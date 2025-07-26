На Ярославскую область обрушатся 30-градусная жара и грозы. Когда

Какой будет погода в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили, что с 27 на 28 июля в регионе будет жарко. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что температура будет достигать +30 °С…+32 °С.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — посоветовали жителям региона эксперты.

В это же время на регион могут обрушиться грозы.

«Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Днём в отдельных районах гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается в период с 6:00 27 июля до 18:00 27 июля», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 27 июля будет облачно, +27 °С. К вечеру температура опустится до +22 °С, пройдут небольшие дожди.

28 июля с самого утра будут идти дожди. Днем +27 °С, небольшая облачность без осадков. Вечером +24 °С, небольшие дожди.