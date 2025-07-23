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Лето «Ядро непогоды сместится»: синоптики предупредили об изменениях в прогнозе для Центральной России

«Ядро непогоды сместится»: синоптики предупредили об изменениях в прогнозе для Центральной России

К чему стоит готовиться ярославцам

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3 комментария
В Центральной России на смену жаре придет пасмурная погода | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВ Центральной России на смену жаре придет пасмурная погода | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В Центральной России на смену жаре придет пасмурная погода

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В Центральной России подходит к завершению период пасмурной и хмурой погоды. На погоду ранее влияла система атмосферный фронтов, которая тянулась от Днепра на Среднюю Волгу.

«Под их натиском основное ядро непогоды сместится из Центральной России в Предуралье. А в остальных регионах средней полосы осадки заметно ослабеют», — предупредили в «Фобосе» 23 июля.

В Москве погодные условия будут формироваться тыловой частью уходящего на юго-восток циклона. При этом в Ярославской области в среду ожидается гроза.

«Кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе усиление северо-восточного и северного ветра порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 18:00 23 июля до 18:00 24 июля», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Накануне специалисты центра «Фобос» предупреждали, что 23 июля завершится период самых теплых по климату дней. Однако жара в Ярославской области спадать не намерена.

Прогноз погоды по дням в Ярославле:

  • в четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью — +16 градусов.

  • в пятницу, 25 июля, ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью — +19 градусов;

  • в субботу, 26 июля, вновь прогнозируют переменную облачность, днем — +24 градуса, ночью — +14 градусов;

  • в воскресенье, 27 июля, ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью — +14 градусов.

Актуальный прогноз публикуется на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
3
Гость
32 минуты
Шёл пятый день обещания ливня и гроз, портал писал, прогноз не сбывался
Гость
41 минута
Нормальный дождик фиги кажет, так покрапал несколько раз по чуть-чуть, реке этого мало, так от жары пострадала. Посмотришь на карту - едет туча дождевая, большая, а на подлёте к Ярославлю расступается, как море перед Моисеем.
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