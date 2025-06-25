Через Ярославль пройдет поезд из Северной Кореи: сколько стоят билеты и какой он внутри

В 2020 году маршрут поставили на паузу из-за пандемии коронавируса Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В июне 2025 года возобновились пассажирские перевозки между Москвой и Пхеньяном (КНДР). В 2020 году маршрут поставили на паузу из-за пандемии коронавируса, и вот теперь маршрут возобновили.

По данным РЖД, маршрут станет одним из самых длинных (время в пути — 8 дней и 14 часов) и редких международных направлений в истории российских железных дорог.

В пути поезд останавливается в Ростове Великом, Ярославле, Костроме, а также в Кунгуре, Тюмени и других городах.

Как рассказали в пресс-службе РЖД, поезда будут отправляться два раза в месяц туда и обратно.

«Из Пхеньяна — 3-го и 17-го числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11-го и 25-го. Из Москвы — 12-го и 26-го числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа. Часть маршрута проходит по Забайкальской железной дороге», — пояснили в компании.

Поезд из Россию в Северную Корею будет отправляться один раз в месяц Источник: РЖД











Несмотря на то что маршрут уже появился в системе, купить билеты на сайте РЖД всё еще нельзя. Ни на одну из ближайших дат из Москвы в Пхеньян нет кнопки «Оформить». Такая история с выездами на 12 и 26 июля, а также 12 августа. В обратном направлении, из Пхеньяна в Москву, нет даже маршрута на сайте.

По телефону горячей линии РЖД объяснили, что билеты проще всего купить в кассах на ж/ж/д вокзалах. Причем как туда, так и обратно. На сегодняшний день на ближайший рейс Москва — Пхеньян 26 июля осталось 28 билетов.

«На поезд до КНДР можно купить лишь билеты в купе. Их стоимость на весь маршрут начинается от 44 тысяч 819 рублей. Сэкономить, выбрав плацкарт, к сожалению, невозможно», — сообщила сотрудница колл-центра.

По данным на 25 июня, продажа билетов пока не открывалась Источник: РЖД











Известен и маршрут поезда Москва — Пхеньян. Первая половина дня — это путешествие сквозь регионы Центральной России, много остановок запланировано в населенных пунктах Костромской области. А дальше — Приволжье: от уютного поселка Супротивного до динамичной Зуевки.

За следующие дни путешественников ждет настоящий марафон впечатлений: десятки городов и деревень Приволжья, сурового Урала, бескрайней Сибири — и Западной, и Восточной. А потом — таинственное Забайкалье и, наконец, Дальний Восток.

В России длинная остановка ждет пассажиров поезда в Перми. За 2 часа 23 минуты можно отправится в небольшое путешествие. В километре от станции Пермь-2 находится парк камней. И в 700 метрах дом «Ворота в город».

Вагон из Северной Кореи внешне отличается от российских Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дальше часовая станция ждет пассажиров в Новосибирске. Здесь вокзал находится в центре города, поэтому можно спокойно рассмотреть пару достопримечательностей и вернуться в вагон.

Следующая длинная станция — в Хабарах Алтайского края. За 1 час 10 минут, помимо чистого воздуха, путешественники смогут оценить поселение Бурала-1. Оно находится всего в 800 метрах от остановки поезда.

1 час 50 минут простоит состав в Уссурийске Приморского края. За это время можно пройтись до памятника старинному паровозу. Он расположен в 600 метрах от станции.

Увидеть Дом революционера Федота Сюткина туристы смогут во время двухчасовой остановки в Белогорске. Знаменитая постройка находится в километре от станции. На обратном пути можно закупиться сувенирами и даже успеть перекусить лёпанцами (местными пирожками с картошкой).

Внутри вагон похож на российский Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На седьмые сутки, около 11 утра, поезд наконец подойдет к пограничной станции России — поселку Хасан в Приморье. Здесь пассажиров целых 1,5 часа проходят необходимый контроль РФ.

Наконец, следующая точка маршрута — долгожданный КНДР. Первой станцией в республике станет пограничный город Тумаган, который находится на северо-восточной границе Северной Кореи и России. Судя по 4-часовой остановке, именно здесь будет проходить пограничный досмотр.

Пограничный досмотр проходит в городе Тумаган Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Если же туристы успеют пройти контроль быстро, есть возможность выйти из поезда на станцию. Как рассказали в информационной службе РЖД, для этого необходимо заранее распечатать онлайн билет или приготовить бумажную версию. За несколько часов важно подойти к проводнику и поставить специальную метку.

А вот выйти в город на какой-то из станций КНДР до финальной точки маршрута будет сложнее.

«Иностранцы должны предъявить паспорт с визой и заполнить декларацию. Сама станция расположена в приграничной зоне. Самостоятельное передвижение по КНДР запрещено. Если вы хотите выйти в город на одной из станций, потребуется заранее организовать тур через специализированное агентство, которое предоставит гида», — сообщили MSK1.RU в информационной службе РЖД.

Даже если у туристов не получится заказать гида, можно будет выйти из вагона в городе Хучан. А еще рассмотреть станцию в Раджине и Чхонджине, где родилась первая леди КНДР Ли Соль Чжу.

Ну и, конечно, финальная точка — город Пхеньян. Сюда поезд прибудет в 21:58 минут по московскому времени и 15:58 по местному в КНДР.

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