А ваш автобус в топе? Власти назвали самые популярные маршруты в Ярославле

В Ярославле назвали самые популярные автобусы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти назвали самые популярные автобусные маршруты в Ярославле. В топ вошли маршруты № 42, 8, 49, среди пригородных — № 176, 105, 178.

По данным регионального правительства, с 1 января по 30 июня 2025 года было перевезено 63 миллиона человек, за этот же срок в 2024 году транспортом воспользовались 55 миллионов.

— С 2023 по 2024 год по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева было обновлено 670 автобусов в Ярославле и Ярославском округе, также приобретено 38 электробусов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — добавил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Какой транспорт популярен у ярославцев:

57 миллионов человек предпочти автобусы городских и пригородных маршрутов;

2,7 миллиона человек — троллейбусы;

1,9 миллиона человек — электробусы;

1,7 миллиона человек — трамваи.