В Ярославле появятся новые улицы. Где они будут проходить — карта

Где будут проходить новые улицы Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле появятся новые улицы. Проект решения чиновники мэрии внесли в муниципалитет. Его обсудят 11 сентября в муниципалитете Ярославля.

Во Фрунзенском районе продлят улицу Дядьковскую.

Продлят Дядьковскую улицу Источник: «Яндекс. Карты»











В этом же районе появятся еще две улицы. Одна будет проходить от железнодорожных путей ОАО «РЖД» до улицы Пожарского. Другая — в районе пересечения Чернопрудной и Бурмакинской.

Новая улица во Фрунзенском районе Источник: «Яндекс. Карты» Новая улица на пересечении ул. Чернопрудной и Бурмакинской Источник: «Яндекс. Карты»

В Дзержинском районе новая улица будет проходить от поселка Пятовское до улицы Локомотивной.

В этом районе будет проходить новая улица Источник: «Яндекс. Карты»











В Красноперекопском районе появится Забелицкий переулок, который будет находиться в районе улицы Большой Забелицкой и Полотняного переулка. Появится еще одна улица — 8-я Забелицкая.

Где будет находится Забелицкий переулок Источник: «Яндекс. Карты» Новая улица в Красноперекопском районе Источник: «Яндекс. Карты»

В Заволжском районе новая улица будет соединять Шандорную улицу и Университетскую. Еще одна будет проходить у Колышкина, 50.

Новая улица в Заволжском районе Источник: «Яндекс. Карты» Новая улица Ярославля будет проходить у улицы Колышкина Источник: «Яндекс. Карты»