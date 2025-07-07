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Дороги и транспорт В Ярославле списанный общественный транспорт хотят передавать на СВО

В Ярославле списанный общественный транспорт хотят передавать на СВО

Проект рассмотрят в муниципалитете

574
14 комментариев
Списанный общественный транспорт передадут на СВО | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUСписанный общественный транспорт передадут на СВО | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Списанный общественный транспорт передадут на СВО

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле списанный общественный транспорт, находящийся в муниципальной собственности, хотят передавать на нужны СВО. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет 4 июля 2025 года.

Согласно документам, изменения вносятся в решение № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля».

«Порядок списания муниципального имущества, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 2 октября 2014 года № 400, предлагается дополнить нормой о возможности передачи списанных транспортных средств (их компонентов) для целей специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, в своем проекте мэрия предлагает упростить передачу имущества депутатам и учреждениям. Существуют правила, по которым МУПы и учреждения должны согласовывать сделки с имуществом. Например, если хотят передать что-то во временное пользование.

Власти города предлагают упростить этот процесс, особенно когда имущество передается депутатам (например, для проведения встреч с жителями) или муниципальным учреждениям.

Проект находится на рассмотрении постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью. После этого итоговое решение будет принято муниципалитетом.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Общественный транспорт СВО
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Комментарии
14
Гость
1 час
А транспорт буржуев?
Гость
55 минут
ща под это дело то, все самое сладкое спишут и кому надо передадут. ну и да, на эсвэо пару гнилых автобусов, чтоб отчетик снять.
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