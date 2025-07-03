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Дороги и транспорт А ваш автобус в топе? Власти назвали самые популярные маршруты в Ярославле

А ваш автобус в топе? Власти назвали самые популярные маршруты в Ярославле

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5 комментариев
В Ярославле назвали самые популярные автобусы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле назвали самые популярные автобусы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле назвали самые популярные автобусы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти назвали самые популярные автобусные маршруты в Ярославле. В топ вошли маршруты № 42, 8, 49, среди пригородных — № 176, 105, 178.

По данным регионального правительства, с 1 января по 30 июня 2025 года было перевезено 63 миллиона человек, за этот же срок в 2024 году транспортом воспользовались 55 миллионов.

— С 2023 по 2024 год по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева было обновлено 670 автобусов в Ярославле и Ярославском округе, также приобретено 38 электробусов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — добавил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Какой транспорт популярен у ярославцев:

  • 57 миллионов человек предпочти автобусы городских и пригородных маршрутов;

  • 2,7 миллиона человек — троллейбусы;

  • 1,9 миллиона человек — электробусы;

  • 1,7 миллиона человек — трамваи.

В 2024 году в правительстве Ярославской области назвали автобусы, на которые поступало больше всего жалоб. Туда вошел автобус № 42. Выявить проблемные маршруты помогли и ярославцы. Жители города сами назвали номера автобусов, которые редко ходят.


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Комментарии
5
Гость
1 час
это которые битком как шпроты в банке?
Гость
56 минут
в топе. ещё в какой!
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