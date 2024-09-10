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Дороги и транспорт В Ярославле появятся новые улицы. Где они будут проходить — карта

В Ярославле появятся новые улицы. Где они будут проходить — карта

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1 комментарий

Где будут проходить новые улицы

В Ярославле появятся новые улицы. Проект решения чиновники мэрии внесли в муниципалитет. Его обсудят 11 сентября в муниципалитете Ярославля.

Во Фрунзенском районе продлят улицу Дядьковскую.

Продлят Дядьковскую улицу

В этом же районе появятся еще две улицы. Одна будет проходить от железнодорожных путей ОАО «РЖД» до улицы Пожарского. Другая — в районе пересечения Чернопрудной и Бурмакинской.

Новая улица во Фрунзенском районе

Новая улица на пересечении ул. Чернопрудной и Бурмакинской

В Дзержинском районе новая улица будет проходить от поселка Пятовское до улицы Локомотивной.

В этом районе будет проходить новая улица

В Красноперекопском районе появится Забелицкий переулок, который будет находиться в районе улицы Большой Забелицкой и Полотняного переулка. Появится еще одна улица — 8-я Забелицкая.

Где будет находится Забелицкий переулок

Новая улица в Красноперекопском районе

В Заволжском районе новая улица будет соединять Шандорную улицу и Университетскую. Еще одна будет проходить у Колышкина, 50.

Новая улица в Заволжском районе

Новая улица Ярославля будет проходить у улицы Колышкина

Также в Ярославле появятся два железнодорожных переезда. Один будет находиться в районе пересечения Чернопрудной и Бурмакинской улиц во Фрунзенском районе города. Второй — в районе станции Филино на пересечении Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД» в Заволжском районе.

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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 18:29
Пора на СВО вам чинуши.
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