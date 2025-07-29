«Развивается на гумусе»: на участке в Ярославской области вырос розовый гриб. Съедобен ли он?

Миколог рассказала о свойствах мутинуса Равенеля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Пьянков

В июле на участке у жителя Гаврилов-Яма Ярославской области вырос белый гриб с розовой макушкой. За внешний вид и необычную форму такой гриб порой сравнивают с морковкой и не только.

«Заметил я его растущим за теплицей рядом с крыжовником в теньке. Первый год его наблюдали», — поделился в беседе с 76.RU автор фото Юрий Пьянков.

Как рассказала миколог Ольга Лазарева, яркий гриб называется мутинус Равенеля.

«Североамериканский вид, но последние лет 30 встречается в Европе и на территории России. По всей видимости попал к нам с почвой из цветочных горшков, так как впервые был обнаружен в оранжерее в Ленинграде. Сперва считался редким видом и был занесён в Красную книгу РСФСР 1988 года», — рассказала в беседе с 76.RU миколог.

Миколог рассказала, как называется вытянутый гриб с розовой макушкой Источник: Юрий Пьянков

В Ярославской области впервые был обнаружен в конце 90-х годов на Среднем и Нижнем поселке. Мутинус Равенеля был занесён в Красную книгу Ярославской области 2004 года.

«Потом его стали находить довольно часто — в парках, на газонах, около свалок и в других посещаемых людьми местах. Из Красных книг его почти везде исключили, в том числе в 2015 году из Красной книги нашего региона», — отметила Ольга Лазарева.

Гриб имеет характерный, неприятный запах. В еду его не употребляют.

«Плодовое тело мутинуса развивается на гумусе, часто экскрементах собак, и пахнет падалью. Этот запах привлекает мух, которые распространяют споры гриба на лапках и теле. Гриб несъедобен», — пояснила миколог.