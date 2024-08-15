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Дороги и транспорт подробности Забрали себе у нелегалов: стало известно, кто будет обслуживать легендарную маршрутку в Ярославле

Забрали себе у нелегалов: стало известно, кто будет обслуживать легендарную маршрутку в Ярославле

Она будет курсировать до Ростова Великого

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4 комментария

Жители Ярославской области упрашивали власти вернуть маршрут

Стало известно, кто будет обслуживать маршрут № 177, который свяжет Ярославль и Ростов Великий. Автобусы выпустят на замену нелегальному транспорту, перевозившему людей на протяжении почти пяти лет под номером 107.

В правительстве Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что перевозчиком на маршруте станет АО «Ярославское АТП». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области. То есть, по сути, компания принадлежит региональному правительству.

В Министерстве транспорта Ярославской области сообщили, что рейсы стартуют 15 августа.

—  Теперь жители Ростова смогут совершать поездки по регулируемым тарифам с предоставлением всех предусмотренных законодательством льгот, — уточнили власти.

Правда, стоимость проезда пока не названа. Известно, что в Ростове автобус будет ходить от улицы Добролюбова по улице Декабристов, площади Колхозной, улицам Моравского, Луначарского, Привокзальной площади, улицам Загородной, Северной, далее по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославль. В областном центре его маршрут пройдет по Московскому проспекту и Силикатному шоссе. Конечной остановкой станет автовокзал.

Для перевозки пассажиров задействуют четыре автобуса среднего класса.

Время отправления:

  • из Ростова: 06:05, 06:20, 07:25, 09:00, 09:30, 11:05, 11:30, 12:30, 13:20, 14:40, 15:10, 19:10;

  • из Ярославля: 07:30, 07:50, 09:20, 10:45, 11:30, 13:00, 13:40, 14:40, 15:20, 16:10, 17:25, 20:40.

Остановки:

  • в направлении из Ростова в Ярославль: ул. Московская, ул. Радищева, ул. Фрунзе, почта, Колхозная пл., ул. Луначарского, КДП Ростов, ул. Загородная, микрорайон № 1, совхоз «Восход», поворот на Иваново, Меленки, Новоселка, Козлово, Левково, Семибратово, Макарово, 226-й км а/д М-8 «Холмогоры», Голузиново, Шалаево, 4-я проходная НПЗ, 5-я проходная НПЗ, Заводоуправление, поворот на Щедрино, Крестобогородская, ул. Слепнева, «Арена-2000», Технический университет;

  • в направлении из Ярославля в Ростов: Технический университет, «Арена-2000», ул. Павлова, Крестобогородская, поворот на Щедрино, заводоуправление, 5-я проходная НПЗ, 4-я проходная НПЗ, Шалаево, Голузиново, 226-й км а/д М-8 «Холмогоры», Макарово, Семибратово, Левково, Козлово, Новоселка, Меленки, поворот на Иваново, совхоз «Восход», МКР 1, ул. Загородная, КДП Ростов, ул. Луначарского, Колхозная пл., почта, ул. Фрунзе, ул. Радищева, ул. Московская.

Узнать дополнительную информацию о маршруте можно по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: +7 (4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.

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Маршрутка Общественный транспорт Перевозки Ярославское АТП Ростов Великий
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Комментарии
4
Гость
15 августа 2024, 08:41
А с легендарными нелегалами что будет?
Гость
15 августа 2024, 09:14
Ярославское АТП? Так вроде нет его, давеча долго жить приказало, али брешут люди?🤔
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