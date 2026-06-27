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Лето Дачники зря винят жару: желтые листья на малине выдают опасную ошибку в уходе

Дачники зря винят жару: желтые листья на малине выдают опасную ошибку в уходе

Почему на самом деле желтеют листья любимого куста

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Желтые листья у малины предупреждают о проблемах с питанием, влагой или здоровьем корней | Источник: GPTЖелтые листья у малины предупреждают о проблемах с питанием, влагой или здоровьем корней | Источник: GPT

Желтые листья у малины предупреждают о проблемах с питанием, влагой или здоровьем корней

Источник:

GPT

Малина — одна из любимых ягод на наших участках: ароматная, сладкая, нетребовательная. Но даже эта неприхотливая культура может внезапно начать болеть. Один из тревожных сигналов — пожелтение листьев. Это не просто косметический дефект, а признак, что растению не хватает чего-то важного или оно подверглось атаке. Рассказываем, почему желтеют листья на малине и как грамотно на это реагировать.

Основные причины пожелтения листьев малины

Если листья на кустах малины начали желтеть, важно не паниковать, а разобраться в причинах. Их может быть несколько — от банального недостатка питания до опасных заболеваний.

Нехватка питательных веществ

Самая распространенная и легко устранимая причина — дефицит макро- и микроэлементов в почве.

  1. Недостаток азота: листья бледнеют, желтеют снизу вверх, побеги растут слабыми.

  2. Железо: верхние листья становятся желтыми, при этом жилки остаются зелеными — это хлороз.

  3. Магний: пожелтение начинается с краев листа, чаще у старых листьев.

Чтобы убедиться в нехватке именно этих веществ, можно сдать почву на анализ или внимательно понаблюдать за симптомами. Часто помогает комплексная подкормка удобрениями, содержащими нужные элементы.

Застой влаги и плохой дренаж

Малина любит влагу, но не терпит «мокрых ног». Избыточный полив или посадка на тяжелых глинистых почвах приводит к загниванию корней. Первым симптомом становится пожелтение и увядание листьев.

На что обратить внимание:

  • участок с застоем воды после дождя;

  • плотная, плохо дышащая почва;

  • характерный запах гнили от корней.

В таком случае нужно прекратить полив, аккуратно разрыхлить почву, а в будущем предусмотреть дренаж или поднятые гряды.

Хлороз указывает на сбой в усвоении питательных веществ | Источник: GPTХлороз указывает на сбой в усвоении питательных веществ | Источник: GPT

Хлороз указывает на сбой в усвоении питательных веществ

Источник:

GPT

Слишком кислая или щелочная почва

Кислотность влияет на усвоение питательных веществ. Даже при подкормке растение может страдать от голода, если pH не в норме.

Оптимальный pH для малины — 5,5–6,5. При отклонении от этих значений растение плохо усваивает железо и магний, и снова появляется хлороз.

Решение:

  • провести анализ почвы;

  • при сильной кислотности — внести известь или доломитовую муку;

  • при щелочной реакции — использовать кислый торф или серу.

Вредители и болезни

Пожелтение может быть вызвано инфекциями или насекомыми. Это один из самых сложных случаев, требующий быстрого вмешательства.

  1. Паутинный клещ — желтизна начинается с мелких светлых точек, видна тонкая паутинка.

  2. Малинная тля — колонии на нижней стороне листьев, листья скручиваются.

  3. Корневая гниль, вертициллез, фузариоз — листья желтеют, потом вянут и опадают, куст гибнет.

Для защиты следует применять инсектициды, фунгициды и соблюдать севооборот. Важно удалять пораженные части и не допускать загущения кустов.

Неправильная агротехника

Иногда причиной может быть просто ошибка в уходе. Например, слишком густая посадка, отсутствие обрезки, пересадка в неподходящее время.

В таких случаях малина слабеет, а пожелтение — следствие общего угнетения растения. Нужно:

  • обрезать лишние побеги;

  • соблюдать расстояние между кустами (не менее 70 сантиметров);

  • не пересаживать кусты летом в жару;

  • мульчировать почву, чтобы удерживать влагу и предотвращать перегрев.

Прореживание помогает кустам проветриваться и снижает риск болезней | Источник: GPTПрореживание помогает кустам проветриваться и снижает риск болезней | Источник: GPT

Прореживание помогает кустам проветриваться и снижает риск болезней

Источник:

GPT

Солнечные ожоги и резкая смена погоды

Иногда листья желтеют не из-за инфекции, а после стресса. Такое бывает, если после прохладной и пасмурной погоды резко пришла жара или кусты пересадили на открытое место без притенения. Листовые пластины могут светлеть пятнами, подсыхать по краям, а молодые побеги выглядят вялыми.

Что делать:

  • не заливать малину «про запас», а выровнять уход;

  • в жаркие дни лучше поливать утром или вечером, почву держать под мульчей, а молодые посадки временно притенять легким материалом;

  • если корни живые, куст обычно восстанавливается после нормализации условий.

Что сделать в первую очередь

Сначала осмотрите куст целиком. Если желтеют старые нижние листья, чаще виноваты питание, засуха или возрастная нагрузка. Если проблема началась с молодых верхушек, стоит проверить pH, железо и состояние корней. Скрученные листья, точки, паутинка и липкий налет говорят о вредителях.

После осмотра уберите больные листья, проредите загущенные побеги и проверьте влажность земли на глубине нескольких сантиметров. Только потом вносите удобрения или препараты: наугад малина может получить лишний стресс, а причина пожелтения останется прежней.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Малина Садоводство Удобрение
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