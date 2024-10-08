Ездят переполненные и редко: ярославские власти назвали самые проблемные маршруты транспорта

На какие маршруты пассажиры жалуются чаще всего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В правительстве Ярославской области назвали маршруты общественного транспорта, на которые поступает большего всего жалоб. Список озвучили 7 октября на совещании с участием губернатора в Центре организации дорожного движения.

В перечень попали:

автобус № 62 — длительное ожидание;

автобус № 79 — длительное ожидание, переполненность;

автобус № 1 — длительное ожидание, отсутствие кондиционера;

автобус № 7 — вместимость, длительное ожидание, требуется изменение маршрута;

автобус № 94С — вместимость, длительное ожидание, требуется изменение маршрута;

автобус № 66 — переполненность автобусов, проблемы с оплатой;

автобус № 84С — грубость водителя, водитель проезжает остановки, переполненность автобусов;

автобус № 93 — переполненность автобусов, проблемы с оплатой;

автобус № 42 — грубое поведение водителя, переполненность автобусов;

автобус № 25 — длительное ожидание автобусов;

автобус № 39 — длительное ожидание автобусов;

электробус № 50 — вместимость, длительность ожидания, требуется изменение маршрута.

Маршруты № 7, 25, 62, 79 обслуживает ООО «Первая пассажирская компания», № 1 — ООО «Ярославская транспортная компания — 2», № 84С, 94С — ИП А. Х. Намазов, № 42, 66 — ООО «Транспорт Ярославии», № 39, 93 — ООО «СтарТранс», электробус № 50 — «Яргорэлектротранс».

— Будем отслеживать работу автобусов с помощью автоматизированной системы и штрафовать перевозчиков на серьезные суммы. Общественный транспорт в обязательном порядке должен выходить на линии, — подчеркнул Михаил Евраев.

Почему долго ждать транспорт

Жалобы на работу автобусов от ярославцев действительно поступают регулярно. Буквально недавно вопрос о долгом ожидании автобуса № 62 опубликовала на странице главы региона во «ВКонтакте» жительница Ярославля Елена Воронова.

— Это полный беспредел, по часу и более ждем автобусов. Не всегда дождавшись, люди идут пешком на работу. Дети опаздывают в школы, пенсионеры не могут добраться в поликлинику, пожаловалась Елена Воронова.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что отклонения связаны с дефицитом квалифицированных водителей:

— Штатная численность в ООО «Первая пассажирская компания» на сегодняшний день обеспечена на 83%. За невыполнение объема транспортной работы и другие нарушения, установленные условиями контракта, к перевозчику применены штрафные санкции в размере 1,3 миллиона рублей за последний этап исполнения государственного контракта. Руководство перевозчика принимает необходимые меры для обеспечения достаточного количества водителей автобусов. Часть сотрудников уже находится в процессе трудоустройства и стажировки.

Аналогичная ситуация и на ряде других маршрутов. Более того, как отмечают эксперты, проблема нехватки водителей актуальна не только для Ярославля, но и для других регионов.

— Водитель автобуса несет высокую ответственность. И имея права категории D, человек предпочтет работать на фуре дальнобойщиком. Во многом сейчас водить автобус предпочитают люди предпенсионного возраста, которым надоело работать в дальнобое, а вот молодежь увидеть за рулем автобуса — это сейчас большая удача, — рассказал транспортный аналитик. — Стимулирующие мероприятия для водителей прорабатываются не только на уровне перевозчиков, но и на уровне региона в целом, — рассказал порталу 76.RU транспортный аналитик Владислав Булгаков.

По его мнению, универсального решения для решения проблемы нет.

Что не так с электробусом?

Также порталу 76.RU ситуацию прокомментировали и сами перевозчики. В частности, пояснения по электробусу № 50, попавшему в перечень проблемных, дал директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог:

— На самом деле к нам как к перевозчику нареканий нет. Все нарекания связаны с отсутствием некоторых остановочных павильонов и сбоями в навигации не по вине перевозчика. Насколько я знаю, сбои навигации уже устранены. Такая проблема была на прошлой неделе и вчера. Сейчас навигация по данному маршруту работает. За остановочные павильоны мы не отвечаем, поэтому вопрос не к нам. Процент выполнения транспортной работы по данному маршруту за прошлую неделю составил 98%, а неделей ранее — 99% процентов. Это одни из лучших показателей по работе муниципальных маршрутов.

Также комментарий дали в компании «Транспорт Ярославии», два автобуса которых также попали в список тех, по которым много нареканий.

— Мы детально разбираем все жалобы наших пассажиров, особенно те, которые касаются некорректного поведения сотрудников. Если по итогам служебного расследования вина сотрудника доказана, он получает дисциплинарное наказание в зависимости от ситуации. Также проводим дополнительные инструктажи c персоналом. Пассажиропоток на маршрутах отслеживаем на постоянной основе с представителями Министерства дорожного хозяйства и транспорта и ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». По итогам осмотров принимаются решения об увеличении или сохранении объема транспортных средств на наиболее загруженных маршрутах.

Кстати, для рассмотрения вопросов, связанных с неудовлетворительным транспортным обслуживанием, власти призвали ярославцев направлять официальные обращения в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».