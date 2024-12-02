«Проходят паровозиком раз в час»: ярославцы назвали проблемные маршруты автобусов

ООО «СтарТранс»

«СтарТранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс».

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.

ООО «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»)

«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. С апреля 2023 года работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое занимается производством автобусов и троллейбусов в городе Волжском Волгоградской области.

Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.

ООО «Транспорт Ярославии»

Фирма работает на 46 направлениях, за семь лет заработает почти 28 миллиардов рублей. «Транспорт Ярославии» обслуживает маршруты № 5а, 5б, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 30, 32п, 41а, 41б, 41п, 42, 42п, 49, 53, 56, 66, 68, 78п, 85, 01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099, 101, 104, 106, 118, 124, 135, 148, 153, 154, 154к, 178.

Доли в компании с 10 января 2023 года принадлежат двум компаниям — АО «Ярославское автотранспортное предприятие» (его учредитель — Министерство имущественных и земельных отношений Ярославской области) и московской фирме «Контроль-сервис». У «ЯрАтп» — 51% уставного капитала. Остальное фактически принадлежит «Группе Мовиста», основателю компании «Мовиста Регионы Ярославль», в пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру.

Ранее в числе соучредителей «Транспорта Ярославии» был костромич Александр Советников, ставший фигурантом уголовного дела по взяткам на транспорте. Его подозревают в передаче денег. Вместе с ним по делу проходит экс-глава дептранса Татьяна Черемных, экс-директор «Организатора перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев, его заместитель Олег Ивановский.