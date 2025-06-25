НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 738мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,20
EUR 91,06
Как проходит Губернаторский бал
Хоккеисты — об уходе Никитина
Похолодание в Ярославле
Как провести лето в Ярославле
Подробности объединения школ
Что взять в летний лагерь
Изменили расписание транспорта
Продают ночной клуб
Что случилось с Валентиной Терешковой
Дороги и транспорт В Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи. Показываем, как он выглядит — фото

В Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи. Показываем, как он выглядит — фото

Корреспонденты MSK1.RU пообщались с представителями северокорейских железных дорог

558
2 комментария
В Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

25 июня в Москву прибыл первый за пять лет поезд из КНДР. Вернее, вагон, который прицепили к поезду «Россия» Владивосток — Москва, и в котором, как предполагается, можно будет доехать из столицы РФ в столицу Северной Кореи — Пхеньян.

В 2020 году регулярный маршрут поставили на паузу из-за пандемии коронавируса. А в июне 2025 года он был возобновлен. Стоимость билета в этот вагон — более 45 тысяч рублей, а время в пути составит 8 дней и 14 часов.

В эту среду корреспонденты MSK1.RU встретили первый вагон, прибывший в Москву из Пхеньяна. Оказалось, что пассажиров из КНДР в нем не было — из вагона вышли несколько россиян.

В Москву прибыл поезд из Пхеньяна | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Москву прибыл поезд из Пхеньяна | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москву прибыл поезд из Пхеньяна

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Из северокорейцев на вокзале были только представитель железных дорог КНДР и экипаж вагона. Проводник по имени Соб Иль Хе, работающий на этом вагоне более 10 лет, поделился с журналистами эмоциями от поездки в пустом вагоне.

«Было приятно путешествовать под стук колес. Когда мы выезжали из Пхеньяна, наш товарищ, российский посол, вышел и проводил нас, — сообщил железнодорожник. — Мы дали твердое обещание, что в Москве передадим от него привет. Поэтому с самого начала и до самого конца мы ехали с радостным настроением. В Хасане (поселок в Приморье, где проходит границы — Прим. ред.) машинисты вышли и вот так нас тепло встретили. И здесь, в Москве, несколько машинистов тоже вот так нас приняли — и это действительно радует. Спасибо».

Проводник Соб Иль Хе едва сдерживал переполняющую его радость | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПроводник Соб Иль Хе едва сдерживал переполняющую его радость | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проводник Соб Иль Хе едва сдерживал переполняющую его радость

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Остается только надеяться, что шевелюры мужчин на фото соответствуют официальному списку разрешенных в КНДР причесок | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОстается только надеяться, что шевелюры мужчин на фото соответствуют официальному списку разрешенных в КНДР причесок | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Остается только надеяться, что шевелюры мужчин на фото соответствуют официальному списку разрешенных в КНДР причесок

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Северокорейский вагон присоединен к поезду «Россия» Владивосток&nbsp;— Москва | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСеверокорейский вагон присоединен к поезду «Россия» Владивосток&nbsp;— Москва | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Северокорейский вагон присоединен к поезду «Россия» Владивосток — Москва

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Все члены экипажа были одеты в легкие брюки с ремнем, наглаженные рубашки и начищенные ботинки. У некоторых, как у любого уважающего себя советского мужчины, — на руках блестящие металлические наручные часы. Но у всех без исключений на груди — партийный значок в виде красного флага с лицами северокорейских вождей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Образа нынешнего главы КНДР на значке нет. Считается, что он еще не достиг того же уровня сакрализации, что его папа и дедушка.

Пару дней назад Москву прибыл представитель железных дорог КНДР, который по-начальнически выделялся среди проводников. Его заметили на парковке у вокзала, стояли несколько автомобилей с красными — дипломатическими — номерами Северной Кореи. Мужчина сообщил, что он лично и вся страна безумно рады сотрудничеству КНДР и России.

«Это первый поезд, который привез сотрудников железной дороги, — сообщил он. — Путь по России им очень понравился. Мы рады сотрудничеству КНДР и России. И ждем следующих рейсов. Кто поедет на поезде из Москвы в КНДР — пока неизвестно».

Мужчина в очках&nbsp;— высокопоставленный представитель железных дорог КНДР | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМужчина в очках&nbsp;— высокопоставленный представитель железных дорог КНДР | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мужчина в очках — высокопоставленный представитель железных дорог КНДР

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В вагоне работают железнодорожники из Северной Кореи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ вагоне работают железнодорожники из Северной Кореи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В вагоне работают железнодорожники из Северной Кореи

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Поезд из КНДР прибыл в Москву 25 июня | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоезд из КНДР прибыл в Москву 25 июня | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Поезд из КНДР прибыл в Москву 25 июня

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Со стороны за прибытием вагона тихонько наблюдал мужчина с большой черной папкой и армейской выправкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСо стороны за прибытием вагона тихонько наблюдал мужчина с большой черной папкой и армейской выправкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Со стороны за прибытием вагона тихонько наблюдал мужчина с большой черной папкой и армейской выправкой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отметим, что и проводники, и представитель северокорейских железных дорог категорически не говорили по-русски. В поезд журналистов также не пустили. Всего представителей северокорейских железных дорог было около семи.

Представители Северной Кореи не говорили по-русски | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПредставители Северной Кореи не говорили по-русски | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Представители Северной Кореи не говорили по-русски

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Журналистам удалось немного подсмотреть обстановку в северокорейском вагоне | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЖурналистам удалось немного подсмотреть обстановку в северокорейском вагоне | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Журналистам удалось немного подсмотреть обстановку в северокорейском вагоне

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Так выглядит вагон поезда из КНДР | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТак выглядит вагон поезда из КНДР | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Так выглядит вагон поезда из КНДР

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тамбур прибывшего поезда | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТамбур прибывшего поезда | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тамбур прибывшего поезда

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

И купе проводника | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИ купе проводника | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И купе проводника

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Точно так же, с легким элементом таинственности, уже завтра, в четверг, 26 июля, под покровом ночи (в 01:00) этот вагон отправится из Москвы в Пхеньян в составе поезда на Владивосток. На момент выхода публикации к покупке на сайте РЖД доступны 30 билетов класса «купе». Стоимость путешествия в столицу Северной Кореи — 45 015 рублей.

При этом купить обратный билет из Пхеньяна в Москву на сайте РЖД сейчас нельзя. Зависит ли эта возможность от гражданства пассажира — пока неясно.

Поезд из Пхеньяна прибыл в Москву | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоезд из Пхеньяна прибыл в Москву | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Поезд из Пхеньяна прибыл в Москву

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Поезд из Северной Кореи следует через всю Россию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоезд из Северной Кореи следует через всю Россию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Поезд из Северной Кореи следует через всю Россию

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Многие фотографировались рядом с вагоном | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМногие фотографировались рядом с вагоном | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Многие фотографировались рядом с вагоном

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отметим, что согласно онлайн-расписанию, поезд совершает остановки в Ярославле и Костроме.

ПО ТЕМЕ
Иван БогдановИван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
Александра КакасьеваАлександра Какасьева
Александра Какасьева
Корреспондент
Поезд Пхеньян РЖД КНДР
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
20 минут
Памятники Сталину Ивану Страшному и поезд в СевКорею - всё по плану
Гость
1 час
Нормально, Григорий!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление