В Ярославле списанный общественный транспорт хотят передавать на СВО

Списанный общественный транспорт передадут на СВО Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле списанный общественный транспорт, находящийся в муниципальной собственности, хотят передавать на нужны СВО. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет 4 июля 2025 года.

Согласно документам, изменения вносятся в решение № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля».

«Порядок списания муниципального имущества, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 2 октября 2014 года № 400, предлагается дополнить нормой о возможности передачи списанных транспортных средств (их компонентов) для целей специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, в своем проекте мэрия предлагает упростить передачу имущества депутатам и учреждениям. Существуют правила, по которым МУПы и учреждения должны согласовывать сделки с имуществом. Например, если хотят передать что-то во временное пользование.

Власти города предлагают упростить этот процесс, особенно когда имущество передается депутатам (например, для проведения встреч с жителями) или муниципальным учреждениям.