление измерили, открыли сразу все окна, вызвали скорую. Как вроде лучше стало, поезд сделал остановку незапланированную, скорая, прямо в наше купе пришли врачи, сделали ЭКГ, ну что положено, в общем, вроде обошлось, но я лично испугалась…» — делится ощущениями Елена из Москвы.

«Дочь с бабушкой возвращаются из Симферополя на поезде 098. Жара ужасная. Кондиционер не работает. Ребенок написала, что уже плохо становится. Почему в наше время такие проблемы не решаются?» — задает справедливый вопрос перепуганная мама.

Большинство аэропортов на юге России по-прежнему закрыты, возобновил работу только аэропорт Геленджика, туристов много, а вагонов больше не становится. Высокий спрос на билеты заставляет железнодорожных перевозчиков включать в составы неисправные вагоны. И если в категории билета «Л» кондиционер не предусмотрен, о чем пассажиры знают заранее, то остальные не готовы к путешествию в «скороварке».

«Есть изначально поставленный класс „Л“. Покупая туда, человек понимает, что не всё радужно. Другое дело, если ломается кондиционер в классе, где он предусмотрен!» — возмущаются те, кто отдал за билеты довольно приличные деньги.

Горячие линии принимают возмущенные звонки, но обещают одно и то же: «Мы знаем о проблеме, кондиционер заработает». Когда? Пассажиры могут только гадать и принимать меры: пользоваться ручными вентиляторами, обматываться мокрыми полотенцами, обмахиваться импровизированными веерами. И прокликать тот день, когда сели в этот вагон.

«Проводили подружку дочери, поезд 174 Евпатория — Москва, вагон 15-й. О том, что не работает кондиционер, пассажиры узнали, когда поезд тронулся, а кондиционер не заработал. В настоящее время так и не сделали. Нетрудно догадаться, какой ад в вагоне! Даже если допустить, что вернут стоимость детского билета 3200, это не сравнимо с двумя сутками, проведенными в данном поезде», — пишут возмущенные люди в телеграм-чате «Крымский паровоз».

«Поезд 97-й, следующий Симферополь — Москва!!! Вагон 6!!! В вагоне не работает кондиционер, жара, духота, людям становится плохо!!! Вы монополисты, у людей нет другого выбора, нет билетов!!!» — проклинают перевозчика пассажиры.

«Верните людям деньги, извинитесь и отмените этот поезд вообще. ЭТО НЕ ДОЛЖНО ВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ».

Но билетов на поезда в Крым по-прежнему нет — сотни пассажиров стоят в очереди, надеясь на то, что их вагон по пути не превратится в «скороварку».

Путь четвертый: на автобусе

«Спать сидя — вариант для молодых»

Еще один способ путешествия в Крым — пассажирский автобус. Идут они тоже через Крымский мост, но быстрее, чем поезда. Если отправляться из крупных городов Южного федерального округа, то дорога займет от 19 часов из Воронежа до 11 часов из Ростова-на Дону. Просидеть этот путь вполне по силам здоровому человеку. А вот ехать из Москвы 27–33 часа или из Петербурга 36–37 часов уже довольно утомительно. Хотя по времени поездка окажется быстрее, чем путешествие на большинстве поездов по тому же маршруту. Несмотря на то, что на Крымскому мосту, в отличие железнодорожных составов, автобусы проходят досмотр, но движутся к нему по выделенной полосе и проверку на сканере проходят вне очереди. Что не сильно радует автомобилистов, ожидающих, пока освободится сканер.

«На сканер все автобусы едут без очереди, проходят без очереди, поэтому стоим долго. Я простоял с 23 до 6 утра», — написал в телеграм-чате «Крымский мост» пользователь Nik.

Но, несмотря на преимущество в скорости, не каждый турист готов к поездке в автобусе на столь длительное расстояние.

«На автобусе до Москвы можно рехнуться. Заворот кишок. До моря слабо представляю, чтобы в одном положении. На поезде тяжко, а сидя в кресле, так вообще. Всё-таки этот вариант совсем для молодых или с расчетом экономии. Ну или если безвыходность», — считает Ирина из Москвы.

«Спокойно спала в автобусе, ничего не завернулось, причем доезжали быстро… Едут разные возрасты абсолютно. В том году с нами из Ялты (из санатория) ехали несколько пенсионеров лет 70 в Белоруссию», — спорит с ней в чате Наталья.

Для многих играет роль еще и экономия — в нынешнем сезоне билеты на поезд выросли в цене.

«Сидеть 24 часа не надо, там остановки каждые 3 часа… Причем в современных автобусах есть даже розетки… Ну так а купе стоит 16–18 тысяч в один конец. Только 1,5 суток плюс еда плюс прибамбасы и, скорее всего, плюс такси. Ну и не факт, что не в душегубке. А уж как ловить их надо, вообще молчу. Целый квест по покупке билетов в сезон», — агитирует в телеграм-чате «Крымский мост» Дарья из Воронежа.

«Едем автобусом обычно. На полдня быстрее поезда. Недорого. В два раза дешевле билет. Был… Единственное, спать не очень удобно. В остальном терпимо», — считает пользователь с именем АА.

У Игоря из Москвы своя бухгалтерия: «В том году ехали — был плацкарт 5700, а автобус — 3200. Это решило. В этом году плацкарт — 6200, автобус — 6000. Поезд победил».