«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать

Такого курортного сезона в Анапе еще не было Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Таких низких цен на отдых в Анапе я больше в жизни не увижу!» — сказала нам коллега Екатерина Железнова и отправилась отдыхать на курорт, который уже успели прозвать вторым Чернобылем из-за разлива мазута после крушения танкеров в декабре 2024-го.

Какая обстановка сейчас в Анапе, сколько стоит проживание, питание и что с морем, рассказала журналистка 93.RU в своей колонке.

Официально в Анапе курортный сезон начался 1 июня. Но без возможности купания в море. Запрет Роспотребнадзора продолжает действовать на 141 пляже курорта.

Цены вдвое ниже

В очередной раз занимаясь текстом о стоимости отдыха на черноморских курортах, который мне самой не по карману, я посмотрела на «Островке», сколько сейчас стоит неделя проживания в Анапе. Самые дешевые варианты — от 5000 рублей. И это не убитый подвал без кондиционера, это номер со всеми удобствами, а вдобавок еще может быть бассейн на территории.

Гостевые дома из-за последствий экологической катастрофы потеряли огромное количество туристов, даже объекты размещения в двух минутах от моря стоят пустующие. В итоге многие владельцы снизили цены вдвое, чтобы хоть как-то привлечь отдыхающих и выжить.

Бассейн на территории гостевого дома Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Так, сообщив коллегам о своей находке, я быстро собрала рюкзак, взяла билет на поезд из Краснодара до Анапы за 1500 рублей и спустя 4 часа оказалась в гостевом доме в Витязево. Стоимость проживания за сутки — всего 1600 рублей. И это в самый разгар сезона, когда цены достигают максимума. Для понимания, на всём остальном побережье сутки в гостевом доме стоят в среднем от 3000 рублей.

Номер был небольшой, но уютный Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

На территории моего гостевого дома был чистейший бассейн, в номере — кондиционер и собственный санузел. На общей кухне был базовый минимум: чай, соль, сахар, масло. А еще мне очень повезло с владельцами дома — приятные люди, готовые угостить домашним вином и коньяком. В общем, всё в лучших традициях отдыха на нашем побережье.

Страшно не было

«Тебе не страшно ехать в Анапу. Там же всё в мазуте?» — этот вопрос мне задали сразу несколько знакомых. Нет, страшно мне не было.

Огромное спасибо всем тысячам волонтеров, которые месяцами очищали песок, и спасателям, которые убирали мазут в море и до сих пор продолжают это делать. Это как раз позволило экосистеме быстрее восстановиться. Об этом говорят последние исследования ученых. На некоторых пляжах, где не было выбросов несколько месяцев, уже убрали защитные валы с сеткой.

И в целом многие пляжи сейчас выглядят так, будто никакого ЧП и не было. Так что тезис «там всё в мазуте» уже далек от реальности.

На пляжах еще стоят предупреждающие таблички о запрете Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

И к слову, никто не запрещал гулять по Анапе, дышать воздухом и есть еду в кафе. Все исследования Роспотребнадзора показывают: воздух в норме. Также недавние данные Азовморинформцентра говорят, что сейчас концентрация нефтепродуктов в Черном море находится ниже предельно допустимой нормы.

Конечно, официально в Анапе всё еще нельзя купаться в море, вокруг на пляжах стоят предупреждающие таблички. Поэтому я изначально забронировала номер в гостевом доме с бассейном.

Анапа сейчас — курорт контрастов

Как только я приехала, решила первым делом отправиться в Джемете, это ближе всего к вокзалу. И тут меня настигла та самая мысль про Чернобыль: закрытые кафе, торговые точки, а на берегу — техника, мешки с замученным песком и КАМАЗы, у которых сидят водолазы. Вал здесь еще не убрали, а за ним видно большое количество мазутных «камушков». Считается, что в Джемете остаются самые грязные пляжи, поэтому работы еще активно ведутся. Но даже в такой обстановке нашлись отдыхающие, готовые искупаться. Что ими движет, сказать сложно.

Среди выживших — один продуктовый магазин Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

На фото — защитные валы в Джемете Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Водолазы соседствуют с отдыхающими Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

А вот Витязево живет в параллельной реальности. По пути к морю работает множество кафе, ресторанчиков, лавок с сувенирами, игрушками и прочим. После заката поют вживую артисты, танцуют немногочисленные посетители, а по пути тебя преследует запах шашлыка. Вот она, та самая курортная атмосфера.

В Витязево вернулись даже фотоживодеры Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Кстати о шашлыке, здесь 100 грамм стоят всего 70 рублей. Мне хватало 300 рублей, чтобы объесться. Что касается обедов, то комплексные — суп, салат, второе и компот — стоят в среднем 350 рублей. Во время сильной жары есть много не хочется, поэтому двух приемов пищи мне хватало. Еще в течение дня позволяла себе взять по коктейлю, и в день на еду и напитки у меня уходило около 1000 рублей.

За такой обед я отдала 300 рублей Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

На пляжах в Витязево стоят шезлонги, работает музыка, туристов зазывают на морские прогулки, валов нет, мешков тоже, а море кажется кристально чистым, даже привычных водорослей не видно. Многие купаются с детьми.

Как позже я узнала, шезлонги установили здесь незаконно, но даже после проверок их работу никто не остановил. Стоимость — 500 рублей за день.

В Витязево стоят шезлонги Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Осмотрела себя — мазута не нашла»

Туристы рассказывают, что с каждым днем народу на пляжах становится всё больше, но это не идет ни в какое сравнение с обычным курортным сезоном. Ты можешь сидеть на пляже, а в ста метрах по обе стороны от тебя никого. Впервые вижу такую пустующую Анапу летом и вряд ли когда-нибудь еще увижу.

Пляж в Витязево Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Узнав, что даже спасатели нет-нет да искупнутся разок, каюсь, тоже решила зайти в море в Витязево. Вода бирюзовая, теплая и главное, нет страха, что сейчас кого-то ударишь ногой или рукой, как это бывает обычно в разгар сезона. Выходя, осмотрела себя — мазута не нашла. Но всё же купалась я больше в бассейне, а на полупустой пляж приходила встречать алые закаты. Мне всегда казалось, что в Анапе они красивее, чем на других курортах.

Закат в Анапе Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

В итоге за четырехдневный отдых я отдала около 11 000 рублей, с учетом дороги, проживания и еды. Не призываю никого ехать в Анапу, но я своим бюджетным мини-отпуском осталась довольна.