«Проходят паровозиком раз в час»: ярославцы назвали проблемные маршруты автобусов

Власти Ярославской области сообщили, что не будут частично расторгать контракты с двумя крупными автобусными перевозчиками: «СтарТранс» и «Первая пассажирская компания». Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказывал, что в их сторону поступало много жалоб от пассажиров. Но в правительстве пояснили: транспортники исправили замечания, привели автобусы в порядок и участили выпуск подвижного состава в рейсы.
Читатели 76.RU поделились своим мнением о работе транспорта и назвали маршруты, на которых есть проблемы. Публикуем самые яркие высказывания.
Александра:
— Автобусы № 4 и 79 ходят плохо, ждали сегодня полчаса 79-й автобус, так и не дождались. А стоять на остановке, которую продувает со всех сторон, — не лето красное. Когда закончится это безобразие?
Anhen:
— 4-й автобус вообще только в качестве чуда можно встретить.
Игорь:
— Автобус № 90 в 12:00 вообще не дождаться.
Пользователь с ником «иннсртц»:
— 4-й, 79-й — проходят паровозиком один раз в час.
Танюша Аверина:
— 4-й автобус на Комсомольскую сегодня в 07:00 не пришел, а приехал один полный в 07:15.
Галина:
— Странно теперь автобусы ходят, интервалы по 20–30 минут, и появляются сразу по три друг за другом. А потом снова затишье на 30 минут. И это когда люди утром спешат на работу или с работы. Итог: автобусы битком.
Анна:
— Очень плохо ходит автобус № 19. Мало машин, и из-за этого очень редко. В выходной на остановке «Зеленцовская» ожидание было более часа. Остановку на улице Павлова зачем-то убрали. Ужасно неудобно теперь.
Ольга Юркевич:
— Живу на Липовой, работаю в центре. Мне, честно говоря, везет. Автобусы № 49 и 4 ездят по расписанию, всегда четко, так как езжу в одно и то же время! Так что я не скажу, что всё очень плохо, конечно, бывают сдвиги, но это всё из-за пробок, узких дорог и большого количества машин. Это же город и довольно крупный!
Анастасия:
— Приятно, что автобусов стало больше на маршрутах. Добираюсь до работы или с работы всегда в более-менее свободном салоне. Толкучки на моих направлениях, а я езжу с Московского проспекта, исчезли — это несказанно радует.
Почему задерживаются автобусы
Маршрут № 4 обслуживает компания «СтарТранс», направления № 19, 79 и 90 — «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»). А на маршруте № 49 работает «Транспорт Ярославии».
В компании «СтарТранс» порталу 76.RU пояснили, что задержки автобусов могут происходить из-за пробок или нехватки водителей. Но последнюю проблему уже решают.
— Пробочки в городе. Это во-первых. И набираем водительский состав усиленно. Водители идут, надеемся, что всё будет хорошо, — рассказали в компании. — Водители стажируются. В основном [задержки] всё же из-за пробок.
В компании «ПитерАвто» тоже дали комментарий по поводу задержек.
— Выпуск автобусов — плановый. На 79-м маршруте был сбой в движении. В целом все задержки расписания — по причине сложной дорожной ситуации. 19-й маршрут задерживается на окружной автодороге, 79-й — на Мельничной улице в Вишняках, 90-й — на Заволжском мосту. Компания приносит извинения за сбои в графике. Компания со своей стороны прикладывает максимум усилий по профилактике нарушений в графиках движения, — рассказали 76.RU в «ПитерАвто».
Кто перевозчики
ООО «СтарТранс»
«СтарТранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс».
С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».
В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.
ООО «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»)
«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. С апреля 2023 года работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей.
Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое занимается производством автобусов и троллейбусов в городе Волжском Волгоградской области.
Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.
ООО «Транспорт Ярославии»
Фирма работает на 46 направлениях, за семь лет заработает почти 28 миллиардов рублей. «Транспорт Ярославии» обслуживает маршруты № 5а, 5б, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 30, 32п, 41а, 41б, 41п, 42, 42п, 49, 53, 56, 66, 68, 78п, 85, 01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099, 101, 104, 106, 118, 124, 135, 148, 153, 154, 154к, 178.
Доли в компании с 10 января 2023 года принадлежат двум компаниям — АО «Ярославское автотранспортное предприятие» (его учредитель — Министерство имущественных и земельных отношений Ярославской области) и московской фирме «Контроль-сервис». У «ЯрАтп» — 51% уставного капитала. Остальное фактически принадлежит «Группе Мовиста», основателю компании «Мовиста Регионы Ярославль», в пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру.
Ранее в числе соучредителей «Транспорта Ярославии» был костромич Александр Советников, ставший фигурантом уголовного дела по взяткам на транспорте. Его подозревают в передаче денег. Вместе с ним по делу проходит экс-глава дептранса Татьяна Черемных, экс-директор «Организатора перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев, его заместитель Олег Ивановский.
Ответ властей
В областной администрации ответили на часть претензий от людей. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, что в рейсы выходят не все автобусы, предусмотренные расписанием. Объясняется это нехваткой водителей. Перевозчики пытаются искать специалистов, а пока привлекают на дополнительные рейсы водителей, которые уже есть.
Также в министерстве пояснили, что из-за отсутствия выделенных полос общественный транспорт двигается в общем потоке. А значит, рейсы могут задерживаться из-за пробок. Переполненные автобусы тоже могут быть следствием того, что на маршруты выходит меньше транспорта.
Людям напомнили, что по вопросам работы общественного транспорта можно обращаться в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», а конкретно писать на почту: org.perevozok@yarregion.ru.
Днем 28 ноября губернатор Михаил Евраев обсудил с руководителями компаний-перевозчиков варианты целевого обучения водителей.
— Для решения кадрового вопроса транспортные компании участвуют в ярмарках вакансий, размещают объявления о наборе водителей в СМИ, салонах автобусов, на специализированных стендах для объявлений и на информационных ресурсах в сети Интернет, — сообщили в правительстве.