В Ярославле появятся новые улицы. Где они будут проходить — карта

В Ярославле появятся новые улицы. Проект решения чиновники мэрии внесли в муниципалитет. Его обсудят 11 сентября в муниципалитете Ярославля.
Во Фрунзенском районе продлят улицу Дядьковскую.
В этом же районе появятся еще две улицы. Одна будет проходить от железнодорожных путей ОАО «РЖД» до улицы Пожарского. Другая — в районе пересечения Чернопрудной и Бурмакинской.
В Дзержинском районе новая улица будет проходить от поселка Пятовское до улицы Локомотивной.
В Красноперекопском районе появится Забелицкий переулок, который будет находиться в районе улицы Большой Забелицкой и Полотняного переулка. Появится еще одна улица — 8-я Забелицкая.
В Заволжском районе новая улица будет соединять Шандорную улицу и Университетскую. Еще одна будет проходить у Колышкина, 50.
Также в Ярославле появятся два железнодорожных переезда. Один будет находиться в районе пересечения Чернопрудной и Бурмакинской улиц во Фрунзенском районе города. Второй — в районе станции Филино на пересечении Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД» в Заволжском районе.