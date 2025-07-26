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На Ярославскую область обрушатся 30-градусная жара и грозы. Когда

Рассказываем, как будет меняться погода

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2 комментария
Какой будет погода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили, что с 27 на 28 июля в регионе будет жарко. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что температура будет достигать +30 °С…+32 °С.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — посоветовали жителям региона эксперты.

В это же время на регион могут обрушиться грозы.

«Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Днём в отдельных районах гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается в период с 6:00 27 июля до 18:00 27 июля», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 27 июля будет облачно, +27 °С. К вечеру температура опустится до +22 °С, пройдут небольшие дожди.

28 июля с самого утра будут идти дожди. Днем +27 °С, небольшая облачность без осадков. Вечером +24 °С, небольшие дожди.

Ранее в центре «Фобос» сообщали, что тридцатиградусная жара задержится в регионе как минимум, до среды, 30 июля.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
2
Гость
50 минут
Очень плохо, что не будет настоящей русской зимы, мы любим снежную, морозную зиму.
Гость
46 минут
да нам не привыкать. мы уже почти всё увидели. а жара и грозы-это пустяк
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