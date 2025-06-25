В Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи. Показываем, как он выглядит — фото

В Москву прибыл первый за пять лет поезд из Северной Кореи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











25 июня в Москву прибыл первый за пять лет поезд из КНДР. Вернее, вагон, который прицепили к поезду «Россия» Владивосток — Москва, и в котором, как предполагается, можно будет доехать из столицы РФ в столицу Северной Кореи — Пхеньян.

В 2020 году регулярный маршрут поставили на паузу из-за пандемии коронавируса. А в июне 2025 года он был возобновлен. Стоимость билета в этот вагон — более 45 тысяч рублей, а время в пути составит 8 дней и 14 часов.

В эту среду корреспонденты MSK1.RU встретили первый вагон, прибывший в Москву из Пхеньяна. Оказалось, что пассажиров из КНДР в нем не было — из вагона вышли несколько россиян.

В Москву прибыл поезд из Пхеньяна Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Из северокорейцев на вокзале были только представитель железных дорог КНДР и экипаж вагона. Проводник по имени Соб Иль Хе, работающий на этом вагоне более 10 лет, поделился с журналистами эмоциями от поездки в пустом вагоне.

«Было приятно путешествовать под стук колес. Когда мы выезжали из Пхеньяна, наш товарищ, российский посол, вышел и проводил нас, — сообщил железнодорожник. — Мы дали твердое обещание, что в Москве передадим от него привет. Поэтому с самого начала и до самого конца мы ехали с радостным настроением. В Хасане (поселок в Приморье, где проходит границы — Прим. ред.) машинисты вышли и вот так нас тепло встретили. И здесь, в Москве, несколько машинистов тоже вот так нас приняли — и это действительно радует. Спасибо».

Проводник Соб Иль Хе едва сдерживал переполняющую его радость Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Остается только надеяться, что шевелюры мужчин на фото соответствуют официальному списку разрешенных в КНДР причесок Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Северокорейский вагон присоединен к поезду «Россия» Владивосток — Москва Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Все члены экипажа были одеты в легкие брюки с ремнем, наглаженные рубашки и начищенные ботинки. У некоторых, как у любого уважающего себя советского мужчины, — на руках блестящие металлические наручные часы. Но у всех без исключений на груди — партийный значок в виде красного флага с лицами северокорейских вождей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Образа нынешнего главы КНДР на значке нет. Считается, что он еще не достиг того же уровня сакрализации, что его папа и дедушка.

Пару дней назад Москву прибыл представитель железных дорог КНДР, который по-начальнически выделялся среди проводников. Его заметили на парковке у вокзала, стояли несколько автомобилей с красными — дипломатическими — номерами Северной Кореи. Мужчина сообщил, что он лично и вся страна безумно рады сотрудничеству КНДР и России.

«Это первый поезд, который привез сотрудников железной дороги, — сообщил он. — Путь по России им очень понравился. Мы рады сотрудничеству КНДР и России. И ждем следующих рейсов. Кто поедет на поезде из Москвы в КНДР — пока неизвестно».

Мужчина в очках — высокопоставленный представитель железных дорог КНДР Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В вагоне работают железнодорожники из Северной Кореи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Поезд из КНДР прибыл в Москву 25 июня Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Со стороны за прибытием вагона тихонько наблюдал мужчина с большой черной папкой и армейской выправкой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Отметим, что и проводники, и представитель северокорейских железных дорог категорически не говорили по-русски. В поезд журналистов также не пустили. Всего представителей северокорейских железных дорог было около семи.

Представители Северной Кореи не говорили по-русски Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Журналистам удалось немного подсмотреть обстановку в северокорейском вагоне Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Так выглядит вагон поезда из КНДР Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Тамбур прибывшего поезда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











И купе проводника Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Точно так же, с легким элементом таинственности, уже завтра, в четверг, 26 июля, под покровом ночи (в 01:00) этот вагон отправится из Москвы в Пхеньян в составе поезда на Владивосток. На момент выхода публикации к покупке на сайте РЖД доступны 30 билетов класса «купе». Стоимость путешествия в столицу Северной Кореи — 45 015 рублей.

При этом купить обратный билет из Пхеньяна в Москву на сайте РЖД сейчас нельзя. Зависит ли эта возможность от гражданства пассажира — пока неясно.

Поезд из Пхеньяна прибыл в Москву Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Поезд из Северной Кореи следует через всю Россию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Многие фотографировались рядом с вагоном Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









