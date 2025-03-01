«Клиенты не должны финансировать „АвтоВАЗ“!» К чему приведет новый закон о «приземлении» автомобилей такси

Пассажиров пересадят на «Лады» и спрашивать не будут? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Госдуме уже обсуждается законопроект, который обязывает таксистов использовать исключительно автомобили отечественного производства. Эта инициатива по «приземлению» такси уже вызвала серьезные опасения в профессиональной среде. В частности, руководитель Объединения самозанятых России Игорь Жмакин уже направил обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать законопроект.

В обращении говорится, что в случае принятия закона рынок лишится «сотен тысяч самозанятых». Для них окажется неподъемным требование использовать только автомобили российской сборки. Как пишет Жмакин, самозанятые таксисты не могут позволить себе заменить свои машины на отечественные из-за высокой цены, недоступности льготного автокредитования и отсутствия подходящих моделей.

В обращении приводятся такие цифры: сейчас в среднем по стране в сфере перевозок лишь около 20% автомобилей отечественные, а на Дальнем Востоке — менее 5%.

А вот Национальный совет такси (НСТ) ранее обратился в ФАС с жалобой на «АвтоВАЗ», обвиняя компанию в завышении цен на некоторые модели. Но в обращении интересно другое: как пишут таксисты, более 50% в притоке новых автомобилей такси составляет именно продукция «АвтоВАЗа». Значит, таксисты уже находятся в полной зависимости от него. А что будет, когда (вернее, если) закон о «приземлении» такси будет принят?!

— На внедрение всех новшеств нужны деньги, и немалые. Но клиенты такси не должны финансировать их! — говорит в беседе с MSK1.RU генеральный директор в компании сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — Средняя по стране цена за поездку в такси в прошлом году уже достигла 500 рублей, а в текущем, к сожалению, (и без нового закона) имеет все шансы увеличиться еще на 20–30%.

— Авторы законопроекта объясняют, что он якобы позволит стимулировать отечественный автопром. Вот вы в это верите?

— Знаете, «АвтоВАЗ» в последние годы и так бьет рекорды по сбыту своей продукции. Причины на поверхности: российские автомобили не только сами по себе дешевле иностранных, но и обслуживать их недорого, нет дефицита запчастей. В связи с этим среднестатистический человек, далекий от проблем отрасли такси, может воспринять новый закон как положительный. И вправду, у российских автокомпаний появится новый рынок сбыта, новые рабочие места на заводах. Но, увы, всё сложнее.

Со спросом на отечественные автомобили как раз в последние два года всё в порядке. Чего не скажешь о производстве, которое нуждается в наращивании, — заводы работают на пределе своих мощностей. И как следствие, когда вступит в силу новый закон, мы можем столкнуться с дефицитом бюджетных автомобилей.

— И отечественные автомобили подорожают?

— Конечно. Цены на них могут стать недоступными. Уже не первый год мы наблюдаем активную борьбу китайских компаний за наш рынок — салоны предлагают скидки на модели из Китая, снова появилась возможность торговаться… Но всё это, увы, не может заменить потребителям автомобили стоимостью до 1 млн рублей.

Например, мы в прошлом приобретали в наши автопарки Datsun mi-DO, но, к сожалению, производство этой модели в нашей стране было прекращено в конце 2020 года. И сегмент недорогих малолитражек для города так никто не занял. Ходят слухи о том, что хотят возродить модель «Ока». Если это произойдет, мы точно пополним наши автопрокаты этими машинами.

— Но разве новый законопроект не стимулирует и появление таких недорогих автомобилей как раз для такси или каршеринга?

— Из этого уравнения не выбросить требования как самих водителей такси, так и пассажиров. А ведь мы сами знаем, что многие предпочитают иностранные модели, считая их более надежными, комфортными и экономичными!

Так что, чтобы улучшить качество отечественных машин и сделать их конкурентоспособными, нужны государственные субсидии, инвестиции в НИОКР и в образовательные программы для подготовки квалифицированных специалистов для автозаводов.

— Допустим, скандальный этот закон будет принят. Что произойдет с отраслью?

— Если новый закон вступит в силу, таксисту придется приобретать новый автомобиль отечественного производства. Да, крупные компании выдержат такое «испытание». А вот самозанятый, который делает ежедневно не больше 20 поездок, — вряд ли. Он уйдет. Кстати, уже в прошлом году для водителей, которые были лишь частично заняты в отрасли такси, подрабатывание стало невыгодным — и они ушли.

— В общем, закон о локализации авто, думаете, вреден и принимать его не нужно?

— Закон можно принять, но реализовать его поэтапно. Для начала выбрав несколько пилотных регионов. И у автозаводов появится возможность начать выпуск доступных аналогов популярных моделей, но специально для работы в такси — кстати, так уже давно делают за рубежом.