«То, что говорят дачники — это все болтовня»: как фермеры спасают свой урожай от страшной жары

Испепеляющая жара легко может лишить огородников райского урожая Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Невероятная жара, что обрушилась не только на юг России, но и на всю страну и грозит выжечь уже начинающие давать урожай огурцы и помидоры. Спасти их от высыхания и гибели вполне возможно. Известный фермер из Пичуги Волгоградской области Александр Гаврилов дал нашим коллегам из V1.RU простые и доступные каждому дачнику советы, которые позволят не только правильно ухаживать за растениями, но и получить богатый урожай.

Сколько «пьют» огурцы и помидоры?

Александр Гаврилов практически всю свою жизнь посвятил растениеводству и овощеводству Источник: Константин Завриков / V1.RU

Как рассказывает Александр Гаврилов, полив овощных культур с наступлением жары — невероятно важная задача.

— Тонкостей много, это целая наука — рассказывает фермер Александр Гаврилов, — Для получения хорошего урожая должно быть капельное орошение, специальная подкормка, развитие семян, и соблюдение температурного режима. А то, что советуют друг-другу дачники — это все болтовня, далекая от истины.

В самое пекло помидоры стоит поливать по 3 раза в неделю Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Фермер по собственному опыту знает, что в июне поливать помидоры было необходимо минимум два раза в неделю и лучше это делать утром или вечером, когда солнце не сильно жарит. А так как уже наступает настоящая жара, то необходимо поливать уже по 3 раза в неделю. При этом количество воды для каждого растения не должно превышать 3-5 литров на грядке и 5-7 в теплице. Обязательно поливать аккуратно, под корень, не попадая на листья, иначе днем растение «сгорит» из-за палящего солнца. Если же недостаточно увлажнять культуру — плоды трескаются, а переливать — появляется риск стремительного развития грибковых болезней.

— Огурцы надо же поливать каждые 2-3 дня. В жару же ежедневно, точно так же как и помидоры, — рассказывает фермер, — На листья лить нельзя категорически. И огурцам необходимо гораздо больше воды. Их уже надо «заливать» по 5-10 литров на растение, и до 15 литров в теплице. Если их не поливать достаточно — плоды будут горчить.

Добиться идеально ровных и красивых огурцов может каждый дачник, но трудов на это он затратит немало Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Овощи «дуреют» с этой прикормки

Всего за месяц по словам фермера Гаврилова овощи впитывают все полезные вещества из окружающей почвы. Поэтому, уже на стадии цветения необходимо «подкормить» растения. По словам фермера, самое универсальное, что можно и нужно дать растениям — фосфорные удобрения.

— У нас не самая плодородная почва, — делится Александр Гаврилов, — поэтому в подкормке обязательно должно быть фосфорное удобрение. Кроме того, от него плоды становятся крупнее.

Подкармливать растения нужно только после основного полива, спустя около получаса. Для прикормки помидоров лучшим образом подходят калийно-фосфорные удобрения или обычная древесная зола (пепел). Для огурцов же будет полезен навоз. А для того, чтобы не желтели листья, можно посыпать сульфатом магния.

Арматура — друг и товарищ помидора!

Как рассказывает фермер, у томатов в процессе роста необходимо обязательно удалять пасынки (боковые побеги) каждые 7-10 дней. Высокорослые сорта необходимо подвязывать, чтобы они не падали и могли наливать плоды лучшим образом. Огурцы же всегда нуждаются в подвязке. Обычно это делается после 5-го листа от побега. А желтые и отсохшие листья необходимо сразу удалять, чтобы они не мешали огурцам расти.

— Чтобы подвязать помидор, достаточно воткнуть рядом с растением арматуру и подвязать шнуром в нескольких местах, — рассказывает Александр Гаврилов, — Для огурцов — лучше всего сделать из той же арматуры П-образную конструкцию и протянуть по ней сетку. Так, хрустящим плодам будет куда расти.

Выращенные в огороде или на даче помидоры не идут ни в какое сравнение по аромату и вкусу с тем «пластиковым» урожаем, что продают в сетевых магазинах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Не дайте вредителям съесть ваши овощи за вас

Ни для кого не секрет, что спелыми и сочными овощами любят полакомиться не только сами огородники, но и вредители. Поэтому, стараясь вырастить хороший урожай, никогда нельзя забывать о своевременной обработке химикатами.

— Опрыскивать также необходимо. Вредителей миллионы — явно больше чем вас и они всегда голодны. — рассказывает Александр Гаврилов, — Самый главный враг наших помидоров — червяк-совка. Он делает дырочку в плоде, лакомится им, а из-за этого весь урожай пропадает.

От грибков и различных заболеваний растения необходимо обработать фунгицидом. Вершинная гниль лечится с помощью подкормки кальциевой селитрой. От самой частой болезни — мучнистой росы, также лучше всего подойдут популярные у огородников фунгициды. От вредителей необходимо использовать инсектицид или мыльный раствор.

Готовься к летней жаре с осени

Обязательно Александр Гаврилов советует заранее, желательно еще с осени, готовить землю под будущие посадки овощей.